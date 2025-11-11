  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Karneval: Jecken und Narren starten in fünfte Jahreszeit

Bilderserie

Fastnacht und Karneval:Jecken und Narren feiern ausgelassen

|

Helau und Alaaf: In den Karnevalshochburgen ist die Session eröffnet. Tausende Menschen feiern in Mainz, Köln und Düsseldorf die fünfte Jahreszeit.

Narren vor Kölner Dom
Narren und Närrinnen feiern auf dem Schillerplatz
Garde mit Funkenmariechen in Düsseldorf
Jecken feiern auf dem Kölner Heumarkt
Gold verkleidete Frauen feiern in Köln
Der 1. FC Köln trainiert verkleidet

Kölle Alaaf bei schönstem Wetter

Seit 11:11 Uhr gibt es in Köln kein Halten mehr. Dort wird der Beginn der närrischen Jahreszeit traditionell besonders groß gefeiert. Tausende Jecken waren mit von der Partie.

Quelle: AFP

Die Jecken und Narren haben pünktlich um 11:11 Uhr in den Karnevalshochburgen am Rhein die neue Karnevalssession eröffnet. Vor allem in Köln, Düsseldorf und Mainz sind Zehntausende unterwegs.

In Düsseldorf erwachte der Hoppeditz, stieg aus seinem Senftopf und hielt vor dem Rathaus seine traditionelle Spottrede.

Es sind drei Personen von hinten zu sehen. Auf dem Bild ist Karneval und alle drei sind verkleidet.

Ob Karneval, Fasching oder Fastnacht: Heute beginnt für die Jecken die fünfte Jahreszeit. Zehntausende feiern in den Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz.

11.11.2025 | 1:13 min

Motto der diesjährigen Karnevalssaison

  • Gefeiert wird die Session in der Domstadt unter dem Motto "Alaaf - Mer dun et för Kölle".

  • Der Düsseldorfer Karneval feiert unter dem Motto "Mer bliewe bunt - ejal wat kütt".

  • Und in Mainz wird unter dem Motto "Die Hofsänger im Gold'nen Mainz - seit 100 Jahr'n die Nummer 1" geschunkelt.

Ursprung des närrischen Treibens
:Warum heißt es Karneval und Fastnacht?

Warum feiern die Menschen Karneval, Fastnacht und Fasching? Was haben Preußen und Kirche mit dem närrischen Treiben zu tun? Und was hat es mit der Zahl Elf auf sich? Ein Überblick.
Karnevalsauftakt in Köln
FAQ

Sicherheitsvorkehrungen in Köln

In Köln ist die Polizei mit rund 1.000 Beamten im Einsatz, um das Messerverbot zu kontrollieren. Dazu kommen 450 Beschäftigte des Ordnungsamtes und 1.200 Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste. Die meisten Besucher steuern den Bereich um die Zülpicher Straße an, das sogenannte "Kwartier Latäng", ein Studentenviertel, das für seine Bars und Kneipen bekannt ist.

Helau oder Alaaf

Im Köln-Bonn-Aachener Raum gibt es das donnernde "Alaaf!" Dieser Hochruf taucht bereits im 16. und 17. Jahrhundert in noch ganz unkarnevalistischen Zusammenhängen auf. Die Nordgrenze zwischen dem "Alaaf" und dem zweiten Hauptruf des rheinischen Karnevals, dem Düsseldorfer "Helau!", verläuft fast exakt auf der nicht nur in der fünften Jahreszeit wichtigen Grenze zwischen Kölsch und Altbier.

Karneval: "Nichts Schöneres für einen Kölner"

"Die ganze Welt kommt zusammen, um die fünfte Jahreszeit zu feiern", berichtet ZDF-Reporterin Natalie Hasselblatt aus Köln über den Auftakt zum Karneval.

11.11.2025 | 4:16 min

In Mainz, der südlichen Hochburg, galt bis zur Session 1934 ein "Hoch" oder "Hurra". Doch damals brachte eine Delegation Mainzer Narren von einem Besuch in Düsseldorf das "Helau" mit, das seither gebräuchlich ist.

Auch im Saarland, in der Pfalz und Kurpfalz wird "Fas(t)nacht" gefeiert. In der letzteren lautet der Narrenruf weit weg vom Meer dennoch "Ahoi". In Flörsheim am Main heißt es "Halldiegail" (für "halt die Gäule"), und in Koblenz ertönt ein dreifach "Kowelenz Olau!"

Quelle: dpa, kna

Mehr Panorama-Themen

  1. in Polizeifahrzeug steht in Berlin-Buckow im Bezirk Neukölln an der Zufahrt zum dortigen Krankenhaus, aufgenommen am 11.11.2025

    Staatsschutz ermittelt:Brandanschläge auf zwei Berliner Krankenhäuser

    mit Video
  2. Narren vor dem Kölner Dom
    Bilderserie

    Fastnacht und Karneval:Jecken und Narren feiern ausgelassen

    mit Video
  3. Archiv: St. Martinsumzug am Sonntag, den 12. November 2023, im Grugapark Essen.

    Martinstag:Wer war der heilige Martin?

    mit Video
  4. Ariana Grande und Cynthia Erivo posieren in Kleidern auf der Premiere von der Fortsetzung von "Wicked".
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Ariana Grande und Cynthia Erivo bei Premiere

  5. Papst Leo XIV, aufgenommen am 09.11.2025

    "Ist das Leben nicht schön?":Diese Film-Klassiker liebt Papst Leo

  6. Ein Rettungshubschrauber im Einsatz (Archivfoto)

    Allgäuer Alpen:Wanderung mit Tiktok geplant - Bergwacht muss Touristen retten

    mit Video
  7. Verkleidete Menschen werfen Konfetti in die Luft

    Fünfte Jahreszeit beginnt:Warum Karneval in Deutschland so verschieden ist

    von Laura Ozdoba
    mit Video
  8. Eine Person sammelt Plastikpellets auf dem Boden in der Nähe eines Industriegebiets.

    Umweltschützer alarmiert:England: Massen an Plastikpellets verschmutzen Strände

    mit Video
  9. Login, Passwort, Symbolbild

    So testen Sie, ob Sie betroffen sind:Milliarden Mailadressen und Passwörter online aufgetaucht

    von Oliver Klein
    mit Video
  10. Bunte Herbstblätter in Hamburg, Archivbild

    Milderes Wetter erwartet:"Wärmewelle" im Anflug - mit fast 20 Grad am Donnerstag

    mit Video
  11. Jutta Speidel

    Zu schnell mit dem Auto gefahren:Jutta Speidel muss ihren Führerschein abgeben

  12. Eine Frau und Kinder transportieren Wasser nahe eines Flüchtlingscamps in Somalia.

    Vor Klimakonferenz in Brasilien:UN: Klimakrise treibt Millionen Menschen in die Flucht

    mit Video