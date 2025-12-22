Hans Sigl genießt Weihnachten mit Familie, Glühwein und Raclette. Und mit einem ganz besonderen Ritual, was für den "Bergdoktor"-Star zu einer Tradition geworden ist.

Bevor es am 8. Januar mit der 19. Staffel von "Der Bergdoktor" weitergeht, beschreibt Hans Sigl uns seine liebsten Weihnachtstraditionen - die sind sowohl kreativ als auch lecker. 18.12.2025 | 2:42 min

Für Schauspieler Hans Sigl gehören der Weihnachtsmarkt-Besuch und Glühwein zu Weihnachten, ebenso wie ein ganz besonderes Ritual, das an den Festtagen nicht fehlen darf: An Heiligabend schreibt der 56-Jährige nachmittags ein Gedicht für seine Familie.

Man kann das schon fast als Tradition bezeichnen. „ Hans Sigl, Schauspieler

Idyllisches Alpen-Setting

Durch seine Rolle als "Dr. Martin Gruber" in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" ist Hans Sigl längst zum Publikumsliebling geworden. Seit mehr als 19 Jahren schon verkörpert der gebürtige Österreicher den Arzt mit der Praxis im Tiroler Alpendorf Ellmau.

Vor der Kamera steht sie als Wirtin in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Doch ihr Herz schlägt nicht nur für die Schauspielerei sondern auch für Musik. Natalie O'Hara nimmt uns mit in ihre Welt. 19.08.2025 | 7:04 min

Gedreht wird "Der Bergdoktor" rund um die Gebirgsgruppe "Wilder Kaiser" in den Tiroler Alpen. Für den 56-Jährigen ist dieses Setting etwas ganz Besonderes.

Es ist nicht nur pittoresk, es ist ein Kraftort. „ Hans Sigl, Schauspieler

Auch für die 19. Staffel der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" stand Hans Sigl als "Dr. Martin Gruber" wieder vor der Kamera. Quelle: ZDF

Neben seinem Engagement in "Der Bergdoktor" geht der Schauspieler auch mit einem eigenem Bühnenprogramm auf Tour. Aktuell spielt Weihnachten darin eine zentrale Rolle.

Weihnachten möglichst stressfrei

Wie ein "weihnachtliches Entstressungsprogramm" soll es auf das Publikum wirken, so der Schauspieler. Und apropos Entspannung: Raclette ist für Hans Sigl auch genau aus diesem Grund gesetzt als Weihnachtsessen.

Das ist immer das kommunikativste Essen und hat am wenigsten Stress mit der Vorbereitung. „ Hans Sigl, Schauspieler

Neue "Der Bergdoktor"-Folgen ab Januar

Nach einem aufwühlenden Ende der 18. Staffel müssen sich die "Bergdoktor"-Fans nur noch bis zum 8. Januar 2026 gedulden. Ab dann laufen die neuen Folgen jeden Donnerstag ab 20.15 Uhr im ZDF und ab dem 1. Januar sind die neuen Folgen bereits auf dem ZDF-Streaming-Portal.

