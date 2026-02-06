  3. Merkliste
Moskau: Russischer Top-General niedergeschossen

Ein russischer General ist nach Angaben von Behörden in einem Wohnhaus in Moskau angeschossen worden. Es handele sich um ein Mitglied des russischen Generalstabs. Der Täter entkam.

Wladimir Aleksejew

In Moskau ist ein hochrangiger russischer General angeschossen worden. Ein Unbekannter soll mehrere Schüsse auf Wladimir Aleksejew abgegeben haben und dann geflohen sein.

06.02.2026 | 0:24 min

In Russland hat es offenbar erneut einen Mordanschlag auf einen hochrangigen russischen Armeevertreter gegeben.

Ein Unbekannter habe am Freitagmorgen in einem Wohnhaus in Moskau "mehrere Schüsse" auf den General Wladimir Aleksejew abgegeben und sei dann geflohen, teilten russische Ermittler mit. Aleksejew sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und die Fahndung nach dem oder den Tätern seien im Gang, erklärte die Sprecherin des Ermittlungskomitees, Swetlana Petrenko.

Auf diesem aus einem Video aufgenommenen Foto beobachten Ermittler und Polizisten, wie ein Kran ein durch eine Explosion beschädigtes Auto auf eine Plattform am Tatort verlädt, wo Generalleutnant Fanil Sarvarov, Leiter der Operationsausbildungsdirektion des Generalstabs der russischen Streitkräfte, am Montag, dem 22. Dezember 2025, in Moskau durch einen unter seinem Auto platzierten Sprengsatz getötet wurde.

Im Dezember kam es zuletzt zu einem Angriff auf einen russischen General.

22.12.2025 | 1:34 min

Vize-Leiter des russischen Generalstabs

Aleksejew ist laut seiner Online-Biographie stellvertretender Leiter des russischen Generalstabs. Er war während des syrischen Bürgerkriegs für Geheimdiensteinsätze in Syrien verantwortlich - Moskau hatte den mittlerweile gestürzten Machthaber Baschar al-Assad unterstützt. Nach dem Aufstand der russischen Söldner-Gruppe Wagner gegen die russische Armeeführung 2023 wurde Aleksejew mit den Verhandlungen mit dem damaligen Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeny Prigoschin, betraut.

Seit dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 wurden bereits mehrere hochrangige Mitglieder des russischen Militärs getötet. Die Ukraine erklärte, einige der Tötungen seien Mordanschläge Kiews gewesen.

Ein Schaltgespräch mit ZDF-Korrespondent Armin Coerper

Bereits acht solcher Anschläge auf russische Generäle gab es zuletzt, sagt ZDF-Korrespondent Armin Coerper nach dem letzten Vorfall im Dezember.

22.12.2025 | 0:53 min
Quelle: AFP, Reuters
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 06.02.2026 um 11:03 Uhr im Beitrag "Schüsse auf russischen General in Moskau".
