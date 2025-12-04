Wo kommen Spenden wirklich an?:So erkennen Sie eine seriöse Hilfs- oder Spendenorganisation
von Corinna Wirth
Viele Menschen wollen in der Vorweihnachtszeit Gutes tun. Das machen sich unzählige Organisationen zunutze und rufen zum Spenden auf. Doch nicht alle sind seriös.
Im Wust der Spendenwerbung verliert man leicht den Überblick. Wer sichergehen möchte, dass die Spende ihren Zweck erfüllt, sollte auf Folgendes achten:
DZI-Spendensiegel als Qualitätssicherung
Am aussagekräftigsten ist das Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Es wird nur an seriöse Organisationen vergeben. Organisationsstrukturen, Mittelverwendung und Entlohnung werden jährlich und unabhängig überprüft. Auf der Homepage des DZI kann kontrolliert werden, welche Organisationen gelistet sind. Hilfreich ist auch das Zertifikat des Deutschen Spendenrates e. V..
Transparenz der Spendenorganisationen prüfen
Seriöse Organisationen sind gemeinnützig und informieren ausführlich über die Projekte, den Jahresfinanzbericht und veröffentlichen Kontaktdaten von Geschäftsführern und dem Vorstand.
Kostenanteil prüfen: Wie viel kommt wirklich an?
Damit möglichst viel der Spende in die direkte Hilfe fließt, sollten Spenden bis 150 Euro nicht aufgeteilt werden und darauf geachtet werden, wie viel davon in die Organisation fließt. Für Werbung und Verwaltung sollte die Organisation maximal 30 Prozent der Einnahmen verwenden. Ein nicht zweckgebundener Dauerauftrag hilft den Organisationen außerdem dabei, langfristige Hilfen zu planen.
Spenden sollten auf wenige Organisationen konzentriert werden, die vertrauenswürdig sind. Wer vielen Hilfswerken spendet, wird als aktiver Spender registriert und bekommt umso mehr Werbung.
Quelle: AFP
Keine Entscheidungen an der Haustür treffen
Das gesetzliche Widerrufsrecht gilt nicht automatisch für Fördermitgliedschaften oder Spenden. Ob es greift, hängt von den genauen Umständen ab - etwa davon, ob eine Gegenleistung erbracht wird. Daher ist Vorsicht bei spontanen Spendenaktionen an der Haustür geboten.
Profit statt Tierschutz:Fake Rescues: Tierleid als Geschäft
Welche Spenden können von der Steuer abgesetzt werden?
Spenden an gemeinnützige Organisationen können von der Steuer abgesetzt werden. Für Beträge bis 300 Euro reicht ein Buchungsbeleg als Nachweis. Bei größeren Spenden bedarf es einer Spendenquittung von der Organisation.
Corinna Wirth ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
Dieser Artikel wurde erstmals am 14. Dezember 2023 veröffentlicht und am 4. Dezember 2025 aktualisiert.
