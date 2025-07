Schwimmbäder: Zu wenig, zu kaputt, zu unsicher

Zu viele Nichtschwimmer, erschreckend viele Badetote und sanierungsbedürftige Schwimmbäder - die Initiative Bäderallianz schlägt Alarm. Mit Investitionen von je einer Milliarde Euro über zwölf Jahre und einem Bäderförderprogramm könne auf die Misere reagiert werden, heißt es in einem Papier , das die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) an diesem Donnerstag in Hannover vorstellte.

Zu wenige Grundschulkinder können schwimmen

Rund 58 Prozent der Grundschulkinder könnten beim Übergang in eine weiterführende Schule nicht sicher schwimmen, 20 Prozent der Kinder könnten überhaupt nicht schwimmen, führte die DLRG mit Verweis auf eine Forsa-Befragung von 2022 an. Die Zahl der sicheren Schwimmer sinkt und das Risiko von Badeunfällen in Flüssen, Meeren und Seen steigt.