Viele Menschen wollen in der Vorweihnachtszeit Gutes tun. Das machen sich unzählige Organisationen zunutze und rufen zum Spenden auf. Doch nicht alle sind seriös.

So erkennen Sie eine seriöse Hilfs- oder Spendenorganisation

Wo kommen Spenden wirklich an?

Ob für Kriegs- und Krisengebiete oder für hilfsbedürftige Menschen im Umfeld – besonders vor Weihnachten wird viel gespendet. 01.12.2025 | 1:45 min

Im Wust der Spendenwerbung verliert man leicht den Überblick. Wer sichergehen möchte, dass die Spende ihren Zweck erfüllt, sollte auf Folgendes achten:

DZI-Spendensiegel als Qualitätssicherung

Am aussagekräftigsten ist das Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Es wird nur an seriöse Organisationen vergeben. Organisationsstrukturen, Mittelverwendung und Entlohnung werden jährlich und unabhängig überprüft. Auf der Homepage des DZI kann kontrolliert werden, welche Organisationen gelistet sind. Hilfreich ist auch das Zertifikat des Deutschen Spendenrates e. V..

Damit die Spende sicher ankommt, sollte man einiges beachten. Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen erklärt, wie man seriöse Organisationen erkennt. 01.12.2025 | 4:37 min

Transparenz der Spendenorganisationen prüfen

Seriöse Organisationen sind gemeinnützig und informieren ausführlich über die Projekte, den Jahresfinanzbericht und veröffentlichen Kontaktdaten von Geschäftsführern und dem Vorstand.

Kostenanteil prüfen: Wie viel kommt wirklich an?

Damit möglichst viel der Spende in die direkte Hilfe fließt, sollten Spenden bis 150 Euro nicht aufgeteilt werden und darauf geachtet werden, wie viel davon in die Organisation fließt. Für Werbung und Verwaltung sollte die Organisation maximal 30 Prozent der Einnahmen verwenden. Ein nicht zweckgebundener Dauerauftrag hilft den Organisationen außerdem dabei, langfristige Hilfen zu planen.

Gezielt spenden Spenden sollten auf wenige Organisationen konzentriert werden, die vertrauenswürdig sind. Wer vielen Hilfswerken spendet, wird als aktiver Spender registriert und bekommt umso mehr Werbung.



Keine Entscheidungen an der Haustür treffen

Das gesetzliche Widerrufsrecht gilt nicht automatisch für Fördermitgliedschaften oder Spenden. Ob es greift, hängt von den genauen Umständen ab - etwa davon, ob eine Gegenleistung erbracht wird. Daher ist Vorsicht bei spontanen Spendenaktionen an der Haustür geboten.

Welche Spenden können von der Steuer abgesetzt werden?

Spenden an gemeinnützige Organisationen können von der Steuer abgesetzt werden. Für Beträge bis 300 Euro reicht ein Buchungsbeleg als Nachweis. Bei größeren Spenden bedarf es einer Spendenquittung von der Organisation.

