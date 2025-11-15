  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Helene Fischer nach Babypause zurück: Konzerte im Sommer geplant

Interview

Rückkehr nach der Babypause:Helene Fischer: "Ich muss mich wirklich da reinquälen"

|

Im kommenden Sommer will Helene Fischer wieder 14 Konzerte geben, sie kommt gerade aus der Babypause. Dazu müsse sie sich nach der Pause wieder quälen, erzählt sie.

Helene Fischer freut sich auf Stadion-Tour

Helene Fischer ist ganz aufgeregt: Sie wird bald auf große Open-Air-Tour gehen. 2025 hatte sie sich nach der Geburt ihrer zweiten Tochter weniger in der Öffentlichkeit gezeigt.

13.11.2025 | 2:41 min

ZDFheute: Die neue Choreographie muss erst noch entwickelt werden. Das bedeutet monatelange Arbeit und Proben. Löst so viel Tanzen und Sport bei Dir Endorphine aus oder ist das eher eine Plackerei?

Helene Fischer: Anzufangen ist das allerschlimmste. Wenn man eine sportliche Pause gemacht hat und da wieder ansetzt. Aller Anfang ist schwer, das ist auch bei mir so. Ich muss mich wirklich da reinquälen.

In den ersten Tagen habe ich Muskelkater ohne Ende.

Wenn die ersten Wochen vergehen und du spürst: jetzt greift alles wieder, ich kann auf meinen Körper wieder so zurückgreifen wie früher - dann macht es auch wieder Spaß. Aber am Anfang ist es für mich ein bisschen eine Quälerei.

... wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk/Sibirien geboren, als Russlandddeutsche kam sie 1988 nach Deutschland. Anfang der Nullerjahre ließ sich Fischer zur Musicaldarstellerin ausbilden.

2005 trat sie erstmals als Schlagerstar im TV auf. Mit dem Titel "Atemlos durch die Nacht" gelang ihr 2013 der endgülige Durchbruch. Insgesamt hat Helene Fischer 21 Tonträger herausgebracht, absolvierte mehrere Stadiontourneen und Fernsehshows, Sie bekam mehrere Preise für ihr Schaffen.

Helene Fischer ist seit 2021 mit dem Luftakrobaten Thomas Seitel verheiratet, die beiden haben zwei gemeinsame Töchter.

ZDFheute: Der Tourneeauftakt ist am 10. Juni 2026 in Dresden. Hast Du vor Deinen Konzerten noch Lampenfieber?

Helene Fischer: Die erste richtige Anspannung ist natürlich immer die Premiere. Das ist das erste Mal, wo wir unser Konzept, unsere Ideen, unsere Kreativität - all das, was wir monatelang vorbereitet haben - zeigen können. Wenn die erste Show eröffnet wird, das ist wahnsinnig spannend.

Da bin ich noch sehr aufgeregt. Das legt sich dann aber mit jeder zusätzlichen Show. Man wird einfach gelassener, ruhiger. Und ist auch viel empfänglicher für all das, was an dem Abend passieren kann. Und das genieße ich mittlerweile mehr als noch vor vielen Jahren, wo man immer dauerhaft aufgeregt war.

Sängerin Helene Fischer zurück aus Baby-Pause

Eine neue Tochter für Helene Fischer - durch einen Brief auf Instagram teilt die Schlager-Ikone ihren Fans mit, dass sie ein zweites Kind zur Welt gebracht hat. Die Sängerin ist überglücklich.

26.08.2025 | 0:46 min

ZDFheute: Du trittst in großen Fußballstadien auf - vermutlich der perfekte Ort für "Atemlos durch die Nacht", der in Deutschland die Fußball-WM 2014 begleitet hat. Steht der Song auf der Setliste?

Helene Fischer: Definitiv.

'Atemlos' wird den Rest meines Lebens einen ganz besonderen Platz haben.

Obwohl ich vorher auch schon sehr erfolgreich meine Karriere ausleben durfte, war das aber trotzdem der Durchbruch schlechthin. Das darf auf keinem Konzert fehlen. Das wird immer einen besonderen Platz haben. Das ist nicht nur für die Fans ein besonderes und wichtiges Lied, sondern auch für mich.

ZDFheute: Die Tour steht unter dem Motto '20 Jahre Helene Fischer' - wie fühlt sich diese Zahl an?

Helene Fischer: Ich kann es manchmal selber nicht glauben, dass es schon 20 Jahre her ist, dass ich angefangen habe. Und ich habe in der Tat viel, viel erleben dürfen, viel mitgenommen, mit großartigen Künstlern auf der Bühne gestanden.

