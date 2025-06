Schwimmbäder: Eintrittspreise steigen diesem Sommer deutlich

Hohe Kosten für Kitas, Schwimmbäder und Flüchtlingsversorgung bringen viele Kommunen in finanzielle Not. Der Städte- und Gemeindebund fordert mehr Hilfe von Bund und Ländern.

Deutsche Gesellschaft für Badewesen: 2.800 Freibadangebote

Der Weg zum Freibadvergnügen ist in Deutschland unterschiedlich weit: Das nächste Natur- oder Freibad ist mit dem Auto im Durchschnitt in zehn Minuten zu erreichen. In einzelnen ländlichen Regionen müssen allerdings mehr als 20 Minuten eingeplant werden - darunter in vergleichsweise dünn besiedelten Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, im nördlichen Sachsen-Anhalt und in Teilen von Rheinland-Pfalz.