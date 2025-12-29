  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Ukraine: Warum der Kreml zufrieden auf die US-Bemühungen blickt

Selenskyj bei Trump:Warum der Kreml zufrieden auf das Treffen in Florida blickt

GlobalPolitiX, Felix Klauser

von Felix Klauser

|

Moskau bewertet das Gespräch zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Florida positiv. Welchem Kalkül Putin folgt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj steht neben US-Präsident Donald Trump am 28.12.2025 in Mar-A-Lago in Florida.

Das Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj ging ohne konkrete Ergebnisse zu Ende. In den nächsten Wochen soll mit Russland verhandelt werden.

29.12.2025 | 1:21 min

Der Kreml zieht ein positives Fazit nach dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida - und das ist wenig überraschend: Wladimir Putin und seinen Unterhändlern ist es seit Trumps Amtsantritt vor fast einem Jahr gelungen, den US-Präsidenten bei Laune und in den Verhandlungen (in Istanbul, in Anchorage, zuletzt in Florida) zu halten, ohne dass die Waffen in der Ukraine auch nur einen Tag vollständig geschwiegen hätten.

Washington lässt Moskau gewähren

Die Beziehungen zwischen dem Kreml und den Trump-Vertrauten scheinen so gefestigt, dass Trump dem russischen Präsidenten noch immer ein "echtes Interesse an Frieden" bescheinigt - während Russlands Militär seine Angriffe in den vergangenen Tagen intensiviert.

SGS-Sauer-Klauser

Was mit dem Donbass passiert und wer für die Sicherheit der Ukraine künftig sorgen soll - Trump hält sich in Florida weiter zurück. Die Analysen aus Palm Beach und Berlin.

28.12.2025 | 3:14 min

Angesichts dessen sieht Wladimir Putin bislang keinerlei Notwendigkeit, von seinen Maximalforderungen hinsichtlich des Donbass abzurücken. Washington lässt ihn ja gewähren. Von früheren Sanktionsdrohungen ist keine Rede mehr und auch auf dem Schlachtfeld ist der Druck offenbar nicht groß genug. Russland macht Fortschritte - wenn auch eher langsamer Art.

Putins Kalkül: Gebietsgewinne durch Verhandlungen oder Krieg

Der Kremlchef lässt also gleichzeitig verhandeln sowie kämpfen und folgt dabei einem klaren Kalkül: Wenn Gebietsgewinne am Verhandlungstisch möglich sind - gerne. Ansonsten sprechen eben weiter die Waffen.

Bei all dem ist kaum verwunderlich, dass die russische Seite überschwängliche Worte für die Bemühungen des US-Präsidenten fand. Putins Chefunterhändler Kirill Dmitriev sprach in Sozialen Medien davon, dass die "ganze Welt Donald Trumps Friedensbemühungen schätzen" würde. Unausgesprochen schwingt da mit: Moskau schätzt sie - in dieser Art und Weise - ganz besonders.

Putins Chefunterhändler Kirill Dmitriev auf X:

Ein Klick für den Datenschutz

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an
:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker.
Rettungskräfte räumen am 21.11.2025 die Trümmer eines Wohnhauses in Ternopil weg, das bei einem russischen Angriff schwer beschädigt wurde.
Liveblog

Felix Klauser berichtet für das ZDF-Studio Moskau über Russland, den Kaukasus und Zentralasien.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Trump trifft Selenskyj in Florida" am 29.12.2025 um 00:37 Uhr. 
Themen
USAUkraineRussland

Mehr zum Treffen von Trump und Selenskyj

  1. US-Präsident Donald J. Trump empfängt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. (Archiv)
    Interview

    Sicherheitsexperte zu Friedensplan:Trump trifft Selenskyj: Das sind die beiden Knackpunkte

    mit Video18:19
  2. Menschen gehen mit Taschenlampe durch einen dunklen Untergrundgang in Kiew während eines Stromausfalls.

    Spitzentreffen am Sonntag in Florida:Massive Angriffe auf Kiew vor Trump-Selenskyj-Treffen

    mit Video2:22
  3. US-Präsident Donald Trump in seinem Club Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida

    Ukraines Präsident spricht mit Verbündeten:Trump: Selenskyj "hat nichts, solange ich nicht zustimme"

    mit Video1:56
  4. Beschädigtes Wohngebäude in Kiew nach russischem Angriff, Anwohner begutachten die Schäden.
    Analyse

    Vor dem Trump-Selenskyj-Treffen:Warum Russland jetzt Großangriffe auf Kiew fliegt

    von Christian Mölling, András Rácz
    mit Video2:22