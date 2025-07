Flugverspätung: So können Fluggäste bei Verspätungen klagen

Regeln zu Flugentschädigungen sind klar

Denn eigentlich sind die Regeln klar: Hat ein Flug, der in einem EU-Land startet oder von einer innerhalb der EU ansässigen Fluggesellschaft in die EU durchgeführt wird, mindestens drei Stunden Verspätung, besteht ein Anspruch auf Entschädigung. Unabhängig vom Ticketpreis sind das zwischen 250 und 600 Euro, je nachdem, ob es sich um einen Kurz-, Mittel- oder Langstreckenflug handelt.

Zahl der Fluggastklagen auf Rekordniveau

Welchen Mehrwert das Onlineportal bietet

Wer lieber selbst den vollen Betrag einklagen und dafür keine anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen möchte, dem bietet seit dem Frühjahr ein neues Onlineportal des Bundesjustizministeriums die Möglichkeit, eine digitale Klage zu erheben. In einem Vorab-Check kann geprüft werden, ob in der vorliegenden Fallkonstellation grundsätzlich ein Entschädigungsanspruch besteht.

Aus den eingegebenen Daten kann dann eine digitale Klage erzeugt werden, die den formalen Anforderungen genügt und die aktuell an sieben Pilotgerichten eingereicht werden kann - etwa an den Amtsgerichten Düsseldorf, Frankfurt am Main und Königs-Wusterhausen. Rechtsanwalt Schmid hält derartige Online-Tools vor allem in besonders einfach gelagerten Fällen für eine sinnvolle Ergänzung für Verbraucher.