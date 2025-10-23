Der ADAC hat 31 Winterreifen getestet - mit deutlichen Unterschieden bei Sicherheit und Haltbarkeit. Fast jedes zweite Produkt fiel durch, darunter viele Billigreifen.

Fast die Hälfte konnte nicht überzeugen: Welche Reifen bei Bremswerten und Haltbarkeit punkten konnten, zeigt der ADAC-Test. Vor allem Billigmodelle landeten auf den hinteren Plätzen. Quelle: imago/Manfred Segerer

Im bislang größten ADAC-Winterreifentest wurden 31 Modelle geprüft; fast die Hälfte fiel durch. Bewertet wurden Sicherheit bei Schnee, Nässe und Trockenheit sowie Umweltfaktoren und Laufleistung, so Claudia Löffler vom ADAC Berlin-Brandenburg.

ADAC-Winterreifentest - Premiumreifen sind am sichersten

Getestet wurden Winterreifen aus drei Preisklassen: Premium, Mittelklasse und Budgetklasse. 15 Reifen können die Tester nicht empfehlen, vor allem die der Budgetklasse. Testsieger ist der Goodyear UltraGrip Performance 3 für 171,00 Euro. Seine Bewertung mit der Gesamtnote 2,0 erzielte er durch die Fahrsicherheit bei Nässe und eine voraussichtlich lange Laufleistung von mehr als 76.000 Kilometern.

Zwei Reifen aus der günstigen Budgetklasse, etwa der Matador MP93 Nordicca für 110,00 Euro, erhielten immerhin die Note "Befriedigend". Sie seien eine Option für Wenigfahrer, ergänzt Claudia Löffler.

Schnäppchenpreise sind verlockend, aber viele günstige Modelle sind ein Sicherheitsrisiko. „ Claudia Löffler, ADAC Berlin-Brandenburg

Denn: Im Test hätten sich enorme Unterschiede bei den Bremswegen gezeigt. Zwischen dem besten und dem schlechtesten Reifen lagen über 15 Meter bei einer Vollbremsung aus 80 Kilometern pro Stunde auf nasser Fahrbahn.

Winterreifen im ADAC-Test 2025

So wurde getestet Der ADAC hat 31 Winterreifen der Dimension 225/40 R18 getestet, die auf viele Autos der unteren Mittelklasse oder Mittelklasse passen. Höher als bei anderen Tests wurden Nässe-Sicherheit und Umweltfaktoren bewertet, dadurch fielen mehr Billigreifen durch. Alle Ergebnisse im Detail gibt es beim ADAC-Test 2025.

Winterreifenpflicht 2025: Neue Regeln und Symbole erklärt

Eine Faustregel zum Reifenwechsel ist die sogenannte "Von O bis O"-Regel. Als grobe Richtlinie besagt sie, dass man von Oktober bis Ostern Winterreifen nutzen sollte, von Ostern bis Oktober Sommerreifen - wenn es keine Wetterkapriolen gibt. Hintergrund ist, dass in Deutschland eine situative Winterreifenpflicht gilt. Das heißt, bei Glatteis und Schneematsch sowie Eis-, Schnee- oder Reifglätte müssen Winter- oder Ganzjahresreifen mit dem Alpine-Symbol gefahren werden.

Reifen mit dem M+S-Zeichen - für Matsch und Schnee - dürfen seit dem 1. Oktober 2024 nicht mehr als Winterreifen genutzt werden. Reifen mit M+S-Zeichen und dem Alpine-Symbol sind weiterhin auch bei winterlichen Straßenbedingungen erlaubt.

Ganzjahresreifen können eine Alternative sein, wenn hauptsächlich in der Stadt und bei wenig Schnee oder mildem Klima gefahren wird. Auch hier lohnt es sich, Tests für die entsprechenden Reifen zu vergleichen und mindestens mit "Gut" bewertete Modelle auszuwählen.

Wer im Winter viele Kilometer auf Landstraßen fährt, für den sind spezialisierte Winterreifen sinnvoll.

Alternative Tests

Alternative Tests Nicht nur beim ADAC, sondern auch bei vergleichbaren jährlichen Tests führen Markenreifen die Ranglisten an. Der österreichische Automobil-, Motorrad- und Touringclub ÖAMTC beispielsweise gewichtet Nässe-Sicherheit und Umwelt ähnlich wie der ADAC. Auto Bild hingegen bewertet Handling und Wirtschaftlichkeit höher. Bei allen Tests können No-Name-Modelle kaum bestehen.

Reifenwechsel 2025: Wann sich neue Winterreifen lohnen

Die gesetzliche Mindestprofiltiefe liegt bei 1,6 Millimetern. Fachleute wie Sebastian Duda, Filialleiter im Autozubehör- und Ersatzteilhandel, empfehlen mindestens vier.

Bei Winterreifen sollte man ab vier Millimeter Profilstärke anfangen, über neue nachzudenken. „ Sebastian Duda, Filialleiter Autozubehör- und Ersatzteilhandel

Reifen altern zudem: Nach acht bis zehn Jahren härtet das Gummi aus. Dadurch leiden Elastizität und Sicherheit, weiß Sebastian Duda. Das bedeutet, dass ein Reifen auch trotz guten Profils rissig werden und platzen könne, "wenn er schon zehn Jahre alt ist", warnt er.

Der Experte empfiehlt, beim Kauf auf die sogenannte DOT-Nummer zu achten. Diese Kennzeichnung auf den Reifen gibt Auskunft über das Herstellungsdatum. So bedeutet beispielsweise "3018": 30. Kalenderwoche 2018.

Premiumreifen überzeugen beim ADAC-Winterreifentest

Der ADAC-Test zeigt, dass teurere Winterreifen besser bei den Sicherheitswerten abschneiden. Vor allem Premiumreifen konnten bei den Bremswerten und der längeren Haltbarkeit punkten. Wer Winterreifen für geringes Budget sucht, sollte ein Mittelklasse-Modell wählen. Als Orientierungshilfe bei der Auswahl können die Testkategorien dienen, in denen das Fahrzeug häufig eingesetzt wird: Stadt, Landstraße oder Autobahn.

Susann Knakowske ist Redakteurin im ZDF-Studio in Berlin

