Angesichts russischer Provokationen warnt EVP-Chef Weber vor Eskalation. Er fordert nicht-militärische Reaktionen wie das Lahmlegen von U-Bahnen - und eine "Cyber-Defense-Brigade".

EVP-Chef Weber warnt im ZDF davor, sich von Russland in eine "Eskalationsspirale" hineindrängen zu lassen, fordert aber, mit "nicht-militärischen Reaktionen" auf die Provokationen zu antworten. 28.09.2025 | 4:32 min

Angesichts der bisherigen Provokationen aus Russland - Drohnen, Cyberattacken, russische Jets im Nato-Luftraum - warnt Manfred Weber, EVP-Chef im Europaparlament, vor einer "Eskalationsspirale".

In der ZDF-Sendung "berlin direkt" sagte er am Sonntagabend:

Alle bisherigen Testversuche aus Russland heraus waren nicht gefährlich im Sinne von Attacken. Insofern dürfen wir uns nicht in eine Eskalationsspirale reindrehen. „ Manfred Weber, EVP-Chef

Er fordert, mit "nicht-militärischen Reaktionen" zu antworten, etwa dem Lahmlegen einer russischen U-Bahn.

Nach den Sichtungen unbekannter Drohnen sperrt die Regierung Dänemarks den Luftraum wegen anstehender EU-Treffen auch für zivile Drohnen für eine Woche. Auch Deutschland diskutiert über Maßnahmen. 29.09.2025 | 2:33 min

Weber fordert europäische "Cyber-Defense-Brigade"

Weber betonte zugleich, dass der russische Präsident Wladimir Putin "einen Cyberkrieg, einen Krieg in der hybriden Kriegsführung" führe. Dies müsse man beantworten.

Man bräuchte eine "Cyber-Defense-Brigade in der europäischen Struktur, um uns in der digitalen Welt gemeinsam zu verteidigen", sagte Weber weiter. In der Hinsicht passiere viel zu wenig, kritisiert Weber. "Wir denken nach wie vor national."

Polen, Dänemark: Immer häufiger wurden in den letzten Wochen russische Drohnen oder Kampfjets über Nato-Gebiet gesichtet. Putin testet seine Grenzen aus. Doch wie soll die Nato reagieren? 28.09.2025 | 4:07 min

Weber: Militärische Fähigkeiten aufbauen

Man müsse sich "mit dem Gedanken anfreunden, dass wir bei Sicherheitsfragen eben nicht ewig über Trump und Washington diskutieren dürfen".

Wir müssen in der Lage sein, uns eigenständig zu verteidigen. „ Manfred Weber, EVP-Chef

Dazu müsse man die militärischen Fähigkeiten aufbauen, sagte Weber und nannte drei Bereiche:

Cyber Defense

Drohnenabwehr an der Ost-Grenze

ein eigenes Satelliten-Überwachungssystem

Zudem forderte Weber, einen europäischen Sicherheitsrat einzuberufen. Man bräuche europäische Strukturen, "das würde Putin beeindrucken".

EVP-Chef Manfred Weber hat bei "Lanz" die militärische Schwäche Europas angeprangert. Jetzt sei es an der Zeit, "bei der militärischen Frage europäisch zu denken". 25.09.2025 | 1:12 min