Manchmal vergesse ich selbst, was ich da alles gemacht habe. Das ist eine Menge, und das muss jetzt auch zelebriert werden, definitiv.

Neues Album
:"La-Le-Lu": Helene Fischer singt für Kinder

Schlagerstar Helene Fischer singt jetzt auch für Kinder. Im November kommt ihr erstes Album mit Kinderliedern auf den Markt. Inspiriert wurde sie von ihrer eigenen Mutterschaft.
Berlin: Helene Fischer singt bei der Live-Fernsehshow "Schlagerchampions 2024" im Velodrom.

ZDFheute: Auf Tour musst Du alle drei Tage auf die Bühne - was bedeutet das für Deine Stimme? Die hatte ja jetzt auch eine lange Auszeit!

Helene Fischer: Ich muss mich für die Tour nächstes Jahr schon nochmal anders vorbereiten.

Ich muss auch nochmal Gesangsstunden nehmen, um für mich auch ein bisschen wieder ins Training kommen.

Auch das ist ein Muskel, der trainiert werden muss. Das ist genauso als Sport zu sehen, wo ich einfach wieder ran muss.

ZDFheute: Dein neues Kinderalbum mit Liedern zur Winter- und Weihnachtszeit erscheint am 28. November. Wie ist Weihnachten bei Euch? Bist Du der Typ Mensch, dem der Baum gar nicht groß genug sein kann?

Helene Fischer: Wir sind alle in der Familie Typ großer Weihnachtsbaum.

Ich liebe es, ihn zu schmücken, all das in Fülle und mit der größten Herzlichkeit zu zelebrieren.

Definitiv: Großer Tannenbaum, damit man auch viel, viel schmücken kann.

Sängerin Helene Fischer zurück aus Baby-Pause

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes im August, folgen nun weitere gute Neuigkeiten von der Schlagersängerin: Sie veröffentlicht ein neues Weihnachtsalbum, wie sie selbst auf Instagram verrät.

12.11.2025 | 0:49 min

ZDFheute: Welches Weihnachtslied magst Du am liebsten?

Helene Fischer: Ich liebe die Lieder, die einen so fröhlich drauf vorbereiten. Trotzdem geht nichts über "Stille Nacht" - sowohl für Kinder als auch für die Erwachsenen. Das ist einfach das Weihnachtslied, was mich am meisten in Stimmung bringt und was mich auch sehr ehrfürchtig und demütig zurückblicken lässt.

Das Interview führte Brigitte Saar aus dem Landesstudio Bayern.

Thema
Helene Fischer

Mehr zum Thema Schlager

  1. Blick auf Schlagerfans im Stadion. Im Vordergrund, an der Absperrung, stehen die leidenschaftlichen Schlagerfans Tanja Convent-Lorenz und ihre Tochter Leia.

    Doku | ZDF.reportage:Deutschland, Schlagerland

    von Jana Becker und Jan Henrik Mayer
    30:11 min
  2. Archiv: Jack White, Musikproduzent, steht in seiner Wohnung in Berlin-Charlottenburg, an der Wand hängen zahlreiche Goldene Schallplatten.

    Er wurde 85 Jahre alt:Schlager-Ikone Jack White gestorben

    mit Video
  3. Schlagerparty Ole auf Schalke

    Millionenmaschine Malle-Musik:Was macht die Faszination Partyschlager aus?

    von Maria Burges
    mit Video
  4. Roland Kaiser kommt auf die Kinoleinwand

    Nachrichten | hallo deutschland:Roland Kaiser kommt ins Kino

    von Christina Esselborn
    1:55 min

Mehr Nachrichten über Prominente

  1. Ein Porträtfoto von Helene Fischer, einer weißen Frau mit blonden, langen Haaren in einem schwarzen, hochgeschlossenen Oberteil.
    Interview

    Rückkehr nach der Babypause:Helene Fischer: "Ich muss mich wirklich da reinquälen"

    mit Video
  2. Cher wird von Thomas Gottschalk umarmt, nachdem sie einen Bambi in der Kategorie Legende, während der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios am 13.11.2025 im bayerischen Grünwald erhalten hat.

