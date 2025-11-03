  3. Merkliste
Sicher auf dem Fahrrad: Wie man im Dunkeln gut sichtbar ist

Reflektoren, Warnweste, Kleidung:Wie Fahrradfahrer im Dunkeln gut sichtbar sind

von Marc Rosenthal

|

Dunkelheit, schlechte Sicht, Nässe: Die Unfallgefahren für Radfahrer nehmen ab Herbst deutlich zu. Welche Accessoires helfen, um Risikofaktoren zu verringern? Ein Überblick.

Fahrradfahrer mit Warnweste und Reflektoren wartet im Dunkeln an einer Ampel im Straßenverkehr.

Nachts auf dem Nachhauseweg mit dem Fahrrad: Wie können Radfahrer in der Dunkelheit ihre Sichtbarkeit erhöhen und damit das Unfallrisiko senken?

Quelle: imago/Gottfried Czepluch

Insgesamt starben im vergangenen Jahr 441 Radfahrerinnen und -fahrer in Deutschland bei einem Unfall, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.

"Viele Unfälle könnten vermieden werden, wenn alle mehr darauf achten, sich für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar zu machen", sagt Dirk Windemuth, Professor am Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IAG) in Dresden.

Frau fährt im Dunkeln Fahrrad und hat eine reflektierende Jacke an

Mit welchem reflektierenden Produkt wird man am besten gesehen? So effektiv schützen Warnweste, Warnstreifen, Aufkleber und Spray.

06.11.2023 | 7:25 min

Bei der Sichtbarkeit zählt jede Sekunde

Auch Heiner Sothmann von der Deutschen Verkehrswacht rät allen Radfahrern, mehr für die eigene Sichtbarkeit zu tun. "Bei 50 Kilometern pro Stunde kommt das Auto an sich schon nach 25 Meter zum Stehen." Allerdings sei das nur der reine Bremsweg. "Hinzu kommen noch 15 Meter Reaktionszeit", so Sothmann weiter. Denn in einer Sekunde lege das Auto bei dieser Geschwindigkeit etwa 15 Meter zurück. Das bedeutet, so Sothmann, "insgesamt ist der Anhalteweg 40 Meter".

Es kommt also auf jede Sekunde an, die ein Radfahrer früher wahrgenommen wird. Jeder Wimpernschlag früher verschafft Autofahrern mehr Platz zum Bremsen.

18.05.2025, Bayern, München: Vor dem Siegestor fahren Radler über die Leopoldstraße.

Bis 2030 soll Deutschland Fahrradland werden, so der nationale Radwegeplan der Bundesregierung. Doch beim Radwege-Ausbau gibt es große regionale Unterschiede.

03.06.2025 | 1:39 min

Reflektoren sind am Fahrrad Pflicht

Gesetzlich vorgeschrieben sind eine Fahrradbeleuchtung sowie weitere Reflektoren an Pedalen und Rädern. Experten empfehlen allerdings, die Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit noch weiter zu erhöhen, zum Beispiel mit reflektierender Fahrradkleidung. Durch die stark reflektierenden Stofffasern leuchten sie direkt hell auf, wenn sie angestrahlt werden.

Erforderlich gemäß Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO):

  • mindestens ein nach vorne gerichteter weißer Reflektor
  • roter Rückstrahler der Kategorie Z, nicht dreieckig
  • gelbe Rückstrahler nach vorn und hinten an den Pedalen
  • pro Rad mindestens zwei gelbe Speichenrückstrahler (Katzenaugen) oder weiße, reflektierende Streifen an jedem Reifen oder den Speichen beider Räder

Mit der Warnweste auf Nummer sicher

Nach dem gleichen Prinzip funktionieren auch Warnwesten. Die sind daher Sothmanns klarer Favorit für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit. Aber der Sicherheits-Experte weiß auch: Radfahrer geben sich oft gern modisch.

"Die Warnweste ist da jetzt nicht ganz oben dabei. Das sind jetzt nicht die Trendfarben und es ist auch nicht der Trendschnitt." Der Handel bietet allerdings auch Alternativen an wie Warnstreifen für Arme und Beine oder Klebe-Sticker für den Rahmen und Helm.

Verschiedene Fahrradhelme

Oft wird der Fahrradhelm als schlecht sitzend und uncool abgetan. Doch es gibt Modelle, die auch Helm-Skeptiker überzeugen können.

23.05.2025 | 3:11 min

Am besten Arme und Beine gut sichtbar machen

Und manchmal findet sich eine gute Lösung auch im eigenen Kleiderschrank:

Helle Kleidung bringt schon was.

Heiner Sothmann, Deutsche Verkehrswacht

Ansonsten eigne sich auch Kleidung in leuchtenden Farben, reflektierende Elemente, auch kleine Elemente - am besten an Armen und Beinen, so Sothmann. "Alles, was sich bewegt, das nehme ich sofort und schneller wahr." Andere Verkehrsteilnehmer merkten dann auch, dass da jemand oder etwas ist, das sich bewegt. Und das steigere die Konzentration, erläutert Sothmann.

Fahrradfahren in der dunklen Jahreszeit
:Wie die richtige Beleuchtung fürs Fahrrad aussieht

Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer. Das bedeutet, viele Radfahrer sind jetzt öfter im Dunkeln unterwegs. Bei der Beleuchtung des Fahrrads gibt es einiges zu beachten.
von Esther Burmann
Rücklichter von Fahrradfahrern im Straßenverkehr bei Dunkelheit
mit Video

Dieser Artikel wurde erstmals am 9. November 2023 veröffentlicht und am 3. November 2025 aktualisiert.

