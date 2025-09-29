Ruf nach Cyber-Brigade:EVP-Chef Weber warnt vor russischer Eskalation
Angesichts russischer Provokationen warnt EVP-Chef Weber vor Eskalation. Er fordert nicht-militärische Reaktionen wie das Lahmlegen von U-Bahnen - und eine "Cyber-Defense-Brigade".
Angesichts der bisherigen Provokationen aus Russland - Drohnen, Cyberattacken, russische Jets im Nato-Luftraum - warnt Manfred Weber, EVP-Chef im Europaparlament, vor einer "Eskalationsspirale".
In der ZDF-Sendung "berlin direkt" sagte er am Sonntagabend:
Er fordert, mit "nicht-militärischen Reaktionen" zu antworten, etwa dem Lahmlegen einer russischen U-Bahn.
Weber fordert europäische "Cyber-Defense-Brigade"
Weber betonte zugleich, dass der russische Präsident Wladimir Putin "einen Cyberkrieg, einen Krieg in der hybriden Kriegsführung" führe. Dies müsse man beantworten.
Man bräuchte eine "Cyber-Defense-Brigade in der europäischen Struktur, um uns in der digitalen Welt gemeinsam zu verteidigen", sagte Weber weiter. In der Hinsicht passiere viel zu wenig, kritisiert Weber. "Wir denken nach wie vor national."
Weber: Militärische Fähigkeiten aufbauen
Man müsse sich "mit dem Gedanken anfreunden, dass wir bei Sicherheitsfragen eben nicht ewig über Trump und Washington diskutieren dürfen".
Dazu müsse man die militärischen Fähigkeiten aufbauen, sagte Weber und nannte drei Bereiche:
- Cyber Defense
- Drohnenabwehr an der Ost-Grenze
- ein eigenes Satelliten-Überwachungssystem
Zudem forderte Weber, einen europäischen Sicherheitsrat einzuberufen. Man bräuche europäische Strukturen, "das würde Putin beeindrucken".
