Deichkind-Mitgründer Malte Pittner im Alter von 47 gestorben

Malte Pittner ist tot. Das Gründungsmitglied der Elektro-Hip-Hopper Deichkind starb nach langer Krankheit mit nur 47 Jahren. Die Band würdigte Pittner als "genialen Musiker".

Eines der Gründungsmitglieder von Deichkind, Malte Pittner, ist tot. Die Hamburger Band bestätigte, dass Pittner am 9. November gestorben ist. Auf Instagram hatte Deichkind am Montag die Nachricht mit den Fans geteilt. "Unser ehemaliger Bandkollege Malte Pittner ist vor Kurzem nach langer Krankheit gestorben. Das hat uns ziemlich geschockt", heißt es in dem Post, zu dem die Band mehrere alte Bilder veröffentlichte. Pittner wurde 47 Jahre alt.

Der Musiker gehörte von den Anfängen 1997 bis zum Jahr 2005 zu Deichkind. Er habe die beiden ersten Alben "Bitte ziehen Sie durch" und "Noch fünf Minuten Mutti" sehr stark geprägt, hieß es weiter auf Instagram. "Wir haben unzählige Male zusammen auf der Bühne gestanden sowie im Studio viele intensive und inspirierende Tage und Nächte verbracht."

Er war ein genialer Musiker, Entertainer und ein unglaublich talentierter Songwriter und Texter. „ Deichkind

Deichkind 1997 in Hamburg gegründet

Malte Pittner und Philipp Grütering gründeten Deichkind 1997 in Hamburg-Bergedorf. Ihr Debütalbum "Bitte ziehen Sie durch" (2000) wurde von der deutschen Hip-Hop-Gemeinde zunächst zwiespältig aufgenommen.

Die humoristischen, im Hamburger Dialekt gerappten Texte, kombiniert mit einer typischen Hip-Hop-Produktion, waren neu und ungewöhnlich. Das Debütalbum schaffte es aber in die Top 20, wie auch der Nachfolger "Noch fünf Minuten Mutti" (2002).

Im Februar 2005 traten Deichkind für Mecklenburg-Vorpommern bei Stefan Raabs "Bundesvision Song Contest" an. Mit dem Stück "Electric Super Dance Band (E.S.D.B.)" und einer bizarr-futuristischen Kostümierung landeten sie auf Platz 14 von 16 Plätzen.

Seit 2009 Gitarrist bei "Texas Lightning"

Im Sommer 2005 kündigte Pittner seinen Ausstieg an. Er war allerdings noch in die Produktion des dritten Albums mit dem Party-Hit "Remmidemmi" involviert.

Ab 2009 trat er als Gitarrist mit der Country-Band Texas Lightning auf. Pittner hat zudem Musik für Werbespots gemacht. Vor einigen Jahren zog sich der Musiker aus der Öffentlichkeit zurück.

