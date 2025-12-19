  3. Merkliste
Putins Justiz klagt deutschen Künstler Tilly an

Russland geht gegen Satire vor:Putins Justiz verklagt Düsseldorfer Karnevalisten

Redakteur Torge Bode, ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen.

von Torge Bode

|

Ein russisches Gericht leitet ein Strafverfahren gegen den Bildhauer Jacques Tilly ein. Offenbar sind die satirischen Mottowagen des Künstlers an Karneval Moskau ein Dorn im Auge.

Ein Motivwagen mit dem russischen Präsidenten Putin, der die Ukraine schluckt, steht in der Wagenbauhalle.

Ein russisches Gericht hat ein Strafverfahren gegen den Bildhauer Jacques Tilly eingeleitet. Tilly produzierte in der Vergangenheit satirische Mottowagen mit russlandkritischen Botschaften.

19.12.2025 | 1:34 min

Für den Düsseldorfer Bildhauer Jacques Tilly dürfte Heiligabend in diesem Jahr irgendwie noch einmal "besonders" werden. Denn für genau 10 Uhr vormittags Ortszeit ist in Moskau am 24. Dezember die erste Anhörung in einem Strafverfahren gegen ihn angesetzt. Doch was hat der Künstler Jacques Tilly verbrochen?

Karnevalsmottowagen sind Moskau ein Dorn im Auge

Jacques Tilly ist berühmt, bei manchen vielleicht sogar "berüchtigt", für seine ausdrucksstarken Mottowagen zum Düsseldorfer Rosenmontagszug. Immer wieder legt er sich dort mit den Mächtigen an, sei es aus der Bundespolitik, der Kirche oder den politischen Schwergewichten dieser Welt.

Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Motivwagen zum Thema Trump steht beim Richtfest des Kölner Rosenmontagszuges in der Wagenhalle

Ampel-Scheitern, Ukraine-Krieg, Trump-Wahl: das sind einige der Themen der diesjährigen Rosenmontagszüge am Rhein. Einige Motivwagen wurden vorgestellt - aber nicht alle.

25.02.2025 | 0:22 min

Aber offenbar gehen Moskau die Mottowagen, in denen der Bildhauer Jahr für Jahr den russischen Präsidenten Wladimir Putin satirisch aufs Korn nimmt, zu weit. Zu sehen war da unter anderem eine Badewanne, in der der russische Präsident ein Bad aus Blut nimmt. Eine Anspielung auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Rolle, die Putin dabei spielt.

Wladimir Putin nimmt auf einem Motivwagen des Düsseldorfer Rosenmontagsumzuges ein Blutbad als Fastnachtsfigur am 20.02.2023.

Ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ließen Bildhauer Tilly und sein Team den Kreml-Chef Putin in einer blutgetränkten Wanne in den blau-gelben Farben der Ukraine baden. (Archivbild)

Quelle: Imago

Der Vorwurf: "Verunglimpfung der russischen Armee"

Und genau hier leitet sich der Vorwurf Russlands ab: Tilly müsse sich wegen "Verunglimpfung der russischen Armee" vor einem Gericht verantworten, so ist es zu lesen auf der Website eines Moskauer Gerichts. Denn als Präsident der russischen Föderation und Putin auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte.

Straßenmusikerin Diana Loginowa spielt Klavier auf der Straße

In St. Petersburg wurde eine Straßenmusikerin verhaftet, die eine Menschenmenge dazu animierte, ein Putin-kritisches Lied zu singen. Es gab Folgeproteste, vor allem von der jungen Bevölkerung.

22.10.2025 | 5:40 min

Tilly sieht sich nicht als erster Beschuldigter solchen Vorwürfen ausgesetzt: Nach solchen Anschuldigungen sind in Russland schon viele Kriegsgegner der russischen Invasion in der Ukraine verurteilt worden. Auch russische Medien greifen den Fall "Tilly" auf. Tilly werde beschuldigt, aus eigennützigen Motiven und aus politischem Hass Falschdarstellungen über die Armee verbreitet zu haben, zitiert die Deutsche Presse-Agentur das Portal "Ostoroschno Nowsti".

Und was sagt der Künstler zu den Vorwürfen?

Etwas überrascht, er habe von der Sache von "russlandkritischen Freunden" erfahren, so Tilly.

Ich habe erstmal gegrinst von einem Ohr zum anderen, weil ich dachte: das sei erstmal ein Scherz!

Jacques Tilly, Bildhauer

Es sei dann aber anscheinend doch reale Satire. Und Tilly weiter: "Es kann ja aber doch nicht sein, dass man mit Kanonen auf Spatzen schießt!" Angst habe er aber keine.

Tilly kündigt Reaktion an

Zur ersten Anhörung an Heiligabend wird Jacques Tilly übrigens - wenig überraschend - nicht in Moskau anwesend sein. Er hat allerdings angekündigt zu reagieren: Er könne sich vorstellen, dass das Thema in "irgendeiner Weise" auf den Wagen zu finden sein wird. Bis Rosenmontag sei es allerdings noch lange hin, die Sache mit der Klage könne sich bis dahin in Luft auflösen. "Vielleicht werde ich ja auch freigesprochen", sagt er und lacht. "Und dann war es wirklich nur eine Farce." Fortsetzung folgt.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Russische Justiz klagt deutschen Künstler an" am 19.12.2025 um 13:31 Uhr.
Themen
Nordrhein-WestfalenRussland

