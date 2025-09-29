Wadephul über Drohnen-Vorfälle: "Teil Putins hybrider Aggression"

Verletzung von Nato-Luftraum:Wadephul über Drohnen: "Teil Putins hybrider Aggression"
In den vergangenen Tagen sind wiederholt russische Drohnen in den Nato-Luftraum mehrerer EU-Länder eingedrungen. Bundesaußenminister Wadephul mahnt die Nato zu Besonnenheit.
Bundesaußenminister Johann Wadephul hat die jüngsten Verletzungen des Luftraums mehrerer EU-Länder als gefährliche russische Provokationen bezeichnet und eine besonnene Reaktion darauf gefordert.
"Russlands wiederholte Verletzungen des Nato-Luftraums in Polen, Estland und anderswo sind keine Irrtümer, sondern bewusste Angriffe im Graubereich", erklärte Wadephul vor seiner Abreise zu einem Treffen des Weimarer Dreiecks in Warschau. "Sie sind Teil Putins hybrider Aggression", fügte der Minister von der CDU mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin hinzu.
Wadephul ruft Nato zu Besonnenheit auf
"Solche Provokationen sind brandgefährlich und haben nur ein Ziel: unsere Entschlossenheit zu testen", betonte Wadephul. Die Nato müsse darauf besonnen reagieren.
"Gleichzeitig lassen wir keinerlei Zweifel, dass wir entschlossen und bereit sind, gemeinsam jede Bedrohung abzuwehren", fügte der Minister hinzu.
Weimarer Dreieck berät in Warschau über Europas Sicherheit
Der CDU-Politiker will am heutigen Montag in Warschau mit dem französischen Außenminister Jean-Noël Barrot und dem polnischen Amtskollegen Radoslaw Sikorski über die europäische Sicherheit und die weitere Unterstützung der Ukraine beraten. Später soll auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha zu der Gesprächsrunde dazustoßen.
Anschließend ist eine gemeinsame Podiumsdiskussion beim Warschauer Sicherheitsforum geplant, an dem auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) teilnimmt. Schließlich ist am Nachmittag ein Treffen Wadephuls mit Sikorski angesetzt. Dabei soll es insbesondere um die bilaterale Sicherheitszusammenarbeit gehen.
Wadephul erklärte vor seiner Abreise nach Warschau, Polen sei "ein enger Partner und Freund, mit dem wir Schulter an Schulter Europas Freiheit verteidigen". In den vergangenen Wochen habe sich nochmals gezeigt, "wie sehr unsere Sicherheit miteinander verflochten ist:"
Drohnensichtungen in mehreren Nato-Staaten der EU
Zuvor war bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine vor zweieinhalb Wochen eine große Zahl von Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geflogen. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete schossen erstmals einige der Flugkörper ab.
US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche am Rande der UN-Vollversammlung in New York den Abschuss russischer Flugzeuge befürwortet, wenn diese unrechtmäßig in den Luftraum von Nato-Staaten eindringen sollten.
Wiederholter Drohnen-Alarm auch in Dänemark
Auch in Dänemark herrscht vor dem informellen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in der Hauptstadt Kopenhagen am 1. Oktober seit Tagen Drohnenalarm. Es wird nicht ausgeschlossen, dass Russland verantwortlich ist.
Am Wochenende waren an dänischen Militärstandorten erneut Drohnen unbekannter Herkunft gesichtet worden. Die Bundeswehr schickte am Sonntag Unterstützungskräfte, die das Treffen sowie die Konferenz der Europäischen Politischen Gemeinschaft am Folgetag sichern sollen.
