Moskau: Russischer Top-General niedergeschossen

Ein russischer General ist nach Angaben von Behörden in einem Wohnhaus in Moskau angeschossen worden. Es handele sich um ein Mitglied des russischen Generalstabs. Der Täter entkam.

In Moskau ist ein hochrangiger russischer General angeschossen worden. Ein Unbekannter soll mehrere Schüsse auf Wladimir Aleksejew abgegeben haben und dann geflohen sein. 06.02.2026 | 0:24 min

In Russland hat es offenbar erneut einen Mordanschlag auf einen hochrangigen russischen Armeevertreter gegeben.

Ein Unbekannter habe am Freitagmorgen in einem Wohnhaus in Moskau "mehrere Schüsse" auf den General Wladimir Aleksejew abgegeben und sei dann geflohen, teilten russische Ermittler mit. Aleksejew sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und die Fahndung nach dem oder den Tätern seien im Gang, erklärte die Sprecherin des Ermittlungskomitees, Swetlana Petrenko.

Im Dezember kam es zuletzt zu einem Angriff auf einen russischen General. 22.12.2025 | 1:34 min

Vize-Leiter des russischen Generalstabs

Aleksejew ist laut seiner Online-Biographie stellvertretender Leiter des russischen Generalstabs. Er war während des syrischen Bürgerkriegs für Geheimdiensteinsätze in Syrien verantwortlich - Moskau hatte den mittlerweile gestürzten Machthaber Baschar al-Assad unterstützt. Nach dem Aufstand der russischen Söldner-Gruppe Wagner gegen die russische Armeeführung 2023 wurde Aleksejew mit den Verhandlungen mit dem damaligen Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeny Prigoschin, betraut.

Seit dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 wurden bereits mehrere hochrangige Mitglieder des russischen Militärs getötet. Die Ukraine erklärte, einige der Tötungen seien Mordanschläge Kiews gewesen.

Bereits acht solcher Anschläge auf russische Generäle gab es zuletzt, sagt ZDF-Korrespondent Armin Coerper nach dem letzten Vorfall im Dezember. 22.12.2025 | 0:53 min