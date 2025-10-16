  3. Merkliste
Führerschein soll günstiger werden - das ist geplant

Fahrsimulatoren, Fragenkatalog und Co.:Führerschein soll günstiger werden - das ist geplant

|

Wer in Deutschland einen Führerschein macht, muss inzwischen tief in die Tasche greifen. Verkehrsminister Schnieder will das ändern und kündigt eine Reform der Ausbildung an.

Eine Frau beantwortet im Dekra Standort Berlin-Hohenschönhausen eine Frage der theoretischen Prüfung des Führerscheins.

Der Führerschein ist für viele Menschen zu teuer. Verkehrsminister Schnieder hat nun Eckpunkte eines Reformplans vorgestellt, der die Kosten senken soll.

16.10.2025 | 1:28 min

Eine günstige Sache war ein Führerschein schon früher nicht. Um eine Fahrerlaubnis zu bekommen, werden inzwischen aber oft mehrere Tausend Euro fällig, und das bringt viele in finanzielle Probleme.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder plant jetzt eine Kostenbremse, die bei der Ausbildung in den Fahrschulen ansetzt - und zwar mit Vereinfachungen und digitalen Lösungen für die theoretischen und praktischen Teile. "Mobilität darf kein Privileg sein", sagte der CDU-Politiker zur Vorstellung von Eckpunkten für eine Reform.

Fahrschulwagen

Ein Führerschein kostet in Deutschland 2.500 bis 4.500 Euro. Die Durchfallquote ist hoch, Fahrlehrer sind Mangelware. In Frankreich kann man das Fahren schon für unter 1.000 Euro lernen.

22.05.2025 | 2:15 min

Führerschein soll günstiger werden

Für einen Pkw-Führerschein der Klasse B werden laut Ministerium derzeit im Schnitt rund 3.400 Euro fällig. Teils können es auch 4.000 Euro oder noch mehr sein. Der Weg zum Führerschein solle einfacher und bezahlbarer werden, sagte Schnieder - und das bei weiterhin höchsten Sicherheitsstandards.

Denn ein Führerschein sei ein Schlüssel zur Freiheit, besonders da, wo Bus und Bahn selten fahren.

Für viele junge Menschen auf dem Land bedeutet er: zur Schule kommen, die Ausbildung beginnen, Freunde treffen oder zum Sport fahren.

Patrick Schnieder (CDU), Bundesverkehrsminister

Veränderung der Preise für den Führerscheinerwerb

ZDFheute Infografik

Ein Schild mit der Aufschrift «Fahrschule» ist auf einem Fahrschulauto befestigt.

Mehr als ein Drittel aller Fahrschüler fallen durch die praktische Führerscheinprüfung. KI soll nun helfen, indem die Fahrstunden und Fehler der Schüler aufgezeichnet werden.

18.08.2025 | 1:34 min

Günstigerer Führerschein: Schnieder stellt Neuregelungen vor

Union und SPD hatten eine Reform für Kostensenkungen im Koalitionsvertrag vereinbart. Schnieder schlägt dazu jetzt ein Paket mit Neuregelungen vor. Eine Übersicht über die Kernpunkte:

Theoretische Führerscheinprüfung: Immer mehr fallen durch

Nach neuen Zahlen des TÜV-Verbands fiel im vergangenen Jahr fast jeder Zweite durch die theoretische Fahrprüfung. In den letzten zehn Jahren ist eine deutliche Verschlechterung zu erkennen.

23.04.2025 | 6:10 min

Regelungen sollen 2026 auf den Weg gebracht werden

Die vom Verkehrsministerium vorgelegten Eckpunkte sollen nun mit den Ländern und der Branche weiterentwickelt werden. Ziel sei, die rechtlichen Änderungen im ersten Halbjahr 2026 "auf den Weg zu bringen".

Geprüft werden soll zudem, ob und in welchem Umfang die Vorschläge sich auf den Erwerb anderer Führerscheinklassen übertragen lassen, also etwa für Motorrad oder Lkw.

ZDF Reporter an leerem Bahnhof

Auf dem Land bedeuten Führerschein und eigenes Auto für die meisten weit mehr als nur Komfort. Es ist oft Voraussetzung für Ausbildung und Arbeit. Wie steht es um die Mobilität auf dem Land?

31.07.2025 | 6:30 min

Linken-Chefin Ines Schwerdtner schlug zur Kostendämpfung unterdessen "Fahrschule als Unterrichtsfach" vor. Der Führerscheinerwerb dürfe nicht länger ausschließlich privaten Anbietern überlassen werden, sagte sie der "Rheinischen Post".

Die Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass mindestens die theoretische Fahrausbildung Teil der schulischen Bildung wird. "Das könnte die Kosten für den Führerschein effektiv reduzieren."

Quelle: dpa, AFP
