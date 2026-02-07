Ukraine: Heizkraftwerke durch russische Drohnen beschädigt

Bei nächtlichen Drohnenangriffen sind Heizkraftwerke im Westen der Ukraine beschädigt worden. Selenskyj kündigt indes für kommende Woche ein Treffen mit Russland in den USA an.

Russland hat seine massiven Luftangriffe auf die Ukraine fortgesetzt. Ziel war erneut auch die Energieinfrastruktur des Landes. In weiten Teilen der Ukraine kam es daher zu Stromausfällen. 07.02.2026 | 1:30 min

Russland hat in der Nacht zum Samstag wieder massiv die Energieversorgung der Ukraine attackiert. Nach Aussage des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj setzte das russische Militär dabei mehr als 400 Drohnen und rund 40 Raketen ein. Ziele seien demnach das Stromnetz sowie Kraftwerke und Umspannwerke gewesen.

Energieminister Denys Schmyhal erklärte, es seien zwei Wärmekraftwerke im Westen des Landes sowie wichtige Verteilerstationen getroffen worden. Der größte private Energieversorger DTEK meldete erhebliche Schäden - es sei der zehnte Angriff auf seine Werke seit Oktober 2025.

Polnische Flughäfen stellten Betrieb ein

Wegen der Attacken in Grenznähe stellten zwei polnische Flughäfen vorübergehend den Betrieb ein. Der Regionalgouverneur von Lwiw sagte, der Luftalarm in der Region, die an Polen grenzt, habe mehr als sechs Stunden gedauert. Die Regierung in Kiew bat das Nachbarland um Notstromlieferungen, da es landesweit zu Notabschaltungen komme.

Die Friedensgespräche zwischen Ukraine, Russland und den USA haben wieder keinen Durchbruch gebracht. Worauf sich trotzdem geeinigt wurde und wie es weiter gehen soll, analysierte ZDFheute live. 05.02.2026 | 36:27 min

Auch an anderen Orten gingen die Angriffe weiter: Das russische Verteidigungsministerium gab die Einnahme des Dorfes Tschuhuniwka in der Region Charkiw bekannt. Die Ukraine griff nach eigenen Angaben ein Werk für Raketentreibstoff in der westrussischen Region Twer mit Drohnen an.

Temperatursturz in der Ukraine erwartet

Präsident Selenskyj warf Moskau vor, sich gegen echte Diplomatie und für neue Angriffe zu entscheiden. "Es ist entscheidend, dass jeder, der die trilateralen Verhandlungen unterstützt, darauf reagiert", schrieb Selenskyj auf der Plattform X.

Immer wieder greift Russland Energieanlagen in der Ukraine an - so auch vor den Gesprächen in Abu Dhabi. Viele Haushalte waren ohne Strom. 03.02.2026 | 1:33 min

Moskau wolle die Kälte als Hebel gegen die Ukraine nutzen. Die Temperaturen sollen in den kommenden Tagen auf bis zu minus 14 Grad fallen.

Selenskyj: Nächste Woche Verhandlung in den USA

Erst am Donnerstag war eine weitere von den USA vermittelte Gesprächsrunde zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi zu Ende gegangen. Trotz des Drucks der Regierung von US-Präsident Donald Trump blieben greifbare Ergebnisse bislang aus. Russland fordert von der Ukraine den Rückzug aus der ostukrainischen Region Donbass, wo noch immer heftig gekämpft wird. Die ukrainische Regierung lehnt das ab.

Beerdigungen in Charkiw, täglicher Beschuss im Donbass. Soldaten, Zivilisten und Präsident Selenskyj lehnen einen Gebietsverzicht ab – zu groß ist das Misstrauen gegen Russland. 05.02.2026 | 2:24 min

Die Parteien hatten sich darauf geeinigt, die trilateralen Beratungen in den kommenden Wochen fortzusetzen. Selenskyj teilte am Samstag in einer Erklärung mit, Washington habe für die nächste Gesprächsrunde sowohl die ukrainische als auch die russische Delegation in die USA eingeladen. Das Treffen solle voraussichtlich in der kommenden Woche in Miami stattfinden.

Nach Angaben von Selenskyj will die US-Regierung ein Ende des Krieges noch vor dem Sommer erreichen. "Die Amerikaner schlagen vor, dass die Parteien den Krieg vor Beginn dieses Sommers beenden, und werden wahrscheinlich Druck ausüben, diesen Zeitplan einzuhalten", sagte er.

Hintergrund seien die Kongresswahlen in den USA, die Anfang November stattfinden, mutmaßte Selenskyj. Vor Beginn seiner zweiten Amtszeit hatte Trump versprochen, den Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog

Quelle: Reuters, AP, dpa