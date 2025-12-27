Ukraine-Krieg: Landesweite russische Angriffe, Explosionen in Kiew

Russische Raketen :Landesweite Angriffe in Ukraine - Explosionen in Kiew
Kurz vor einem Treffen zwischen Selenskyj und Trump hat Russland in der Nacht Raketen auf die Ukraine geschossen. Auch die Hauptstadt Kiew war Ziel der Angriffe.
Russlands Militär hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Raketenangriffen überzogen. Die ukrainische Luftwaffe warnte vor Attacken unter anderem in den Regionen Tschernihiw, Mykolajiw, Charkiw und Schytomyr. Aus mehreren Orten wurden Explosionen und Brände gemeldet.
Auch die Hauptstadt Kiew war betroffen. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten von lauten Explosionen, von denen einige durch helle Blitze begleitet wurden, die den Nachthimmel erhellten. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilte auf Telegram mit:
Luftalarm in gesamter Ukraine
Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Drohnen und Raketen bewegten sich auf mehrere ukrainische Gebiete, darunter Kiew, zu. Die Behörden gaben in den frühen Morgenstunden einen landesweiten Luftalarm heraus.
Ukrainischen Medienberichten zufolge kamen bei den Angriffen auch Hyperschallraketen vom Typ Kinschal zum Einsatz. Ziel sei unter anderem die Energie-Infrastruktur gewesen. Einem Militär-Blog auf Telegram zufolge werden Marschflugkörper und ballistische Raketen eingesetzt. Das genaue Ausmaß der Schäden war zunächst nicht bekannt.
Selenskyj besucht Trump am Sonntag
Für Sonntag ist ein Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei US-Präsident Donald Trump in Florida geplant. Selenskyj möchte mit Trump über einen von Kiew überarbeiteten US-Plan für eine Beendigung des Kriegs in der Ukraine sprechen.
