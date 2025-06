Freibäder: Branche sieht Sanierungsstau bei jedem dritten Freibad

Viele Freibäder in Deutschland sehen laut einer Umfrage einen erheblichen Sanierungsbedarf und haben Probleme bei der Finanzierung. 38 Prozent der Betreiber gaben demnach an, ihr Bad müsse in den nächsten fünf Jahren umfassend saniert werden. Das sei ein Anstieg um drei Prozentpunkte gegenüber 2024. Das geht aus einer Befragung des Verbands kommunaler Unternehmen unter 113 Betreibern kommunaler Bäder hervor.