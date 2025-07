Das Angebot an günstigen Kleinwagen schrumpft zunehmend - gleichzeitig werden die Preise immer höher. Woran das liegt und was es für Kunden bedeutet.

Privatverkauf vs. Händler

Wer sein Auto privat inseriert, sollte beim Erstellen der Anzeige davon absehen, Mängel zu verschweigen. Das erspart Diskussionen und schützt vor späteren Beschwerden. Die Fotos sollten vor einem neutralen Hintergrund aufgenommen werden und sowohl die Details als auch das Fahrzeug in voller Ansicht zeigen.

Marktwert ermitteln

Andreas Keßler weist jedoch darauf hin, dass es sich bei den angegebenen Preisen um Angebotspreise handelt. "Mit dem tatsächlich erzielbaren Verkaufspreis haben die erstmal nicht viel zu tun", so der Experte.

Wie viel Sie für Ihr Fahrzeug bekommen hängt von mehreren Faktoren ab, etwa:Auch das Alter Ihres Neuwagen zählt, wie Fabian Faehrmann, Technik-Experte beim ADAC erklärt: Nach nur fünf Jahren liege der Wertverlust bei rund 65 Prozent, ein Verkauf zu diesem Zeitpunkt wäre also ungünstig. In den nächsten fünf Jahren betrage der Wertverlust nur noch rund 25 Prozent.

Wie befreit man den Innenraum eines Autos am besten und am kostengünstigsten von Schmutz? Tipps zur Reinigung des Autoinnenraums.

Dokumente überprüfen

Vor dem Verkauf sollte zudem geprüft werden, ob alle Fahrzeugunterlagen vorhanden sind, also Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein und TÜV-Bericht. Wenn der offizielle TÜV-Bericht nicht mehr vorliegt, kann man bei der Prüforganisation ein Duplikat beantragen. Eine frische Hauptuntersuchung kann zusätzlich Vertrauen beim Käufer stiften.

Haftungsausschluss vereinbaren

Ist ein Käufer gefunden, kommt der Kaufvertrag ins Spiel, in dem alle wichtigen Daten aufgenommen werden. Musterverträge gibt es online, unter anderem beim ADAC

Welche Kriterien sollte man beim Kauf eines gebrauchten E-Autos in Betracht ziehen? Welche Rolle das Alter des Autos, der Stand der Technik und die restliche Batterieleistung spielen.

Welche Bezahlmethode ist am sichersten?

Laut Alexander Schnaars, Unternehmenssprecher des ADAC, sei die sicherste Bezahlmethode immer noch die Barzahlung . Sein Tipp: "Käufer und Verkäufer treffen sich bei der Bank des Verkäufers. Der Käufer zahlt dort das Geld direkt am Schalter auf das Konto des Verkäufers ein."

Von einem Bargeldtransfer, etwa mit Western Union oder MoneyGram, rät sie dringend ab. "Die sind nicht für die Abwicklung von Zahlungen im Autohandel geeignet", so Elsner. Die Unternehmen bieten zwar schnelle Transfers an, jedoch seien sie auch anfällig für Betrug und daher eher für den Bargeldtransfer zwischen Personen gedacht, die sich kennen, etwa Freunde oder Familie.

