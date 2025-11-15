Im kommenden Sommer will Helene Fischer wieder 14 Konzerte geben, sie kommt gerade aus der Babypause. Dazu müsse sie sich nach der Pause wieder quälen, erzählt sie.

Helene Fischer ist ganz aufgeregt: Sie wird bald auf große Open-Air-Tour gehen. 2025 hatte sie sich nach der Geburt ihrer zweiten Tochter weniger in der Öffentlichkeit gezeigt. 13.11.2025 | 2:41 min

ZDFheute: Die neue Choreographie muss erst noch entwickelt werden. Das bedeutet monatelange Arbeit und Proben. Löst so viel Tanzen und Sport bei Dir Endorphine aus oder ist das eher eine Plackerei?

Helene Fischer: Anzufangen ist das allerschlimmste. Wenn man eine sportliche Pause gemacht hat und da wieder ansetzt. Aller Anfang ist schwer, das ist auch bei mir so. Ich muss mich wirklich da reinquälen.

In den ersten Tagen habe ich Muskelkater ohne Ende. „

Wenn die ersten Wochen vergehen und du spürst: jetzt greift alles wieder, ich kann auf meinen Körper wieder so zurückgreifen wie früher - dann macht es auch wieder Spaß. Aber am Anfang ist es für mich ein bisschen eine Quälerei.

Helene Fischer ... ... wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk/Sibirien geboren, als Russlandddeutsche kam sie 1988 nach Deutschland. Anfang der Nullerjahre ließ sich Fischer zur Musicaldarstellerin ausbilden.



2005 trat sie erstmals als Schlagerstar im TV auf. Mit dem Titel "Atemlos durch die Nacht" gelang ihr 2013 der endgülige Durchbruch. Insgesamt hat Helene Fischer 21 Tonträger herausgebracht, absolvierte mehrere Stadiontourneen und Fernsehshows, Sie bekam mehrere Preise für ihr Schaffen.



Helene Fischer ist seit 2021 mit dem Luftakrobaten Thomas Seitel verheiratet, die beiden haben zwei gemeinsame Töchter.

ZDFheute: Der Tourneeauftakt ist am 10. Juni 2026 in Dresden. Hast Du vor Deinen Konzerten noch Lampenfieber?

Helene Fischer: Die erste richtige Anspannung ist natürlich immer die Premiere. Das ist das erste Mal, wo wir unser Konzept, unsere Ideen, unsere Kreativität - all das, was wir monatelang vorbereitet haben - zeigen können. Wenn die erste Show eröffnet wird, das ist wahnsinnig spannend.

Da bin ich noch sehr aufgeregt. Das legt sich dann aber mit jeder zusätzlichen Show. Man wird einfach gelassener, ruhiger. Und ist auch viel empfänglicher für all das, was an dem Abend passieren kann. Und das genieße ich mittlerweile mehr als noch vor vielen Jahren, wo man immer dauerhaft aufgeregt war.

Eine neue Tochter für Helene Fischer - durch einen Brief auf Instagram teilt die Schlager-Ikone ihren Fans mit, dass sie ein zweites Kind zur Welt gebracht hat. Die Sängerin ist überglücklich. 26.08.2025 | 0:46 min

ZDFheute: Du trittst in großen Fußballstadien auf - vermutlich der perfekte Ort für "Atemlos durch die Nacht", der in Deutschland die Fußball-WM 2014 begleitet hat. Steht der Song auf der Setliste?

Helene Fischer: Definitiv.



'Atemlos' wird den Rest meines Lebens einen ganz besonderen Platz haben. „

Obwohl ich vorher auch schon sehr erfolgreich meine Karriere ausleben durfte, war das aber trotzdem der Durchbruch schlechthin. Das darf auf keinem Konzert fehlen. Das wird immer einen besonderen Platz haben. Das ist nicht nur für die Fans ein besonderes und wichtiges Lied, sondern auch für mich.

ZDFheute: Die Tour steht unter dem Motto '20 Jahre Helene Fischer' - wie fühlt sich diese Zahl an?

Helene Fischer: Ich kann es manchmal selber nicht glauben, dass es schon 20 Jahre her ist, dass ich angefangen habe. Und ich habe in der Tat viel, viel erleben dürfen, viel mitgenommen, mit großartigen Künstlern auf der Bühne gestanden.

Manchmal vergesse ich selbst, was ich da alles gemacht habe. Das ist eine Menge, und das muss jetzt auch zelebriert werden, definitiv.

Neues Album : "La-Le-Lu": Helene Fischer singt für Kinder Schlagerstar Helene Fischer singt jetzt auch für Kinder. Im November kommt ihr erstes Album mit Kinderliedern auf den Markt. Inspiriert wurde sie von ihrer eigenen Mutterschaft.

ZDFheute: Auf Tour musst Du alle drei Tage auf die Bühne - was bedeutet das für Deine Stimme? Die hatte ja jetzt auch eine lange Auszeit!

Helene Fischer: Ich muss mich für die Tour nächstes Jahr schon nochmal anders vorbereiten.

Ich muss auch nochmal Gesangsstunden nehmen, um für mich auch ein bisschen wieder ins Training kommen. „

Auch das ist ein Muskel, der trainiert werden muss. Das ist genauso als Sport zu sehen, wo ich einfach wieder ran muss.

ZDFheute: Dein neues Kinderalbum mit Liedern zur Winter- und Weihnachtszeit erscheint am 28. November. Wie ist Weihnachten bei Euch? Bist Du der Typ Mensch, dem der Baum gar nicht groß genug sein kann?

Helene Fischer: Wir sind alle in der Familie Typ großer Weihnachtsbaum.

Ich liebe es, ihn zu schmücken, all das in Fülle und mit der größten Herzlichkeit zu zelebrieren. „

Definitiv: Großer Tannenbaum, damit man auch viel, viel schmücken kann.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes im August, folgen nun weitere gute Neuigkeiten von der Schlagersängerin: Sie veröffentlicht ein neues Weihnachtsalbum, wie sie selbst auf Instagram verrät. 12.11.2025 | 0:49 min

ZDFheute: Welches Weihnachtslied magst Du am liebsten?

Helene Fischer: Ich liebe die Lieder, die einen so fröhlich drauf vorbereiten. Trotzdem geht nichts über "Stille Nacht" - sowohl für Kinder als auch für die Erwachsenen. Das ist einfach das Weihnachtslied, was mich am meisten in Stimmung bringt und was mich auch sehr ehrfürchtig und demütig zurückblicken lässt.