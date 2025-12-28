Zum 100. Geburtstag:Hildegard Knef: Ikone, Diva, Weltstar
von Nils Schneider
Hildegard Knef war eine Ausnahmekünstlerin und hat alles auf ihre Art und Weise gemacht: als Schauspielerin, Sängerin und Autorin. Heute wäre "die Knef" 100 Jahre alt geworden.
Hildegard Knef hat ihr Leben selbst am besten beschrieben. In einem Interview sagte sie: "Man muss an das, was man tut, wirklich glauben und dann manchmal auch ein bisschen aufmüpfig sein."
Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erschien sie am Schauspielhimmel, im Film "Die Mörder sind unter uns". Sie war so ganz anders als die Schauspielerinnen vor ihr. Ihre Schönheit: cool und stolz. Knef strahlte etwas Kraftvolles aus. Der Film machte sie berühmt und Hollywood rief nach ihr. Sie sagte später:
Hildegard Knef machte keine große Karriere in Hollywood
Aber die ganz große Hollywood-Karriere blieb aus, sie bekam nur kleine Rollen. Zum Verhängnis wurde ihr ein Verhältnis, das sie mit einem großen Filmboss während des Krieges hatte, einem ranghohen Nazi.
Überhaupt, Hilde Knef und die Männer - dreimal war sie verheiratet: kurz nach dem Krieg mit einem US-Soldaten, dann mit einem englischen Schauspieler. Mit ihm hatte sie eine Tochter namens Christina. Danach heiratete sie einen 15 Jahre jüngeren Baron aus Österreich. Die Ehe hielt bis zu ihrem Tod im Jahr 2002.
Ein Skandal machte Hildegard Knef in Deutschland zur Ausgestoßenen
Ihre Filmkarriere ging in Deutschland weiter und sie sorgte für einen Riesenskandal: In den prüden 50er Jahren war sie in dem Film "Die Sünderin" als erste Frau nackt. Sie war zwar mehr zu erahnen als zu sehen, doch Hildegard Knef wurde zur Ausgestoßenen.
Sie habe gedacht, sie sei im Irrenhaus, erzählte Knef später: Die Produzenten kriegen die Penunzen und ich die Schande.
Hildegard Knef: Erfolgreiche Sängerin und Autorin
Ihre zweite Karriere als Sängerin begann. Sie schrieb viele ihrer Texte selbst. Dabei hatte sie nicht wirklich eine Singstimme, es war mehr ein Sprechgesang - der aber ins Herz traf.
Klassiker wie "Von nun an ging's bergab", "Für mich soll's rote Rosen regnen" oder "Ich hab noch einen Koffer in Berlin" brachten ihr großen Erfolg.
Gefeiert wurde sie auch als Autorin. Ihre Biografie "Der geschenkte Gaul" wurde zum Weltbestseller. Sie schaffte es, darin zu zeigen, dass man sich als Deutsche für den Krieg schämen und trotzdem um die eigene Jugend trauern konnte. Ihr Leben ist ein Spiegelbild Deutschlands nach dem Krieg bis zur Jahrtausendwende.
Hildegard Knef redete schon damals über Schönheits-OPs
Zu den vielen Erfolgen kamen bei Hildegard Knef immer wieder tiefe Abstürze. Jahre ohne Jobs. Sie hatte Geldsorgen, trank zeitweise zu viel und hatte gesundheitliche Probleme.
Mehr als 60 Mal wurde sie operiert. Und alles lebte sie öffentlich. "Die Knef" saß in Talkshows, gab Interviews wie keine andere. Als eine der ersten redete sie offen über Schönheits-OPs.
Nach allen Abstürzen hat sie sich immer wieder aufgerafft, weitergemacht, Neues ausprobiert. "Mein Leben ist eine Achterbahnfahrt", hat sie gesagt und sich nicht unterkriegen lassen. Sie wurde verehrt oder verachtet. Hildegard Knef war zugleich Berliner Schnauze und Deutschlands letzte große Diva.
