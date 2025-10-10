E-Scooter: Forscher fordern Führerschein wegen vieler Unfälle

Anzahl der Unfälle steigt:E-Scooter: Forscher fordern Führerschein und Mindestalter
12.000 Personen hatten 2024 einen Unfall mit E-Scootern mit Personenschaden. Unfallforscher fordern: Wer Scooter fährt, soll einen Führerschein haben.
Angesichts deutlich gestiegener Unfallzahlen mit E-Scootern haben Experten eine Führerscheinpflicht für die Roller gefordert. Es sei unverständlich, dass Benutzer keine Kenntnisse der Straßenverkehrsordnung nachweisen müssten, erklärte die Björn-Steiger-Stiftung am Freitag in Münster.
Nötig seien "mindestens" eine Mofa-Prüfbescheinigung oder ein Mopedführerschein. Damit einher ginge eine Anhebung der Altersbegrenzung auf 15 Jahre.
E-Scooter: Größere Räder nötig?
In knapp der Hälfte aller schweren Unfälle mit E-Scootern sind keine weiteren Verkehrsteilnehmer involviert. "Wesentliche Unfallauslöser" seien in solchen Fällen oft Hindernisse wie beispielsweise Bordsteine, erklärte die Stiftung und plädierte für größere Räder.
Für Neufahrzeuge fordert Brockmann so schnell wie möglich Räder mit einer Größe von mindestens zehn Zoll.
12.000 Unfälle mit E-Scootern
Laut Statistischem Bundesamt gab es im vergangenen Jahr knapp 12.000 Unfälle mit E-Scootern mit Personenschaden - ein Plus von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Angesichts vergleichsweise vieler Unfälle unter Alkoholeinfluss (12,4 Prozent) dringen die Unfallforscher auf mehr Polizeikontrollen und härtere Konsequenzen bei Fahruntüchtigkeit.
Für eine Helmpflicht sieht die Studie hingegen keine ausreichenden Gründe. Nur wenige der untersuchten Kopfverletzungen waren demnach schwer. Die überwiegende Zahl betraf Bereiche wie das Gebiss, wo Fahrradhelme keinen wirksamen Schutz böten.
Bundeskabinett beschließt strengere Regeln
Am Mittwoch hatte das Bundeskabinett verschärfte Regeln für E-Scooter beschlossen. Neu zugelassene E-Scooter müssen ab 2027 verpflichtend mit Blinkern ausgerüstet sein.
Und Strafen werden teurer: Beim Befahren von Gehwegen werden statt bislang 15 künftig 25 Euro Verwarngeld fällig. Genauso teuer wird es auch, wenn mehrere Menschen auf einem der Roller fahren. Der Bundesrat muss sich mit der Novelle noch befassen.
