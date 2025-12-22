"Bergdoktor" feiert Weihnachten:Hans Sigl schreibt an Heiligabend Gedichte
von Madeleine Berg, Cordelia Strauß
Hans Sigl genießt Weihnachten mit Familie, Glühwein und Raclette. Und mit einem ganz besonderen Ritual, was für den "Bergdoktor"-Star zu einer Tradition geworden ist.
Für Schauspieler Hans Sigl gehören der Weihnachtsmarkt-Besuch und Glühwein zu Weihnachten, ebenso wie ein ganz besonderes Ritual, das an den Festtagen nicht fehlen darf: An Heiligabend schreibt der 56-Jährige nachmittags ein Gedicht für seine Familie.
Idyllisches Alpen-Setting
Durch seine Rolle als "Dr. Martin Gruber" in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" ist Hans Sigl längst zum Publikumsliebling geworden. Seit mehr als 19 Jahren schon verkörpert der gebürtige Österreicher den Arzt mit der Praxis im Tiroler Alpendorf Ellmau.
Gedreht wird "Der Bergdoktor" rund um die Gebirgsgruppe "Wilder Kaiser" in den Tiroler Alpen. Für den 56-Jährigen ist dieses Setting etwas ganz Besonderes.
Neben seinem Engagement in "Der Bergdoktor" geht der Schauspieler auch mit einem eigenem Bühnenprogramm auf Tour. Aktuell spielt Weihnachten darin eine zentrale Rolle.
Weihnachten möglichst stressfrei
Wie ein "weihnachtliches Entstressungsprogramm" soll es auf das Publikum wirken, so der Schauspieler. Und apropos Entspannung: Raclette ist für Hans Sigl auch genau aus diesem Grund gesetzt als Weihnachtsessen.
Neue "Der Bergdoktor"-Folgen ab Januar
Nach einem aufwühlenden Ende der 18. Staffel müssen sich die "Bergdoktor"-Fans nur noch bis zum 8. Januar 2026 gedulden. Ab dann laufen die neuen Folgen jeden Donnerstag ab 20.15 Uhr im ZDF und ab dem 1. Januar sind die neuen Folgen bereits auf dem ZDF-Streaming-Portal.