    Dachte es wäre "Verstehen Sie Spaß?":Gottschalk entschuldigt sich für Aussage bei Bambi-Gala

    mit Video
  3. Rap-Superstar Cardi B singt auf einer Bühne in ein Mikrofon.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Cardi B wieder Mutter geworden

  4. Bayern, Grünwald: Sängerin Cher zeigt ihren Bambi der Kategorie "Legende"
    Bilderserie

    Gala bei München:Bambi-Verleihung - die schönsten Bilder des Abends

    von Laura Schäfer
  5. Bushido verlässt in Begleitung von Personenschützern das Oberlandesgericht. (Archiv)

    Korruptionsverdacht:Ermittlungen gegen Bushido und zwei Polizisten

    von Michael Haselrieder und Dajana Kollig
  6. Papst Leo XIV, aufgenommen am 09.11.2025

    "Ist das Leben nicht schön?":Diese Film-Klassiker liebt Papst Leo

  7. Jutta Speidel

    Zu schnell mit dem Auto gefahren:Jutta Speidel muss ihren Führerschein abgeben

  8. Die Fantastischen Vier

    "Fühlt sich merkwürdig mulmig an":Fanta 4 machen Schluss und gehen auf Abschiedstournee

    mit Video
  9. Meghan Markle kehrt auf die Leinwand zurück

    Dreharbeiten für Komödie:Meghan Markle wieder vor der Kamera

    mit Video
  10. Rapper Aykut Anhan alias Haftbefehl, Archivbild

    Liedermacher und Deutschrapper:Warum Haftbefehl-Fans jetzt Reinhard Mey lieben

    mit Video
  11. Sir David Beckham (Mitte) wird von König Charles III. (links) während einer Zeremonie auf Schloss Windsor in den Ritterstand erhoben.

    "Unheimlich stolz":König Charles schlägt David Beckham zum Ritter

    mit Video
  12. Michael Jackson und Thomas Gottschalk bei Wetten dass..?

    Legendärer Besuch bei "Wetten, dass..?":Als Michael Jackson Fernsehgeschichte schrieb

    mit Video
  13. Jonathan Bailey, aufgenommen am 30.10.2025

    Vom "People"-Magazin gekürt:Bridgerton-Star Jonathan Bailey ist "Sexiest Man Alive"

    mit Video
  14. Leinwandstar Diane Ladd ist tot.

    Dreimal für Oscar nominiert:US-Schauspielerin Diane Ladd gestorben

    mit Video
  15. Norway Iceland

    Norwegisches Königshaus:Ingrid Alexandra über Marius Høiby: "Es ist schwierig"

    mit Video
  16. Fans der US-Sängerin Taylor Swift posieren vor dem Plakat "Home of Taylor Swift’s Ophelia“ vor dem Museum in Wiesbaden.

    Museum in Wiesbaden:Rund 200 "Swifties" bei erster "Ophelia"-Führung

    mit Video
  17. Musikmanager Dieter Weidenfeld. (Archiv)

    Manager und Produzent:Ein Leben für den Schlager: Dieter Weidenfeld ist tot

  18. Prinz Andrew, Herzog von York, verlässt die St. George's Chapel auf Schloss Windsor nach dem Ostermatine-Gottesdienst.

    Britisches Königshaus:Andrew - Ex-Prinz mit unsicherer Zukunft

    mit Video
  19. Haftbefehl auf der Bühne des CARStival Mannheim am 10.07.2020.

    Haftbefehl-Doku auf Netflix:Kokain-Sucht: Wie kommt man da wieder raus?

    mit Video
  20. Sarah Ferguson, gefolgt von Großbritanniens Prinz Andrew, Herzog von York, verlässt die St. George's Chapel im Windsor Castle, nachdem sie am 31. März 2024 am Ostermorgengebet teilgenommen hat.

    Königlicher Rauswurf ihres Ex-Manns:Skandal um Andrew: Was nun aus "Fergie" wird

    mit Video
  21. Toni Meggle

    Im Alter von 94 Jahren gestorben:Molkerei-Unternehmer Toni Meggle ist tot

  22. Die Thronfolgerin Leonor von Spanien ist im Portrait zu sehen
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Leonor von Spanien feiert Geburtstag

  23. Wegen seinem Verhältnis zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gab Prinz Andrew bereits seine Titel auf. Nun muss er eventuell sein Anwesen verlassen.

    Verwicklung in Skandal um Epstein:König Charles entzieht Andrew Prinzentitel

    mit Video
  24. "Die Bergretter: Was wirklich zählt": Die Bergretter Katharina (Luise Bähr) und Markus (Sebastian Ströbel) hängen in ihrer Ausrüstung an einem Seil unter dem Rettungshubschrauber und schweben in der Luft. Im Hintergrund eine Berglandschaft.

    Neue Staffel "Die Bergretter":Luise Bähr genießt das Risiko in der Bergwelt

    mit Video