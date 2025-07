Bademeister: Viele Eltern achten nur auf "dämliches Smartphone"

15 Ertrunkene an nur einem Wochenende: Die DLRG registriert seit einigen Jahren eine steigende Zahl an Badeunfällen.

Verbandschef: Schwimmmeister keine Kindergärtner

Eltern betrachteten Schwimmmeister zunehmend als "Kindergärtner", kritisierte der Verbandspräsident weiter. "Das sind wir aber nicht. Wir wollen den Badegästen den Aufenthalt so schön wie möglich machen und sind für ihre Sicherheit verantwortlich. Wir sind aber keine Dienstleister, die den Kindern hinterherrennen müssen."

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Ertrunkenen in Deutschland gestiegen. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) kamen 2024 mindestens 411 Menschen bei Badeunfällen in öffentlichen Gewässern ums Leben - 31 mehr als im Vorjahr. Darunter waren 14 Kinder unter zehn Jahren.