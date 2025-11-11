Helau und Alaaf: In den Karnevalshochburgen ist die Session eröffnet. Tausende Menschen feiern in Mainz, Köln und Düsseldorf die fünfte Jahreszeit.

Kölle Alaaf bei schönstem Wetter Seit 11:11 Uhr gibt es in Köln kein Halten mehr. Dort wird der Beginn der närrischen Jahreszeit traditionell besonders groß gefeiert. Tausende Jecken waren mit von der Partie. Quelle: AFP

Die Jecken und Narren haben pünktlich um 11:11 Uhr in den Karnevalshochburgen am Rhein die neue Karnevalssession eröffnet. Vor allem in Köln, Düsseldorf und Mainz sind Zehntausende unterwegs.

In Düsseldorf erwachte der Hoppeditz, stieg aus seinem Senftopf und hielt vor dem Rathaus seine traditionelle Spottrede.

Ob Karneval, Fasching oder Fastnacht: Heute beginnt für die Jecken die fünfte Jahreszeit. Zehntausende feiern in den Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz. 11.11.2025 | 1:13 min

Motto der diesjährigen Karnevalssaison

Gefeiert wird die Session in der Domstadt unter dem Motto "Alaaf - Mer dun et för Kölle".

Der Düsseldorfer Karneval feiert unter dem Motto "Mer bliewe bunt - ejal wat kütt".

Und in Mainz wird unter dem Motto "Die Hofsänger im Gold'nen Mainz - seit 100 Jahr'n die Nummer 1" geschunkelt.

Ursprung des närrischen Treibens : Warum heißt es Karneval und Fastnacht? Warum feiern die Menschen Karneval, Fastnacht und Fasching? Was haben Preußen und Kirche mit dem närrischen Treiben zu tun? Und was hat es mit der Zahl Elf auf sich? Ein Überblick. FAQ

Sicherheitsvorkehrungen in Köln

In Köln ist die Polizei mit rund 1.000 Beamten im Einsatz, um das Messerverbot zu kontrollieren. Dazu kommen 450 Beschäftigte des Ordnungsamtes und 1.200 Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste. Die meisten Besucher steuern den Bereich um die Zülpicher Straße an, das sogenannte "Kwartier Latäng", ein Studentenviertel, das für seine Bars und Kneipen bekannt ist.

Helau oder Alaaf

Im Köln-Bonn-Aachener Raum gibt es das donnernde "Alaaf!" Dieser Hochruf taucht bereits im 16. und 17. Jahrhundert in noch ganz unkarnevalistischen Zusammenhängen auf. Die Nordgrenze zwischen dem "Alaaf" und dem zweiten Hauptruf des rheinischen Karnevals, dem Düsseldorfer "Helau!", verläuft fast exakt auf der nicht nur in der fünften Jahreszeit wichtigen Grenze zwischen Kölsch und Altbier.

"Die ganze Welt kommt zusammen, um die fünfte Jahreszeit zu feiern", berichtet ZDF-Reporterin Natalie Hasselblatt aus Köln über den Auftakt zum Karneval. 11.11.2025 | 4:16 min

In Mainz, der südlichen Hochburg, galt bis zur Session 1934 ein "Hoch" oder "Hurra". Doch damals brachte eine Delegation Mainzer Narren von einem Besuch in Düsseldorf das "Helau" mit, das seither gebräuchlich ist.

Auch im Saarland, in der Pfalz und Kurpfalz wird "Fas(t)nacht" gefeiert. In der letzteren lautet der Narrenruf weit weg vom Meer dennoch "Ahoi". In Flörsheim am Main heißt es "Halldiegail" (für "halt die Gäule"), und in Koblenz ertönt ein dreifach "Kowelenz Olau!"