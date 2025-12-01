  3. Merkliste
Promi-News: Monacos Royal-Zwillinge feiern Geburtstag

Bilderserie

Monacos Royal-Zwillinge feiern Geburtstag

|

Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella werden elf Jahre alt, Justin Theroux wird Vater und Prinzessin Ingrid Alexandra begeistert bei Solo-Termin: die Prominews in Bildern.

Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella feiern ihren Geburtstag. Aus diesem Anlass veröffentlichte der monegassische Fürstenpalast neue Fotos. Die Geschwister strahlen Arm in Arm. (10.12.2025)
Justin Theroux und seine Frau Nicole erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seit März 2025 sind die beiden verheiratet. Für den Ex-Mann von Jennifer Aniston ist es das erste Kind. (10.12.2025)
Prinzessin Ingrid Alexandra hat Jannicke Mikkelsen getroffen, die erste Norwegerin im All. Für ihren Solo-Auftritt bekam die 21-Jährige großes Lob in den sozialen Medien. (10.12.2025)
Kylie Jenner und Timothée Chalamet
Gwyneth Paltrow
Königin Camilla
Die monegassische Fürstenfamilie zeigt sich vor Kamin und Weihnachtsdeko.
Sängerin Nicole winkt und schaut in die Kamera.
Kristen Stewart schaut in die Kamera während einer Veranstaltung.
Katy Perry gemeinsam mit ihrem Partner Justin Trudeau in Tokio, Japan, am 07.12.25.
US-Präsident Donald Trump überreicht am 06.12.2025 dem Schauspieler Sylvester Stallone, der 2025 vom Kennedy Center geehrt wird, während einer Zeremonie im Oval Office des Weißen Hauses in Washington eine Medaille.
Show-Finale von TV-Legende Gottschalk
Dieses von Phillips zur Verfügung gestellte Foto zeigt eine Uhr aus dem Besitz von Francis Ford Coppola.
27.10.2021, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Hendrik Wüst (r, CDU) kommt im Oktober 2021 mit seiner Ehefrau Katharina und Tochter Philippa zum Landtag zu seiner Amtseinführung als Ministerpräsident.
23.11.2025, Bayern, Passau: Thomas Gottschalk, Showmaster, kommt zur Verleihung des "Menschen in Europa"-Awards.
Herzogin Meghan Markle bei der Balenciaga Modenschau der Pariser Fashion Week am 04.10.2025.
Giovanni Zarrella moderiert die ZDF-Spendengala mit einem Mikrofon in der Hand.
Der Schauspieler Michael Caine sitzt in einem Rollstuhl. Hinter ihm steht der Schauspieler Vin Diesel. Beide tragen schwarze Anzüge, Diesel trägt zusätzlich Sonnenbrille.
Kim Cattrall und ihr Partner Russel Thomas posieren bei einer Gala zusammen für die Kamera.
William und Kate begeistern auf Instagram mit einem festlichen Porträt vom Staatsbankett auf Windsor. Die Prinzessin strahlt mit ihrer funkelnden Robe und dem Diadem um die Wette.
Joe Anders mit Mutter Kate Winslet bei der Weltpremiere des Kinofilms "Goodbye June" im Curzon Mayfair in London.
Jennifer Lopez am 3. Dezember 2025 bei der jährlichen "Women in Entertainment"-Gala des Hollywood Reporter im Beverly Hills Hotel in Beverly Hills, Kalifornien.
Miley Cyrus präsentiert bei der Premiere des neuen "Avatar" stolz einen funkelnden Diamanten am Ringfinger. Die Sängerin und Musiker Maxx Morando sind seit vier Jahren ein Paar. (03.12.2025)
Schauspielerin Sarah Paulson enthüllte feierlich ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Mit dabei waren ihre Partnerin Holland Taylor und Freunde aus dem Showgeschäft. (03.12.2025)
Sverre Magnus von Norwegen, der jüngste Sohn von Haakon und Mette-Marit, wird heute 20 Jahre alt. Zu seinen Ehren veröffentlicht der Königspalast ein neues Foto des Prinzen. (03.12.2025)
Sienna Miller
Alexander Zverev und Sophia Thomalla
Sängerin Rihanna
Sänger Ed Sheeran
Königin Mary zündet eine Kerze an.
Jodie Forster nimmt ihren Preis beim internationalen Filmfest in Marrakesch entgegen.

Monaco Zwillinge werden elf Jahre alt

Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella feiern ihren Geburtstag. Aus diesem Anlass veröffentlichte der monegassische Fürstenpalast neue Fotos. Die Geschwister strahlen Arm in Arm. (10.12.2025)

Quelle: instagram/palaisprincier

Quelle: dpa

