Explosion in Moskau: Russischer General getötet

Bei einer Explosion einer Autobombe in Moskau ist Behördenangaben zufolge ein russischer General ums Leben gekommen. Eine der Spuren deute demnach auf Verbindungen zur Ukraine hin.

In Moskau ist ein russischer General von einem Sprengsatz unter seinem Auto getötet worden. Man schließe nicht aus, dass die Ukraine dahinterstecke, hieß es. 22.12.2025 | 0:19 min

Bei der Explosion einer Autobombe in Moskau ist nach Angaben der Ermittler ein hochrangiges Mitglied des russischen Generalstabs getötet worden.

Eine Untersuchung wegen des "Mordes" an Generalleutnant Fanil Sarwarow sei eingeleitet worden, erklärte der russische Ermittlungsausschuss für schwere Straftaten. Eine der untersuchten Spuren deute auf Verbindungen zu "ukrainischen Spezialeinheiten" hin. Sprecherin Swetlana Petrenko schrieb auf Telegram:

Die Ermittler prüfen verschiedene Versionen des Mordes. Eine davon ist die Version, dass das Verbrechen von den ukrainischen Geheimdiensten organisiert wurde. „ Swetlana Petrenko, Sprecherin des staatlichen Ermittlungskomitees

Behörden: Sprengsatz unter Auto von General angebracht

Generalleutnant Sarwarow (56) hatte zuletzt als Abteilungsleiter im russischen Generalstab gedient. Er sei bei dem Anschlag im Süden Moskaus getroffen worden und "erlag seinen Verletzungen", erklärten die russischen Behörden.

Der Sprengsatz sei unter dem Fahrzeug angebracht gewesen. Ort der Explosion war ein Wohnviertel im Süden der russischen Hauptstadt.

Mehrere Anschläge seit Beginn des Ukraine-Kriegs

Seit Beginn des russischen Angriffkriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 wurden bereits mehrere mit dem Militäreinsatz in Verbindung stehende Russen bei Sprengstoffanschlägen in Russland getötet.

Im April starb General Jaroslaw Moskalik bei einer Autoexplosion in der Nähe von Moskau. 2024 wurde der hochrangige russische Armeevertreter Igor Kirillow in der russischen Hauptstadt bei der Explosion eines Rollers tödlich getroffen. Zu mehreren der Anschläge bekannte sich die Ukraine.

