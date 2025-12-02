Feuchte Räume sind im Winter ein häufiges Problem. Beschlagene Fenster und Nässe fördern zudem Schimmel. Elektrische Luftentfeuchter sollen helfen, das Raumklima zu verbessern.

Luftentfeuchter: Wann das Gerät in der Wohnung sinnvoll ist

Viele Menschen arbeiten mittlerweile regelmäßig oder dauerhaft im Homeoffice - das erhöht die Luftfeuchtigkeit in den eigenen vier Wänden. Jeder Mensch gebe täglich rund zwei Liter Wasser durch Schweiß und Atemluft ab, erklärt André Thomas, Experte für Trocknungstechnik.

Homeoffice verschlechtert das Raumklima. „ André Thomas, Experte für Trocknungstechnik

Kochen und Duschen treibe die Feuchtigkeit zusätzlich in die Höhe, ergänzt der Experte. Luftentfeuchter können eine sinnvolle Investition sein und sogar Schimmel vermeiden. Wann sich ihr Einsatz wirklich lohnt und worauf man beim Kauf achten sollte.

Raumklima in Wohnräumen kontrollieren

Die ideale Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen liegt zwischen 40 und 60 Prozent. Mit einem Hygrometer lässt sich der Wert einfach kontrollieren. Die Geräte kosten meist zwischen zehn und zwanzig Euro und sind zum Beispiel im Baumarkt erhältlich.

Wird regelmäßig eine Luftfeuchtigkeit über 70 Prozent gemessen, kann ein Luftentfeuchter sinnvoll sein.

Wie funktioniert ein Luftentfeuchter

Luftentfeuchter entziehen der Raumluft Feuchtigkeit und beugen so Schimmel vor. Die Geräte "trocknen" die Luft. In Waschküchen oder feuchten Kellern helfen sie außerdem, dass Wäsche schneller trocknet.

Die meisten Modelle arbeiten nach dem Kondensationsprinzip: Ein Ventilator saugt feuchte Luft an und leitet sie über ein gekühltes Element. Dabei entsteht Kondenswasser, das in einem Behälter gesammelt wird. Das Wasser ist destilliert und kann zum Beispiel zum Bügeln verwendet werden.

Welche Luftentfeuchter sich für welche Räume eignen

Welcher Luftentfeuchter passt, hängt vor allem von der Raumgröße und dem Feuchtigkeitswert ab.

Kompakte Geräte mit einer Entfeuchtungsleistung von rund sieben Litern pro Tag sind ideal für kleine Räume bis etwa zwölf Quadratmeter.

Leistungsstarke Modelle mit höherem Luftdurchsatz eignen sich für größere Wohnräume oder komplette Kellerbereiche.

Stromfreie Granulat-Entfeuchter sind praktisch für Schränke, Wohnwagen oder selten genutzte, sehr kleine Räume.

Der Trocknungsexperte empfiehlt, immer zu einer höheren Entfeuchtungsklasse zu greifen. "Wir kaufen das ja nicht für den Moment, sondern wir haben das über mehrere Jahre, Jahrzehnte", so seine Begründung.

Worauf beim Kauf zu achten ist

Ein gutes Gerät sollte sich automatisch abschalten, sobald der Wassertank voll ist. Praktisch ist zudem ein integrierter Hygrostat: Er misst die Luftfeuchtigkeit und das Gerät wird automatisch ein oder abgeschaltet - abhängig vom gewünschten Zielwert.

Was Luftentfeuchter kosten

Die Preise für elektrische Luftentfeuchter variieren je nach Leistung, Tankgröße und Ausstattung. Einsteigermodelle für den privaten Bereich gibt es ab etwa 60 Euro. Geräte mit einem größeren Tank oder einer höheren Entfeuchtungsleistung kosten meist bis 200 Euro. Sie arbeiten dafür effizienter und sind langlebiger.

Granulat-Entfeuchter sind günstiger in der Anschaffung, verursachen aber laufende Kosten, da das Trocknungsmittel regelmäßig ersetzt werden muss.

Beim Stromverbrauch lohnt sich der Blick auf das Energielabel: Die meisten Luftentfeuchter benötigen zwischen 200 und 400 Watt. Im Dauerbetrieb entstehen damit Stromkosten von rund 30 bis 90 Euro pro Jahr.

Wann Sie auf einen Luftentfeuchter verzichten können Wichtig für ein gutes Raumklima ist die richtige Belüftung. Wenn genug Luftzirkulation erreicht wird, kann das einen Luftentfeuchter gegebenenfalls ersetzen - das hängt aber auch von der Bausubstanz ab. Vorteile verschaffen hier:

eine zentrale Lüftungsanlage

Zwangsbelüftung, Lüftungsschlitze oder Fensterfalzlüfter

regelmäßiges Stoßlüften für mindestens fünf Minuten

Wann Luftentfeuchter an ihre Grenzen stoßen

Nicht immer ist ein Entfeuchter nötig. Hohe Luftfeuchtigkeit lässt sich oft schon durch regelmäßiges Stoßlüften vermeiden - besonders nach dem Duschen oder Kochen. Auch bauliche Mängel wie undichte Fenster oder schlechte Dämmung kann kein Gerät ausgleichen. In solchen Fällen sollte die Ursache fachgerecht geprüft und behoben werden.

Bei starkem Schimmelbefall können die Luftentfeuchter durch den Ventilatorantrieb die Schimmelsporen verteilen. Dann sind zunächst professionelle Luftreinigungsgeräte erforderlich.

