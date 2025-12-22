Chris Rea tot: "Driving Home for Christmas"-Sänger gestorben

Der Brite Chris Rea ist gestorben. Quelle: dpa

Sein Weihnachtshit "Driving Home for Christmas" machte Chris Rea weltberühmt. Nun ist der britische Sänger und Komponist im Alter von 74 Jahren gestorben. Er starb am Montagmorgen im Alter nach kurzer Krankheit in einer Klinik, wie ein Sprecher im Auftrag der Familie der Nachrichtenagentur PA sowie der BBC sagte. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Chris bekannt", teilte die Familie des Sängers mit.

Knapp 30 Millionen verkaufte Platten

Geboren worden war der Künstler am 4. März 1951 in Middlesbrough, er stammt aus einer italienisch-irischen Arbeiterfamilie. Erst mit knapp 20 Jahren begann er Gitarre zu spielen, obwohl er lange von einer Karriere als Filmmusiker geträumt hatte. Seinen Durchbruch feierte Rea 1978 in den USA mit der Single "Fool If You Think It’s Over".

In den 80er Jahren machte er sich mit Titeln wie "Josephine" einen Namen in Deutschland und Europa. In seiner Heimat Großbritannien erklomm er jedoch erst 1989 die Charts mit "The Road to Hell", dann mit "Auberge". Eines der bekanntesten Werke des Musikers läuft in diesen Tagen in Dauerschleife im Radio: 1986 nahm Rea "Driving Home for Christmas" auf. Nahezu 30 Millionen Platten verkaufte der introvertierte Blues- und Rockstar insgesamt.

Abschiedstour im Jahr 2006

Im Frühjahr 2000 wurde bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt. In einer 16-stündigen Operation in Deutschland mussten die Drüse und Teile des Magens entfernt werden. Seine offizielle Abschiedstour gab Chris Rea daher bereits 2006.

Im Dezember 2016 erlitt er einen Schlaganfall von dem er sich nur langsam erholte. Umso größer war der Schock, als er ein Jahr später mit seinem neuen Album "Road Songs for Lovers" tourte und in Oxford auf der Bühne zusammenbrach. Der Musiker hinterlässt seine Ehefrau Joan und zwei erwachsene Töchter.