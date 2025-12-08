Sie sind offensichtlich über beide Ohren verliebt und zeigen es gerne ihren Fans: Katy Perry und Justin Trudeau nehmen sich auf ihrer Japan-Reise viel Zeit für romantische Momente.

Bisher äußerte sich weder Popstar Katy Perry noch Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau zu ihrem Beziehungsstatus. Nun postet die Sängerin erstmals Momente der beiden in Japan auf Instagram. 08.12.2025 | 0:31 min

US-Superstar Katy Perry hat auf Instagram mehrere Fotos und Videos gepostet, die sie mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau in Japan zeigen. In einem Clip schaut Trudeau lächelnd zu, wie Perry ein Stück Sushi verspeist.

Auf einem weiteren Foto in der Natur strahlen beide Wange an Wange in die Kamera. Perry, die im Rahmen ihrer laufenden Konzerttour in Tokio auftrat, versah das Posting unter anderem mit einem roten Herz-Emoji.

Trudeau und Perry besuchen Kishida

Bereits vor wenigen Tagen hatte das Paar gemeinsam den früheren japanischen Premierminister Fumio Kishida besucht. "Der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau hat mit seiner Partnerin Japan besucht und mich und meine Ehefrau zum Mittagessen getroffen", schrieb Kishida auf der Online-Plattform X zu einem Foto, das alle vier vor einem Weihnachtsbaum zeigt.

"Schön, dich zu sehen", antwortete Trudeau.

Katy und ich haben uns so gefreut, mit dir und Yuko zusammensitzen zu können. „ Justin Trudeau, kanadischer Ex-Premierminister

Im Oktober wurden Katy Perry und Justin Trudeau händchenhaltend in Paris gesichtet. Gemeinsam feierten sie den Geburtstag der Sängerin. 27.10.2025 | 2:35 min

Händchenhaltend in Paris

Schon seit Monaten gab es Spekulationen, dass Trudeau und Perry ein Paar sind. Immer wieder waren gemeinsame Fotos und Videos aufgetaucht, unter anderem von einem Restaurantbesuch in Montreal und händchenhaltend in Paris.

Trudeau, der im März als kanadischer Regierungschef abtrat, und seine Frau Sophie Grégoire hatten 2023 nach rund 18 Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben. Sie haben drei Kinder. Perry war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen, sie haben eine Tochter.

Fast zehn Jahre dauert die "On-Off" Beziehung der beiden an, aus der eine Tochter hervorging. Nun machen die Sängerin und der Schauspieler ihre einvernehmliche Trennung offiziell. 04.07.2025 | 0:29 min

Quelle: dpa, ZDF