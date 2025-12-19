Putins Justiz klagt deutschen Künstler Tilly an

Russland geht gegen Satire vor:Putins Justiz verklagt Düsseldorfer Karnevalisten
von Torge Bode
Ein russisches Gericht leitet ein Strafverfahren gegen den Bildhauer Jacques Tilly ein. Offenbar sind die satirischen Mottowagen des Künstlers an Karneval Moskau ein Dorn im Auge.
Für den Düsseldorfer Bildhauer Jacques Tilly dürfte Heiligabend in diesem Jahr irgendwie noch einmal "besonders" werden. Denn für genau 10 Uhr vormittags Ortszeit ist in Moskau am 24. Dezember die erste Anhörung in einem Strafverfahren gegen ihn angesetzt. Doch was hat der Künstler Jacques Tilly verbrochen?
Karnevalsmottowagen sind Moskau ein Dorn im Auge
Jacques Tilly ist berühmt, bei manchen vielleicht sogar "berüchtigt", für seine ausdrucksstarken Mottowagen zum Düsseldorfer Rosenmontagszug. Immer wieder legt er sich dort mit den Mächtigen an, sei es aus der Bundespolitik, der Kirche oder den politischen Schwergewichten dieser Welt.
Aber offenbar gehen Moskau die Mottowagen, in denen der Bildhauer Jahr für Jahr den russischen Präsidenten Wladimir Putin satirisch aufs Korn nimmt, zu weit. Zu sehen war da unter anderem eine Badewanne, in der der russische Präsident ein Bad aus Blut nimmt. Eine Anspielung auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Rolle, die Putin dabei spielt.
Der Vorwurf: "Verunglimpfung der russischen Armee"
Und genau hier leitet sich der Vorwurf Russlands ab: Tilly müsse sich wegen "Verunglimpfung der russischen Armee" vor einem Gericht verantworten, so ist es zu lesen auf der Website eines Moskauer Gerichts. Denn als Präsident der russischen Föderation und Putin auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte.
Tilly sieht sich nicht als erster Beschuldigter solchen Vorwürfen ausgesetzt: Nach solchen Anschuldigungen sind in Russland schon viele Kriegsgegner der russischen Invasion in der Ukraine verurteilt worden. Auch russische Medien greifen den Fall "Tilly" auf. Tilly werde beschuldigt, aus eigennützigen Motiven und aus politischem Hass Falschdarstellungen über die Armee verbreitet zu haben, zitiert die Deutsche Presse-Agentur das Portal "Ostoroschno Nowsti".
Und was sagt der Künstler zu den Vorwürfen?
Etwas überrascht, er habe von der Sache von "russlandkritischen Freunden" erfahren, so Tilly.
Es sei dann aber anscheinend doch reale Satire. Und Tilly weiter: "Es kann ja aber doch nicht sein, dass man mit Kanonen auf Spatzen schießt!" Angst habe er aber keine.
Tilly kündigt Reaktion an
Zur ersten Anhörung an Heiligabend wird Jacques Tilly übrigens - wenig überraschend - nicht in Moskau anwesend sein. Er hat allerdings angekündigt zu reagieren: Er könne sich vorstellen, dass das Thema in "irgendeiner Weise" auf den Wagen zu finden sein wird. Bis Rosenmontag sei es allerdings noch lange hin, die Sache mit der Klage könne sich bis dahin in Luft auflösen. "Vielleicht werde ich ja auch freigesprochen", sagt er und lacht. "Und dann war es wirklich nur eine Farce." Fortsetzung folgt.
