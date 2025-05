Nach dem Stromausfall in Spanien stellt sich die Frage: Wie gut ist Deutschland auf so einen Stromausfall vorbereitet? Und wie verhält man sich richtig, wenn der Saft ausgeht?

Darum ist die persönliche Krisenvorsorge wichtig

Das BBK empfiehlt, sich die Zeit zu nehmen, um über die persönliche Notfallplanung nachzudenken. Der Fluchtrucksack soll in erster Linie dabei helfen, bei einer möglichen Evakuierung die ersten Tage außer Haus zurechtzukommen. Daher sollte man frühzeitig planen, was man im Notfall nicht vergessen darf. Muss in akuter Gefahr schnell evakuiert werden, ist es zu spät, noch das Notgepäck zu packen

In kleinen Schritten zur Notfallvorsorge

Grundsätzlich gilt: Jede Vorbereitung ist wertvoll, heißt es vom BBK. Wie man seine persönliche Notfallvorsorge plant, ist dabei individuell verschieden. Oft bietet es sich an, schrittweise vorzugehen und zuerst Dinge in Angriff zu nehmen, die sich leicht in die persönliche Lebenswelt und den Alltag integrieren lassen wie etwa das Anlegen eines Lebensmittelvorrats, die Überprüfung der Hausapotheke oder die Zusammenstellung einer Dokumentenmappe

Notfallrucksack selbst zusammenstellen oder komplett kaufen?

In den Notfallrucksack gehören wichtige persönliche Dinge, aber auch praktische Alltagshelfer. Dazu zählen etwa Medikamente, Erste-Hilfe-Material, Dokumentenmappe und um informiert zu bleiben ein batteriebetriebenes Radio. Neben einer Verpflegung für zwei Tage sollte man Essgeschirr, ein Taschenmesser und Hygieneartikel dabeihaben. Im Notfall muss man an den Personalausweis und/oder Reisepass, Bargeld , Geldkarten, Gesundheitskarte, den Impfpass, Haustürschlüssel und das Handy denken. Eine ausführliche Auflistung gibt es beim BBK: Notgepäck und Dokumentenmappe

Welchen Lebensmittelvorrat man zu Hause haben sollte

Das ließe sich am besten realisieren, wenn die Vorratshaltung so gestaltet ist, dass sie sich ganz einfach in die alltägliche Ernährung integriert, so Brendel. Das bedeutet, dass man von den Lebensmitteln, die man ohnehin isst, einen größeren Bestand zu Hause vorhält. Damit minimiere sich der Platzaufwand, so Brendel. Gerade in kleineren Wohnungen kann das ein Problem sein - vor allem beim Wasservorrat.