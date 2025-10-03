Flughafen München: Drohnensichtungen sorgen für Ausfälle

Wegen mehrerer Drohnensichtungen im Bereich des Flughafens München mussten am Abend zwei Start- und Landebahnen gesperrt werden. Die Polizei ermittelt - bislang ohne Ergebnis.

Quelle: Zoonar

Wegen mehrerer Drohnensichtungen ist es am Donnerstagabend am Flughafen München zu Einschränkungen im Flugverkehr gekommen.

Nach Angaben der Bundespolizei wurden zwischen 21:30 Uhr und Mitternacht Drohnen im Bereich des Flughafengeländes sowie in den angrenzenden Regionen Erding und Freising gesichtet, wie die Bundespolizei dem ZDF mitteilte.

Flughafen München: Etwa 20 Flüge gestrichen

Infolge der Vorfälle wurden ab 22:30 Uhr zwei Start- und Landebahnen vorsorglich gesperrt. Etwa 20 Flüge mussten gestrichen werden. Die Bundes- und Landespolizei leiteten umgehend Ermittlungen ein, bislang gebe es jedoch keine Erkenntnisse zur Art oder Herkunft der Drohnen.

Mehrere Personen hatten der Bundespolizei von Drohnensichtungen berichtet, wie die Nachrichtenagentur dpa schreibt. Einsatzkräfte durchsuchten demnach das Gelände nach Flugobjekten und möglichen Verdächtigen - bislang ohne Erfolg. Auch ein Polizeihubschrauber kam demnach zum Einsatz.

Der Flugbetrieb soll am Freitagmorgen planmäßig wieder aufgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.