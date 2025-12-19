  3. Merkliste
Weihnachtslieder: Klassische Hits und aktuelle Alben im Überblick

Weihnachtssongs von Schlager bis Pop:Alle Jahre wieder: Wie Weihnachten musikalisch wird

von Marcus Schönhoff

|

Ob von Helene Fischer, Bad Religion oder den No Angles: Jahr für Jahr erscheinen neue Weihnachtsalben zum Fest. Eine Übersicht über beliebte Klassiker und aktuelle Empfehlungen.

Sophia singt in ein Mikrofon

Festliche Musik in vielen Facetten: Auch in diesem Jahr stimmen zahlreiche Künstlerinnen und Künstler auf die Weihnachtszeit ein - mit neuen Songs von Howard Carpendale, den Waltons oder Hämatom.

11.12.2025 | 3:39 min

In der Geschichte der Popmusik haben Weihnachtsalben eine lange Tradition. Unzählige Künstler haben den perfekten Sound zum Fest gesucht und uns so manche Scheibe unter den Baum gelegt.

Meistverkaufte Klassiker

Die 1947 veröffentlichte Version von "White Christmas" von Bing Crosby ist mit geschätzten 50 Millionen verkauften Einheiten die bisher meistverkaufte Weihnachtssingle weltweit.

In den 50er-Jahren verkauften Elvis Presley und Frank Sinatra ihre Schallplatten mit Hits wie "Blue Christmas" oder "I'll Be Home for Christmas" millionenfach. Später legten die Beach Boys und Country-Legende Johnny Cash nach.

Weihnachten mit Schlagern

Im Deutschland der 60er- und 70er-Jahre sind es vor allem die Schlagerstars, die für die musikalische Untermalung an Weihnachten sorgen. "Weihnachten bin ich zu Haus" ist der Titel von Roy Blacks Album von 1968. Er mischt deutsche Songs mit Klassikern wie "Jingle Bells" und Eigenkompositionen. Freddy Quinn präsentiert "Weihnachten mit Freddy" mit dem Ohrwurm "St. Niklas war ein Seemann", ohne den bis heute kein Shantychor in der Vorweihnachtszeit auskommt.

"No Angels" feiern musikalisches Weihnachten

"No Angels"-Fans können sich auf ein Weihnachtsgeschenk der besonderen Art freuen: Zu ihrem 25. Bandjubiläum veröffentlichen sie ihr erstes Weihnachtsalbum.

24.11.2025 | 2:36 min

Mit "Christmas Dancing" liefert Bandleader James Last einen kitschigen Easy-Listening-Meilenstein ab. Ein Klassiker, den mittlerweile Generationen kennen: "In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski. Die vertonte Küchenschlacht beim Keksebacken singen Groß und Klein meist fehlerfrei und auswendig mit.

Was den perfekten Weihnachtssong ausmacht

Weihnachten ohne Musik? Für viele Menschen kaum vorstellbar. Weihnachtslieder gehören in der Weihnachtszeit einfach dazu. Aber was macht einen perfekten Weihnachtssong eigentlich aus?

Musikproduzent Dieter Falk sagt dazu: "Sie müssen eingängig sein, sie müssen catchy sein, kleben bleiben. Der Sound ist total wichtig, die Tamburine, die wie Schlittenfahrt klingen, die Weihnachtsglocken, all das darf nicht fehlen. Ein bisschen Gospel kann nie schaden."

Und wenn man Riesenhits wie "Last Christmas" von Wham oder "Feliz Navidad" von José Feliciano betrachte, so sehe man, dass ein bisschen Abwechslung gut ankomme, so Falk weiter.

Wham-Last-Christmas

Entweder man hasst oder liebt ihn, den Ohrwurm "Last Christmas", einen der bekanntesten Weihnachtshits überhaupt. Dabei war er gar nicht als Weihnachtssong gedacht.

03.12.2024 | 1:59 min

Weihnachtshits, die jeder kennt und neue Klänge

Allgemein sind poppig-romantische Hits wie Mariah Careys "All I Want for Christmas Is You" beliebt, doch "Last Christmas" von Wham spaltet die Musikfans. Entweder man liebt den Titel oder man hasst ihn. Vielleicht wurde das Lied aus dem Jahr 1984 auch einfach ein paar Mal zu oft gespielt.

Mittlerweile ist Weihnachtsmusik genreübergreifend präsent. Punkbands wie Bad Religion oder Die Toten Hosen mischen im Weihnachtszirkus mit, genauso wie Hardrockbands wie Twisted Sister.

Mariah Carey als “Person des Jahres“ geehrt

Sängerin Mariah Carey soll für ihr Lebenswerk als "Person des Jahres" 2026 geehrt werden. Die Stiftung MusiCares, die den Titel verleiht, lobt ihr soziales Engagement und musikalisches Talent.

22.10.2025 | 1:05 min

Genreübergreifende Neuinterpretationen

2025 haben sich Deutsche Stars und Sternchen wie Sophia, Ela, Myller, Clueso und die No Angels an Weihnachtssongs versucht. Alternative-Rocker wie Madsen und Deine Cousine, oder härter rockende Bands wie Hämatom oder Saltatio Mortis wagen sich ebenfalls an weihnachtliches Liedgut.

Wie schon in den letzten Jahrzehnten haben auch dieses Jahr die Schlagerstars ihre Weihnachtsalben veröffentlicht. Semino Rossi, Fachmann für gesungene Romantik, singt mit viel Schmelz in der Stimme: "Blanca Navidad - Weiße Weihnachten". Howard Carpendale wünscht "Happy Christmas".

Ein Bild aus einem Musikvideo einer Band

Alle Jahre wieder kommen neue Weihnachtsalben heraus. 2025 sorgen die Kellys, Andrea Berg oder Clueso und Chapo102 für weihnachtliche Stimmung.

05.12.2025 | 3:28 min

Neue Veröffentlichungen 2025

Das aktuelle Album der US-amerikanischen A-Capella-Gruppe Pentatonix: "Christmas in the City". Eigene Kompositionen stehen neben Neuinterpretationen klassischer Titel und laden zu einer Reise in ein verschneites New York zur Weihnachtszeit ein.

Wer es poppiger mag, könnte an dem Album der No Angels Freude haben: "It's Christmas" ist das erste Weihnachtsalbum der Band und hat es auf Anhieb in die Top Ten der deutschen Charts geschafft.

Und die Rückkehr der Trompete: Herb Alpert, mittlerweile 90 Jahre alt, liefert mit seiner Platte "Christmas Time Is Here" einen nostalgischen Easy Listening-Sound, der eine entspannte Weihnachtszeit verspricht.

Weihnachtshits around the world

Mit den No Angels, Eros Ramazotti, Andreas Gabalier, Lord of the Dance und Leony feiert "Die große Weihnachtsshow" internationale Weihnachtshits sowie echte Klassiker at its best.

04.12.2025 | 20:43 min

Marcus Schönhoff ist Redakteur des ZDF-Magazins "Volle Kanne - Service täglich".

Quelle: dpa

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 11.12.2025 ab 09:05 Uhr.
