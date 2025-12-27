VW Käfer - eine Ikone der deutschen Autoindustrie wird 80

Vor achtzig Jahren startete die zivile Serienfertigung des VW-Käfers. Im Volkswagen-Werk in Wolfsburg begann eine Ära, die Generationen auf der ganzen Welt prägen sollte.

Eine Ikone der deutschen Autoindustrie wird 80

Positive Nachrichten von VW sind in den vergangenen Jahren eher eine Seltenheit geworden. In Zeiten von Stellenkürzungen, Dieselskandal und Lieferkettenproblemen. Doch das war mal anders. Mit dem VW Käfer setzten die Wolfsburger einst einen Meilenstein in der Geschichte der deutschen Autoindustrie.

Ursprung in den 1930er Jahren

Die Entwicklung des Käfers begann schon in den 1930er Jahren. Ferdinand Porsche konstruierte den ersten Entwurf eines "Volkswagens" - ein Auto für alle. Für dessen Herstellung ließ Adolf Hitler ein großes Werk bei Fallersleben bauen. Der Grundstein für die heutige Stadt Wolfsburg.

Doch gebaut wurden dort ab 1939 erstmal keine Volkswagen für die Bevölkerung, sondern vor allem Rüstungsgüter und Militärfahrzeuge.

Britische Militärregierung lässt Produktion aufnehmen

Doch die Idee für einen Volkswagen überdauerte den Zweiten Weltkrieg. Dass wir den Käfer heute als Erfolgsmodell der deutschen Autoindustrie bezeichnen können, haben wir auch der britischen Besatzungsmacht zu verdanken.

Denn auf den Produktionsbefehl der Briten hin wird das im Krieg zerstörte Werk in Rekordzeit wieder in Betrieb genommen. Am 27. Dezember 1945 rollten die ersten Volkswagen "Typ 1" vom Band.

Zunächst war es ja ein Fahrzeug, das der britischen Militärregierung und den anderen Besatzungsmächten dienen soll für ihre eigenen Motorisierungsbedürfnisse. „ Manfred Grieger, Historiker Universität Göttingen

Der VW Käfer war Symbol für Freiheit und Mobilität

Doch es dauerte nicht lange, bis die ersten Käfer auch der Bevölkerung für einen erschwinglichen Preis zur Verfügung standen. Kurz nach dem Krieg wurde das Auto zum Symbol für die wieder gewonnene Freiheit und Mobilität für jedermann.

Die Erinnerungen an den Käfer sind noch heute bei vielen sehr präsent. Als erstes Auto, mit dem man in den Urlaub fuhr, als Auto, an dem man selbst Reparaturen durchführte - der Käfer als Lebensgefühl.

Der Käfer als Exportschlager und Botschafter

In Deutschland wurde der Käfer zum Sinnbild des deutschen Wirtschaftswunders. Aber nicht nur hierzulande war das Auto erfolgreich. 1955 exportierte Volkswagen es bereits in 45 Länder, der Wagen wird so auch zum Botschafter Nachkriegsdeutschlands.

Der Exporterfolg des Käfers brachte ja mit sich, dass man in der Welt auch wieder jemand war nach dem verlorenen Krieg. „ Manfred Grieger, Historiker Universität Göttingen

Mehr als 21 Millionen Mal wurde der Käfer letztendlich weltweit über fast 60 Jahre gebaut. Bereits 1978 geht die Herstellung in Deutschland jedoch zu Ende, 2003 ist dann auch im letzten VW-Werk im mexikanischen Puebla Schluss.

Die Käfer-Liebe lebt auch nach 80 Jahren

Das kultige Auto berührt Fans bis heute. Beim 1. Käfer Club Wolfsburg finden sich rund 100 Liebhaber des ersten VWs zusammen. Sie lieben ihre Autos - wegen des Aussehens, wegen des Sounds des Vier-Zylinder-Boxer-Motors, wegen der Schlichtheit. Denn: Die meisten Reparaturen am Käfer können mit ein bisschen Geschick selbst vorgenommen werden.

Der Club versucht das Wissen, wie die Fahrzeuge repariert und in Schuss gehalten werden können zu erhalten. Damit der Käfer nie von der Bildfläche verschwindet.

Wenn man selber nicht weiterkommt, dann kann man Freunde im Club Fragen, die auch teilweise helfen können oder man kriegt einen Tipp, wo man Ersatzteile bekommt. „ Helga Düwert, Vorsitzende 1. Käfer Club Wolfsburg

Käfer bleibt bis heute unerreicht

Kein Auto hat es jemals geschafft, in seiner Bedeutung an den VW Käfer heranzukommen, selbst, wenn es öfter produziert wurde. Auch nicht die Nachfolgemodelle von VW, der "New Beetle" (ab 1997) und der "Beetle" (ab 2011).

Historiker Manfred Grieger hat dafür eine einfache Erklärung:

Weil sich unsere Gesellschaften verändert haben, also dieses Gemeinschaftsgefühl über ein Automobil ist gewandelt worden zu einem Individualismus von Serienfahrzeugen. „ Manfred Grieger, Historiker Universität Göttingen

Das bringe es mit sich, dass man nicht mehr diese Vergemeinschaftung über ein Produkt herstellen könne, meint Grieger. So bleibt der Käfer bis heute eine einzigartige Ikone der deutschen Autoindustrie.

