VW Käfer - eine Ikone der deutschen Autoindustrie wird 80

Erste VW Käfer im Dezember 1945:Eine Ikone der deutschen Autoindustrie wird 80
von Svenja Bergerhoff
Vor achtzig Jahren startete die zivile Serienfertigung des VW-Käfers. Im Volkswagen-Werk in Wolfsburg begann eine Ära, die Generationen auf der ganzen Welt prägen sollte.
Positive Nachrichten von VW sind in den vergangenen Jahren eher eine Seltenheit geworden. In Zeiten von Stellenkürzungen, Dieselskandal und Lieferkettenproblemen. Doch das war mal anders. Mit dem VW Käfer setzten die Wolfsburger einst einen Meilenstein in der Geschichte der deutschen Autoindustrie.
Ursprung in den 1930er Jahren
Die Entwicklung des Käfers begann schon in den 1930er Jahren. Ferdinand Porsche konstruierte den ersten Entwurf eines "Volkswagens" - ein Auto für alle. Für dessen Herstellung ließ Adolf Hitler ein großes Werk bei Fallersleben bauen. Der Grundstein für die heutige Stadt Wolfsburg.
Doch gebaut wurden dort ab 1939 erstmal keine Volkswagen für die Bevölkerung, sondern vor allem Rüstungsgüter und Militärfahrzeuge.
Britische Militärregierung lässt Produktion aufnehmen
Doch die Idee für einen Volkswagen überdauerte den Zweiten Weltkrieg. Dass wir den Käfer heute als Erfolgsmodell der deutschen Autoindustrie bezeichnen können, haben wir auch der britischen Besatzungsmacht zu verdanken.
Denn auf den Produktionsbefehl der Briten hin wird das im Krieg zerstörte Werk in Rekordzeit wieder in Betrieb genommen. Am 27. Dezember 1945 rollten die ersten Volkswagen "Typ 1" vom Band.
Der VW Käfer war Symbol für Freiheit und Mobilität
Doch es dauerte nicht lange, bis die ersten Käfer auch der Bevölkerung für einen erschwinglichen Preis zur Verfügung standen. Kurz nach dem Krieg wurde das Auto zum Symbol für die wieder gewonnene Freiheit und Mobilität für jedermann.
Die Erinnerungen an den Käfer sind noch heute bei vielen sehr präsent. Als erstes Auto, mit dem man in den Urlaub fuhr, als Auto, an dem man selbst Reparaturen durchführte - der Käfer als Lebensgefühl.
Der Käfer als Exportschlager und Botschafter
In Deutschland wurde der Käfer zum Sinnbild des deutschen Wirtschaftswunders. Aber nicht nur hierzulande war das Auto erfolgreich. 1955 exportierte Volkswagen es bereits in 45 Länder, der Wagen wird so auch zum Botschafter Nachkriegsdeutschlands.
Mehr als 21 Millionen Mal wurde der Käfer letztendlich weltweit über fast 60 Jahre gebaut. Bereits 1978 geht die Herstellung in Deutschland jedoch zu Ende, 2003 ist dann auch im letzten VW-Werk im mexikanischen Puebla Schluss.
Die Käfer-Liebe lebt auch nach 80 Jahren
Das kultige Auto berührt Fans bis heute. Beim 1. Käfer Club Wolfsburg finden sich rund 100 Liebhaber des ersten VWs zusammen. Sie lieben ihre Autos - wegen des Aussehens, wegen des Sounds des Vier-Zylinder-Boxer-Motors, wegen der Schlichtheit. Denn: Die meisten Reparaturen am Käfer können mit ein bisschen Geschick selbst vorgenommen werden.
Der Club versucht das Wissen, wie die Fahrzeuge repariert und in Schuss gehalten werden können zu erhalten. Damit der Käfer nie von der Bildfläche verschwindet.
Käfer bleibt bis heute unerreicht
Kein Auto hat es jemals geschafft, in seiner Bedeutung an den VW Käfer heranzukommen, selbst, wenn es öfter produziert wurde. Auch nicht die Nachfolgemodelle von VW, der "New Beetle" (ab 1997) und der "Beetle" (ab 2011).
Historiker Manfred Grieger hat dafür eine einfache Erklärung:
Das bringe es mit sich, dass man nicht mehr diese Vergemeinschaftung über ein Produkt herstellen könne, meint Grieger. So bleibt der Käfer bis heute eine einzigartige Ikone der deutschen Autoindustrie.
Svenja Bergerhoff ist Reporterin im ZDF Landesstudio Niedersachsen.
