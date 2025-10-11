Passt das neue Sofa auch zur Wohnzimmer-Wandfarbe? Mit künstlicher Intelligenz kann man das vor dem Kauf visualisieren. Welche Möglichkeiten es gibt und wie die Apps funktionieren.

Die Wohnung aufzuhübschen, geht auch mithilfe von KI: Einrichtungs-Apps können in Sekunden verschiedene Interior-Ideen erstellen und visualisieren. Wie gut funktioniert das? 22.09.2025 | 3:58 min

Im Möbelhaus gibt es endlose Einrichtungsoptionen. Aber was passt gut für die eigenen vier Wände? Verschiedene Apps und Websites können hier bei der Entscheidungsfindung helfen, teilweise mit künstlicher Intelligenz.

Text-KIs wie ChatGPT oder Google Gemini bieten integrierte Bildgeneratoren an, die aufgrund der eingegebenen Beschreibungen detaillierte Renderings, also grafische Darstellungen, erstellen. Zunächst lädt man ein Bild des Raumes hoch. Anschließend erklärt man der KI, was gewünscht ist: Farbkomposition, Stimmung und der angestrebte Stil können im Chat beschrieben werden.

Stärken und Schwächen spezieller Einrichtungs-KIs

Es gibt auch vortrainierte KIs, die auf das Thema Inneneinrichtung spezialisiert sind. In einer Art Frage-und-Antwort-Spiel fragt die KI ab, was man sich für die Raumgestaltung vorstellt. Die Ergebnisse variieren dabei stark. Mancher KI fällt es schwer, sich an die genauen Dimensionen des Raumes zu halten oder die richtige Position eines Bettes umzusetzen.

Designexpertin Julia Schäfer aus Stuttgart vermisst beim Praxis-Check den Bezug zu aktuellen Trends: "Das Konzept an sich ist natürlich so, wie ich es vorgegeben habe. Das Bettmodell ist einfach nicht mehr ganz zeitgemäß. Da hätte ich ein anderes Modell ausgewählt."

Einrichtungs-Apps und Webtools: Inspiration mit einem Klick?

Eine ganze Reihe an Webtools und Apps sind speziell auf Interior Design und Einrichtung ausgerichtet. Oft reicht schon ein Klick, um einen Vorschlag für die eigenen vier Wände zu erhalten. Das funktioniert zum Beispiel so: Nach dem Upload des eigenen Bildes wählt man ein Design aus einem Reiter aus, etwa "Skandinavisch" oder "Modern Contemporary" und der Bildgenerator erledigt den Rest.

Die KI-Tools lassen sich auch füttern mit Inspirationsbildern von Instagram, Pinterest und Co., die die bisherige Einrichtung ergänzen können. Text-Prompts werden auch hier genutzt, um zu spezifizieren, welche Aspekte besonders wichtig sind. Der simple Aufbau vieler dieser Tools habe aber auch Nachteile, so Julia Schäfer: "Man kann wenig Input geben, um genau das zu produzieren, was man sich eigentlich wünscht als Ergebnis."

Möbel und Tapeten mit Augmented Reality visualisieren

Neben der künstlichen Intelligenz hilft auch Augmented Reality bei Einrichtungsfragen. Bei dieser "erweiterten Realität" ergänzen verschiedene Anwendungen das, was man um sich herum sieht, mit zusätzlichen digitalen Elementen: zum Beispiel ein neuer Sessel, ein Teppich, eine gemusterte Tapete. All das lässt sich digital über die Handykamera im Zimmer anzeigen, um ein Gefühl für mögliche Änderungen zu bekommen.

Grundrisse lassen sich ebenfalls mit der Kamera scannen oder direkt in die Apps hochladen. So entstehen aufwendige, maßstabsgetreue 3D- oder 2D-Visualisierungen. Auch einige Möbelanbieter bieten solche Apps an - nicht uneigennützig: Die getesteten Stücke können dann direkt bestellt werden.

Rasante Entwicklung der KI

Joerg Heidrich, Experte für KI-Bilderstellung und KI-Recht des Nachrichtendienstes für IT-Themen "heise online", blickt auf eine rasante Entwicklung zurück. Die KI sei so gut, dass "fotorealistische Sachen eigentlich nicht mehr besser werden können. Die können nur noch einfacher zu bearbeiten werden und auch mehr für den Massenmarkt zugänglich sein."

Vermutlich lassen sich sehr bald auch aufwendig animierte Videos vom Designkonzept generieren: "Das nächste große Ding, was gerade brutale Fortschritte macht, ist Video-KI. Es erscheint gerade jeden Tag irgendein neues Produkt, das wieder irgendwelche tollen, neuen Sachen kann."

Kai Witvrouwen ist Redakteur im ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg.

