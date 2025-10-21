Mechanische Sperren, Alarmanlagen und Co.: Wie verhindert man einen Autodiebstahl? Mit einfachen Maßnahmen können Sie Ihr Fahrzeug sichern und Täter frühzeitig abschrecken.

Schon eine kleine Unachtsamkeit kann das eigene Auto zur leichten Beute für Autodiebe werden lassen. Worauf man achten sollte, um es vor Diebstahl und Einbruch zu schützen. Quelle: Colourbox.de

Mehr als 14.000 Autos wurden laut ADAC im Jahr 2024 in Deutschland geklaut. Der wirtschaftliche Schaden belaufe sich auf 293 Millionen Euro. Besonders betroffen sind laut Statistik Ballungsräume wie Berlin - in der Hauptstadt findet mehr als jeder vierte Diebstahl bundesweit statt.

Wer sein Fahrzeug clever abstellt, mechanische und elektronische Hilfsmittel kombiniert und ein paar einfache Regeln beachtet, kann das Risiko eines Diebstahls deutlich senken.

Sichere Parkplätze: So stellen Sie Ihr Auto geschützt ab

"Ein Auto an einer dunklen Straßenecke ist tendenziell mehr gefährdet als eines auf einem hell erleuchteten, bewachten Parkplatz", sagt ADAC-Sprecher Fabian Faehrmann. Am sichersten sind abschließbare Einzelgaragen, bewachte Parkhäuser oder Parkflächen mit viel Publikumsverkehr.

Mechanische Diebstahlsicherung: Lenkradkralle und Co.

Zusätzlich zum sicheren Standort sind mechanische Hilfsmittel sinnvoll. Besonders die Lenkradkralle gilt als wirksame Abschreckung. Sie blockiert das Lenkrad und verhindert das Wegfahren. Auch Gangschaltungssperren und Felgenschlösser erschweren Kriminellen den schnellen Zugriff.

So sinnvoll sind Alarmanlagen und GPS-Tracker

Elektronische Systeme wie Alarmanlagen schrecken wenig ab, da sie möglicherweise von Passanten oder Nachbarn ignoriert werden.

In Kombination mit einer Ortungsfunktion können sie aber wertvoll sein, um ein gestohlenes Fahrzeug wiederzufinden. Wichtig: Niemals selbst die Verfolgung aufnehmen, sondern immer die Polizei einschalten.

Keyless-Systeme und Relay-Attacken: So schützen Sie sich

Moderne Keyless-Schließsysteme machen das Ein- und Aussteigen bequem - und eröffnen Dieben ein Einfallstor. Mit sogenannten Relay-Attacken lässt sich das Funksignal des Schlüssels verlängern, sodass das Auto geöffnet und gestartet werden kann, obwohl der Schlüssel noch in der Wohnung liegt.

Schutz bieten Metallboxen oder spezielle Hüllen. Neuere Fahrzeuge setzen teilweise auf Ultra-Breitband-Technologie, die das Signal absichert. Flächendeckend verbreitet ist sie aber noch nicht.

So funktioniert eine Relay-Attacke Diebe benutzen dazu zwei Geräte: Ein Empfänger fängt das Funksignal des Schlüssels in der Nähe der Wohnung ab. Ein Verstärker oder Sender leitet dieses Signal weiter zum Auto. Dem Auto wird signalisiert, dass der Schlüssel direkt daneben liegt, obwohl er eigentlich in der Wohnung liegt. So können die Diebe das Auto öffnen und starten, ohne tatsächlich den Schlüssel zu besitzen.

Kleine Handgriffe, großer Schutz fürs Auto

Kleine Routinen im Alltag können beim Schutz des Autos einen entscheidenden Unterschied machen. Das Auto sollte immer verschlossen werden, auch bei kurzen Stopps. Zudem sollte der Zweitschlüssel niemals im Auto liegen oder zurückgelassen werden. Außerdem sollten keine Wertsachen sichtbar im Auto liegen. Schon ein Ladekabel kann Diebe anlocken.

Beliebte Modelle: Was Diebe suchen Nicht jedes Auto sei gleichermaßen interessant für Diebe: Fahrzeuge, die sich gut weiterverkaufen ließen, stünden nach Einschätzung von ADAC-Sprecher Faehrmann ganz oben auf der Wunschliste der Diebe.



Besonders gefragt seien hochwertige SUVs sowie Modelle der oberen Mittel- und Oberklasse. Auch Fahrzeuge des Herstellers Toyota zählten zu den Favoriten - vier Baureihen fänden sich laut ADAC unter den zehn am häufigsten gestohlenen Autos.

Nach dem Diebstahl: So handeln Sie richtig

Kommt es zu einem Aufbruch des Autos, gilt: sofort die Polizei rufen und zunächst abwarten. "Wer unbedacht das Auto öffnet und sich im Inneren umsieht, droht Spuren zu verwischen", sagt Faehrmann. Fotos vom Zustand des Autos können hilfreich sein. Anschließend solle man möglichst rasch die Versicherung informieren, rät der ADAC-Experte.

Was tun, wenn das Auto gestohlen wurde

Wenn das Auto weg ist, ist der erste Schritt, die Polizei zu informieren. Dabei sollte man klären, ob das Auto wirklich gestohlen oder nur abgeschleppt wurde. Ist das Auto gestohlen: Anzeige erstatten.

Den Diebstahl sollte man im nächsten Schritt der Versicherung melden und schließlich - sofern das Auto über einen Kredit oder per Leasing finanziert ist - die Bank oder den Leasinggeber informieren.

Spätestens zwei Wochen nach dem Diebstahl sollte man das Auto beim Straßenverkehrsamt abmelden, damit man nicht weiter Kfz-Steuer und Versicherungsprämie zahlen muss.

