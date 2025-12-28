  3. Merkliste
Ikone, Diva, Weltstar: Hildegard Knef wäre 100 Jahre alt geworden

von Nils Schneider

|

Hildegard Knef war eine Ausnahmekünstlerin und hat alles auf ihre Art und Weise gemacht: als Schauspielerin, Sängerin und Autorin. Heute wäre "die Knef" 100 Jahre alt geworden.

Wir blicken auf einen deutschen Weltstar zurück. Hildegard Knef hätte am 28. Dezember ihren 100. Geburtstag gefeiert. Trotz vieler Rückschläge legte sie eine bedeutende Karriere hin.

18.12.2025 | 6:55 min

Hildegard Knef hat ihr Leben selbst am besten beschrieben. In einem Interview sagte sie: "Man muss an das, was man tut, wirklich glauben und dann manchmal auch ein bisschen aufmüpfig sein."

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erschien sie am Schauspielhimmel, im Film "Die Mörder sind unter uns". Sie war so ganz anders als die Schauspielerinnen vor ihr. Ihre Schönheit: cool und stolz. Knef strahlte etwas Kraftvolles aus. Der Film machte sie berühmt und Hollywood rief nach ihr. Sie sagte später:

Welcher 20-jährige Mensch in einem so zerschlagenen Land, der so ehrgeizig ist wie ich, hätte da nein gesagt?

Hildegard Knef

Hildegard Knef

Hildegard Knef wurde zur beispiellosen Schauspiel- und Chanson-Legende. Der Dokumentarfilm "Ich will alles" (Regie: Luzia Schmid) zeichnet das Leben der Ausnahmekünstlerin nach.

16.02.2025 | 2:48 min

Hildegard Knef machte keine große Karriere in Hollywood

Aber die ganz große Hollywood-Karriere blieb aus, sie bekam nur kleine Rollen. Zum Verhängnis wurde ihr ein Verhältnis, das sie mit einem großen Filmboss während des Krieges hatte, einem ranghohen Nazi.

Überhaupt, Hilde Knef und die Männer - dreimal war sie verheiratet: kurz nach dem Krieg mit einem US-Soldaten, dann mit einem englischen Schauspieler. Mit ihm hatte sie eine Tochter namens Christina. Danach heiratete sie einen 15 Jahre jüngeren Baron aus Österreich. Die Ehe hielt bis zu ihrem Tod im Jahr 2002.

Ein Skandal machte Hildegard Knef in Deutschland zur Ausgestoßenen

Ihre Filmkarriere ging in Deutschland weiter und sie sorgte für einen Riesenskandal: In den prüden 50er Jahren war sie in dem Film "Die Sünderin" als erste Frau nackt. Sie war zwar mehr zu erahnen als zu sehen, doch Hildegard Knef wurde zur Ausgestoßenen.

Ich konnte über keine Straße gehen, ohne dass Leute sagten: Pfui Teufel, diese Sünderin.

Hildegard Knef

Sie habe gedacht, sie sei im Irrenhaus, erzählte Knef später: Die Produzenten kriegen die Penunzen und ich die Schande.

Hildegard Knef: Erfolgreiche Sängerin und Autorin

Ihre zweite Karriere als Sängerin begann. Sie schrieb viele ihrer Texte selbst. Dabei hatte sie nicht wirklich eine Singstimme, es war mehr ein Sprechgesang - der aber ins Herz traf.

Klassiker wie "Von nun an ging's bergab", "Für mich soll's rote Rosen regnen" oder "Ich hab noch einen Koffer in Berlin" brachten ihr großen Erfolg.

Neue Dokumentation über die Diva
:Warum Hilde Knef die Deutschen so faszinierte

Hildegard Knef hat die Deutschen fasziniert wie kaum ein anderer Star: Sie vermochte es, zu berühren und zu empören. Nun ist eine Doku über sie erschienen.
von Teresa Corceiro
Hildegard Knef bei ihrem Auftritt im Rahmen des Orchesterkonzertes „Sounds spezial“ 1990

Gefeiert wurde sie auch als Autorin. Ihre Biografie "Der geschenkte Gaul" wurde zum Weltbestseller. Sie schaffte es, darin zu zeigen, dass man sich als Deutsche für den Krieg schämen und trotzdem um die eigene Jugend trauern konnte. Ihr Leben ist ein Spiegelbild Deutschlands nach dem Krieg bis zur Jahrtausendwende.

Hildegard Knef redete schon damals über Schönheits-OPs

Zu den vielen Erfolgen kamen bei Hildegard Knef immer wieder tiefe Abstürze. Jahre ohne Jobs. Sie hatte Geldsorgen, trank zeitweise zu viel und hatte gesundheitliche Probleme.

Mehr als 60 Mal wurde sie operiert. Und alles lebte sie öffentlich. "Die Knef" saß in Talkshows, gab Interviews wie keine andere. Als eine der ersten redete sie offen über Schönheits-OPs.

Ein geliftetes Gesicht muss wieder neu eingeweiht, eingedacht und eingefühlt werden.

Hildegard Knef

Marcus Niehaves und Katty Salié vor Kunstwerk im Landesmuseum Wiesbaden

Theater, Konzerte, Museen kämpfen mit schrumpfenden Budgets. Warum brauchen wir Kultur? Wie könnten Kunst und Kultur trotz leerer Kassen künftig bestehen und wer könnte sie unterstützen?

22.12.2025 | 43:27 min

Nach allen Abstürzen hat sie sich immer wieder aufgerafft, weitergemacht, Neues ausprobiert. "Mein Leben ist eine Achterbahnfahrt", hat sie gesagt und sich nicht unterkriegen lassen. Sie wurde verehrt oder verachtet. Hildegard Knef war zugleich Berliner Schnauze und Deutschlands letzte große Diva.

