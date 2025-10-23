Wenn der Reifenwechsel ansteht, kommen immer wieder die gleichen Fragen auf: Muss gewechselt werden? Wie war das noch mit der Profiltiefe? Ein Überblick, worauf man achten sollte.

Wie tief sollte das Profil mindestens sein? Was Sie zum Reifenwechsel, zu gebrauchten Reifen, über Kaufkriterien für neue Reifen und die Einlagerung wissen sollten. Quelle: imago/Bihlmayerfotografie

Wann muss der Reifenwechsel durchgeführt werden?

Es gibt kein vorgeschriebenes Datum zum Reifenwechsel, aber es ist vorgeschrieben, Autoreifen den Wetterverhältnissen anzupassen. Mit milderem Frühlingswetter ist es insofern ratsam, auf Sommerreifen umzurüsten. Wird es gegen Herbstende zunehmend kälter, beginnt die Zeit für Winterreifen. Die bekannte Faustregel "Von Oktober bis Ostern" dient dabei als Orientierung - allerdings nur, solange keine plötzlichen Wetterumschwünge auftreten.

Heinz-Gerd Lehmann, Technik-Experte beim ADAC, gibt Tipps zum Reifenkauf und klärt über nachhaltige Alternativen auf. 11.03.2024 | 6:08 min

Was hat es mit dem Alpine-Symbol auf sich?

Die Reifenindustrie deklariert seit 2018 ihre Ganzjahresprodukte mit dem Schneeflockensymbol, auch Alpine-Symbol genannt: ein Bergpiktogramm mit einer Schneeflocke in der Mitte. Reifen, die ausschließlich mit "M+S" gekennzeichnet sind und nicht über das Alpine-Symbol verfügen, können seit dem 1. Oktober 2024 nicht mehr als Winterreifen verwendet werden. Wer dennoch mit diesen Reifen unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld. Um sicherzugehen, dass die Reifen im Winter genutzt werden können, sollte man auf das Alpine-Symbol auf dem Reifen achten.

Wie macht man sein Auto fit für den Winter? ZDF-Reporter Lothar Becker erklärt, worauf es ankommt. 04.10.2024 | 9:23 min

Wann sind die gebrauchten Reifen noch okay?

Generell sollte man sich vor dem Aufziehen gebrauchter Reifen vergewissern, dass das schwarze Gummi keine Schäden genommen hat, also keine Risse oder sonstige sichtbare Verschleißspuren aufweist. Gesetzlich sind 1,6 Millimeter Profiltiefe vorgeschrieben. Der ADAC empfiehlt aber, bei Sommerreifen bereits bei einem Restprofil von drei Millimetern Neuware aufzuziehen, bei Winterreifen sogar bei vier Millimetern. Nach zehn Jahren für Sommerreifen und acht Jahren bei Winterreifen sollte generell Schluss sein.

Ein Satz Reifen verliert im Laufe seines Lebens über vier Kilo an Gewicht. Was nicht viele wissen: Reifenabrieb ist die größte Quelle für Mikroplastik - und eine Gesundheitsgefahr. 12.11.2024 | 16:18 min

Was verrät das Reifenlabel?

Die Kennzeichnung am Reifenrand gibt Aufschluss über Kraftstoffeffizienz, Rollgeräusch und Reifenhaftung. Die Einordnung der Eigenschaften Bodenhaftung und Rollwiderstand erfolgt in den Klassen A bis G, beziehungsweise in den Farben von Grün über Gelb bis Rot. Das Rollgeräusch ist grafisch markiert in Form von Schallwellen - je weniger schwarze Wellen, desto leiser rollt der Reifen über die Straße.

Welche Winterreifen empfehlenswert sind : Winterreifen im ADAC-Test: Billigmodelle enttäuschen Der ADAC hat 31 Winterreifen getestet - mit deutlichen Unterschieden bei Sicherheit und Haltbarkeit. Fast jedes zweite Produkt fiel durch, darunter viele Billigreifen. von Susann Knakowske

Welche Größe haben die Reifen und was sind Kaufkriterien?

Die passende Größe steht auf dem COC-Papier, das man beim Kauf des Fahrzeugs erhält. Die Angabe im Fahrzeugschein ist nicht immer maßgeblich. Entscheidende Kaufkriterien sind in erster Linie gute Bodenhaftung auf nasser Fahrbahn, gutes Brems- und Lenkverhalten.

Für Autoreifen wird Regenwald zerstört. Die Hersteller benötigen Kautschuk. Wenn neue Plantagen entstehen, müssen bislang unberührte Wälder weichen. Dabei gäbe es Alternativen. 04.02.2024 | 28:40 min

Ganz grundsätzlich: Sommer-, Winter- oder Ganzjahresreifen?

Hierbei muss jeder für sich gut überlegen, wo das Auto zum Einsatz kommt. Der klare Wechsel von Sommer- auf Winterreifen sollte für all diejenigen selbstverständlich sein, die in Mittelgebirgen unterwegs sind oder sogar alpin fahren. Bei wem das nicht der Fall ist, der kommt in aller Regel mit Ganzjahresreifen, auch Allwetterreifen genannt, gut klar. Das erspart das lästige Einlagern und den Wechsel.

Was gilt es bei der Einlagerung zu beachten?

Vor der Einlagerung empfiehlt es sich zu kennzeichnen, an welcher Position am Auto die Reifen montiert waren. So ist übersichtlicher, wie die Reifen wieder zu montieren sind. Wichtig bei der Lagerung ist ein kühler, dunkler und nicht feuchter Platz.

André Tebbe ist Redakteur der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

Reifenwechsel beim Auto : Reifen selbst wechseln: Tipps und Anleitung Im Frühjahr steht der Wechsel von Winter- auf Sommerreifen an. Mit handwerklicher Begabung kann man das auch selbst erledigen. Zwei Experten erklären, worauf es dabei ankommt. von Thilo Hopert