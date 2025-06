Verkehrsminister Schnieder: Führerschein soll günstiger werden

Die schwarz-rote Koalition hatte bereits in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt: "Unter Wahrung hoher Standards wird die Fahrausbildung reformiert, um den Führerscheinerwerb bezahlbarer zu machen." Schnieder kündigte nun einen Runden Tisch in einem "überschaubaren Zeitraum" an. Dabei sollen verschiedene Aspekte beachtet werden: