Wetterdienst warnt vor Glatteis:Wie man sich vor Unfällen schützen kann
Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis in weiten Teilen Deutschlands. Doch wie schützt man sich bei Glätte als Auto-, Fahrradfahrer oder zu Fuß vor Unfällen?
Der aktuelle Wintereinbruch mit Schneefall und frostigen Temperaturen hat in ganz Deutschland zu zahlreichen Verkehrsunfällen und -behinderungen geführt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes behält der Winter Deutschland vorers weiter im Griff - was am Sonntag auch Urlaubsrückkehrer treffen dürfte. Aber egal ob per Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß gilt es, sich den örtlichen Begebenheiten anzupassen.
Was muss ich beim Autofahren bei Schnee und Glätte beachten?
Bei der Autofahrt in winterlichen Verhältnissen sollte man vorsichtig und vorausschauend fahren. Gerade bei schwankenden Temperaturen um den Gefrierpunkt kann sich die Fahrbahnoberfläche ständig verändern.
Der ADAC rät außerdem, auf ausreichend Abstand zu achten. Da sich der Bremsweg bei Glätte deutlich verlängert, seien mindestens drei Fahrzeuglängen zum Vordermann am besten. Auf glatter Fahrbahn sollten vermieden werden:
- hastiges, ruckartiges Durchtreten des Gaspedals,
- hektische Lenk- und Bremsmanöver,
- starkes Beschleunigen sowie
- riskante Überholmanöver.
Vorsicht gilt bei Straßenabschnitten wie Brücken und Bergkuppen, da sie sich viel schneller abkühlen als andere Bereiche. Um zu testen, ob die Straße glatt ist, empfiehlt sich eine vorsichtige Bremsprobe.
ZDFheute Infografik
Was tun bei Blitzeis?
Trifft Regen oder Nebel auf eine gefrorene Fahrbahn, kann plötzliche eine harte, zusammenhängende und kaum zu erkennende Eisschicht entstehen.
Der ADAC warnt:
- Winterreifen,
- Antiblockiersystem (ABS),
- Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) oder
- Ketten
Wird im Radio vor Blitzeis oder Eisregen gewarnt, sei es besser, das Auto stehen zu lassen und die Fahrt zu verschieben. Sollte man unterwegs von Eisregen überrascht werden, sollte eine Pause einlegt und im Zweifel auf den Streudienst gewartet werden.
Wie bereite ich mein Auto auf den Winter vor?
Um nicht von einem plötzlichen Wintereinbruch überrascht zu werden, sollte das Auto rechtzeitig wintertauglich gemacht werden. Seit dem 1. Oktober 2024 erfüllt das M+S-Symbol (Matsch und Schnee) allein nicht mehr die Winterreifenpflicht in Deutschland. Nur noch Reifen mit dem Alpine Symbol (Berg und Schneeflocke) oder mit beiden Symbolen (M+S und Alpine) sind dann zugelassen. Diese Regelung gilt auch für Ganzjahresreifen.
Ein gesetzlich vorgeschriebenes Restprofil von 1,6 mm bleibt Pflicht, empfohlen wird jedoch eine Profiltiefe von mindestens 4 mm, um auch bei schwierigen Straßenverhältnissen sicher unterwegs zu sein.
Frühzeitig sollte auch die Beleuchtung am Fahrzeug überprüft, schmierende Scheibenwischerblätter ausgetauscht und der Scheibenwischanlage Frostschutzmittel hinzugefügt werden. Auch über Witterungsverhältnisse sollte man sich rechtzeitig informieren und notfalls längere Fahrzeiten einplanen. Vor Beginn der Fahrt müssen Schnee und Eis von allen Scheiben, Außenspiegeln, Leuchten und dem Dach entfernt werden.
Kann ich alternativ das Fahrrad nehmen?
Mit dem Fahrrad kann man bei Schnee und Eis schneller wegrutschen. Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. rät wegen hoher Unfallgefahr vom Radfahren im Winter ab. Wer sich trotzdem auf das Rad schwingt, sollte auf helle und reflektierende Kleidung achten und zum Schutz vor Stürzen einen Fahrradhelm tragen.
Wie schütze ich mich als Fußgänger vor Stürzen?
Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie rät seit Jahren, rechtzeitig vor Wintereinbruch auf Schuhe mit tiefem Profil umzusteigen. Wer seine Schuhe noch wintertauglicher machen möchte, kann zusätzlich Schuhspikes bzw. Anti-Rutsch-Sohlen befestigen.
Sich bei einer zweiten Person einzuhaken oder sich an Häuserwänden oder Geländern entlangzutasten, kann hilfreich sein. Ältere Menschen, die etwas unsicherer auf den Beinen sind, sollten bei Glätte möglichst das Haus nicht, oder nur in Begleitung verlassen. Auch ein Gehstockspike gibt zusätzlichen Halt.
Sich bei Glatteis langsam und mit kleinen Schritten über den Boden zu schieben - wie ein Pinguin - kann helfen. Dazu wird der Körperschwerpunkt über dem vorderen, auftretenden Bein ausgerichtet und die Füße mit der ganzen Sohle leicht nach außen gedreht aufgesetzt. Die leicht nach vorn geneigte Körperhaltung sorgt für mehr Stabilität.
Der Artikel wurde erstmals im Januar 2024 publiziert und im Januar 2025 aktualisiert.
