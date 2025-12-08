Sängerin postet Fotos auf Instagram:Katy Perry und Justin Trudeau glücklich in Japan
Sie sind offensichtlich über beide Ohren verliebt und zeigen es gerne ihren Fans: Katy Perry und Justin Trudeau nehmen sich auf ihrer Japan-Reise viel Zeit für romantische Momente.
US-Superstar Katy Perry hat auf Instagram mehrere Fotos und Videos gepostet, die sie mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau in Japan zeigen. In einem Clip schaut Trudeau lächelnd zu, wie Perry ein Stück Sushi verspeist.
Auf einem weiteren Foto in der Natur strahlen beide Wange an Wange in die Kamera. Perry, die im Rahmen ihrer laufenden Konzerttour in Tokio auftrat, versah das Posting unter anderem mit einem roten Herz-Emoji.
Trudeau und Perry besuchen Kishida
Bereits vor wenigen Tagen hatte das Paar gemeinsam den früheren japanischen Premierminister Fumio Kishida besucht. "Der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau hat mit seiner Partnerin Japan besucht und mich und meine Ehefrau zum Mittagessen getroffen", schrieb Kishida auf der Online-Plattform X zu einem Foto, das alle vier vor einem Weihnachtsbaum zeigt.
"Schön, dich zu sehen", antwortete Trudeau.
Händchenhaltend in Paris
Schon seit Monaten gab es Spekulationen, dass Trudeau und Perry ein Paar sind. Immer wieder waren gemeinsame Fotos und Videos aufgetaucht, unter anderem von einem Restaurantbesuch in Montreal und händchenhaltend in Paris.
Trudeau, der im März als kanadischer Regierungschef abtrat, und seine Frau Sophie Grégoire hatten 2023 nach rund 18 Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben. Sie haben drei Kinder. Perry war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen, sie haben eine Tochter.
Mehr Promi-News
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:Monaco: Fürstenfamilie ganz weihnachtlich
"What a Wonderful World":Katy Perrys Blitzbesuch im Weltraumvon Susanne Freitag-Carteronmit Video2:41
Ex-Mann von Katy Perry:Russell Brand wegen Vergewaltigung angeklagt
Mit Rakete von Jeff Bezos:Katy Perry fliegt im Frühjahr ins Allmit Video4:46