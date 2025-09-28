Wer die Brückentage zwischen den Feiertagen kennt, kann längere Zeit am Stück Urlaub machen, ohne dabei viele Urlaubstage zu verwenden. Welche Tage 2026 dafür geeignet sind.

Viele fangen jetzt bereits an, den Urlaub für 2026 zu planen. Quelle: Imago

Gute Nachrichten zuerst: Um Weihnachten kann 2026 wie fast jedes Jahr richtig Urlaub gemacht werden. Heiligabend fällt im kommenden Jahr auf einen Donnerstag. Das bedeutet, dass der Freitag (1. Weihnachtsfeiertag) frei ist. Auch in der folgenden Woche ist der Freitag mit Neujahr 2027 ein Feiertag. Mit dem Einsatz von nur vier Urlaubstagen kann so gute anderthalb Wochen Urlaub gemacht werden.

In Deutschland haben Arbeitnehmer, die Vollzeit tätig sind, Anspruch auf mindestens 20 Tage Urlaub. Diese kommen auf die gesetzlichen Feiertage obendrauf.

Im Durchschnitt haben Arbeitnehmer in Deutschland in den meisten Berufen jedoch 30 Tage Urlaub im Jahr. Beim Kombinieren von gesetzlichen Feiertagen und Urlaubstagen kann man längere Zeit am Stück die freie Zeit genießen.

Bundesweite Feiertage in Deutschland

Feiertage, die immer auf Arbeitstagen liegen Karfreitag (beweglicher Feiertag)

Ostermontag (beweglicher Feiertag)

Pfingstmontag (beweglicher Feiertag)

Christi Himmelfahrt - immer auf einem Donnerstag (beweglicher Feiertag)

Bewegliche Feiertage liegen immer auf einem anderen Datum. Bewegliche Feiertage liegen immer auf einem anderen Datum. Feiertage, die auf unterschiedliche Tage fallen 1. Januar, Neujahr

1. Mai, Tag der Arbeit

3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit

25. Dezember, 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember, 2. Weihnachtsfeiertag

Urlaub um die Osterzeit

Auch die klassische Urlaubszeit um Ostern bietet sich wieder für freie Zeit mit nur wenig Urlaubstagen an. Von Karfreitag (3. April) bis Ostermontag (6. April) ist frei. Wer noch ein oder zwei Urlaubstage übrig hat, kann diesen Zeitraum gut nutzen, um noch etwas länger am Stück Urlaub zu machen. Mit insgesamt acht Urlaubstagen, kann man sogar dank Wochenenden und Oster-Feiertagen insgesamt 16 Tage frei haben (28. März bis 12. April).

Verlängerte Wochenenden im Mai dank Feiertagen

2026 gibt es aber auch die Möglichkeit für Kurzurlaube mit verlängerten Wochenenden: Besonders gut liegt Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 14. Mai). Hier bietet es sich an, den Freitag freizunehmen und so vier Tage am Stück für einen Kurzurlaub zu nutzen.

Am Tag der Arbeit (Freitag, 1. Mai) und Pfingstmontag (25. Mai) sieht es ähnlich aus. Der Feiertag verlängert das Wochenende sowieso schon und kann mit Urlaubstagen ausgedehnt werden.

Feiertage, die nicht überall gelten

Bei manchen Feiertagen entscheidet der Standort über die Urlaubsplanung. Wer in Baden-Württemberg, Bayern oder Sachsen-Anhalt arbeitet, kann seinen Weihnachtsurlaub im Jahr 2025 noch ins neue Jahr verlängern. Denn dort ist auch Heilige Drei Könige (Dienstag, 6. Januar) ein Feiertag.

Auch Fronleichnam (Donnerstag, 4. Juni), der Reformationstag (Freitag, 31. Oktober) und der Buß- und Bettag (Mittwoch, 18. November) sind nur in manchen Bundesländern Feiertag.

Mehrere Feiertage fallen 2026 aufs Wochenende

Schlechte Nachrichten gibt es beim Internationalen Frauentag (Sonntag, 8. März), Mariä Himmelfahrt (Samstag, 15. August), dem Weltkindertag (Sonntag, 20. September), dem Tag der Deutschen Einheit (Samstag, 3. Oktober) und Allerheiligen (Sonntag, 1. November). Diese Feiertage fallen alle auf das Wochenende.

Alle Brückentage zu nutzen, wird für die meisten wohl nicht funktionieren. Am besten wird es wohl sein, sich die langen Wochenenden unter Kolleginnen und Kollegen aufzuteilen. Mit frühzeitiger Absprache lässt sich aber bestimmt das ein oder andere verlängerte Wochenende 2026 realisieren.

