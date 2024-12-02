Wer hat "Last Christmas" geschrieben? Warum ist der Weihnachtshit so ein Ohrwurm? Und wie beliebt ist er bei den Deutschen? Wissenswertes zum 40. Jubiläum des Klassikers von Wham!.

Entweder man hasst, oder man liebt ihn, den Ohrwurm „Last Christmas“. Einer der bekanntesten Weihnachtshits überhaupt feiert sein 40-jähriges Jubiläum. Dabei war er gar nicht als Weihnachtssong gedacht. 03.12.2024 | 1:59 min

"Last Christmas" der britischen Pop-Gruppe Wham! mit George Michael und Andrew Ridgeley ist seit 1984 weltweit fester Bestandteil des vorweihnachtlichen Musik-Repertoires.

Wer hatte die Idee zu "Last Christmas"?

Wham!-Sänger George Michael soll mit 21 Jahren das Lied im Sommer 1984 in seinem alten Kinderzimmer geschrieben haben. Und das innerhalb von nur einer Stunde, wie Bandkollege Andrew Ridgeley britischen Medien verraten hat. Beiden wäre sofort klar gewesen, dass das Lied ein Hit werden würde, so Ridgeley weiter.

Zentrale Elemente sind ein geschickt programmierter Drum-Computer und der für die 1980er-Jahre charakteristische Synthesizer. Doch beim Einspielen des Synthesizers soll sich der George Michael schwergetan haben, berichtet der Musikwissenschaftler Dr. Markus Henrik alias "Dr. Pop":

Er hat mal berichtet, dass er selber gar nicht so gut Keyboard spielen konnte und darum hat er so ein bisschen notdürftig mit drei Fingern das Ganze gestaltet. „ Dr. Markus Henrik, Musikwissenschaftler

War "Last Christmas" sofort so beliebt?

Erst 2023, also ganze 39 Jahre nach seiner Veröffentlichung, ist der Song erstmals auf Platz eins der britischen Charts gelandet. In Deutschland schaffte es die "Last Christmas"-Single bereits 2021 zum ersten Mal auf den ersten Platz.

Der britischen Pop-Band Wham! mit ihren Frontmännern George Michael und Andrew Ridgeley gelingt 1984 mit "Last Christmas" ein Welterfolg.

Als die Single von "Last Christmas" am 3. Dezember 1984 erschien, stand sie in direkter Konkurrenz zum fast zeitgleich veröffentlichten Weihnachtslied des Charity-Projekts Band Aid "Do They Know It’s Christmas?". Das Band-Aid-Weihnachtslied sicherte sich sofort Platz eins der englischen Charts. Der Weihnachtshit von Wham! musste sich mit Platz zwei abfinden.

Welche Rekorde hält der Song?

Bis es "Last Christmas" endlich auf den ersten Platz der britischen Charts schaffte, hielt der Song den Rekord für die am häufigsten verkaufte Single, die nicht auf dem ersten Platz der Charts gelandet ist.

"Last Christmas" konnte sich so lange in den deutschen Single-Charts halten wie kein anderes Lied zuvor.

Wo wurde das Musik-Video gedreht?

Wer "Last Christmas" hört, denkt vermutlich sofort an das ikonische Musikvideo, in dem George Michael und Andrew Ridgeley zusammen mit einer Freundesgruppe durch den Schnee toben.

Gedreht wurde das Musikvideo im Schweizer Alpendorf Saas-Fee mit einem Produktionsbudget von etwa 60.000 britischen Pfund - aktuell umgerechnet rund 80.000 Euro.

Seitdem ist Saas-Fee zur Pilgerstädte der "Last Christmas"-Fans geworden. Zum 40. Jubiläum lockt der Ort mit einer Sonderausstellung im lokalen Museum, einer thematisch passenden Motto-Party oder einem "Wham!-Walk".

"Last Christmas" oder "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey?

Laut Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment war "Last Christmas" bislang 173 Wochen in den deutschen Single-Charts platziert. Einzig "Another Love" von Tom Odell (250 Wochen) und "Roller" von Apache 207 (224 Wochen) waren noch länger in den deutschen Charts. Drei Wochen lang konnte sich das Lied laut GfK-Entertainment-Auswertung auf Platz eins der Charts halten und verzeichnet bis heute 279 Millionen Streams in Deutschland.

Zwei Jahre nachdem ihr Superhit erschienen ist, lösen sich Wham! auf und spielen ihr Abschiedskonzert am 28. Juni 1986 im Londoner Wembley-Stadion.

Mariah Careys ebenso bekannter Weihnachtshit "All I Want For Christmas Is You" aus 1994 war laut GfK Entertainment 101 Wochen in den deutschen Single-Charts, davon 17 Wochen sogar auf dem ersten Platz der Charts. Somit war "All I Want For Christmas Is You" (bislang 294 Millionen Streams) 14 Wochen länger als "Last Christmas" auf Platz eins.

Warum ist "Last Christmas" so ein Ohrwurm?

Egal ob man "Last Christmas" gerne hört oder nicht, das Lied bleibt den allermeisten im Kopf. Für Musikwissenschaftler Dr. Markus Henrik liegt der ausgeprägte Ohrwurm-Charakter des Weihnachtshits besonders an den häufigen Wiederholungen innerhalb des Liedes. Der Refrain wird beispielsweise ganze sechseinhalb Mal wiederholt, wobei er jeweils doppelt gesungen wird.

Der Song besteht aus vier Akkorden, die laufen immer wieder in einer Schleife [...], also es geht gar nicht anders, als dass unser Gehirn das als Ohrwurm abspeichert. „ Dr. Markus Henrik, alias "Dr. Pop"