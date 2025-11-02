Pfingsten - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Pfingsten
Für Christinnen und Christen erinnert Pfingsten 50 Tage nach Ostern an das Herabkommen des Heiligen Geistes auf die Jüngerinnen und Jünger Jesu nach dessen Himmelfahrt. Der Geist Gottes schickt ihnen demnach einen Verkündigungsauftrag; das gilt als Geburtstag der christlichen Kirche. Der Heilige Geist wird im Christentum neben Gott Vater und Gott Sohn (Jesus) als dritte göttliche Person in einem Wesen (Dreifaltigkeit) verehrt. Mit Pfingsten sind viele Bräuche verbunden; aber auch Ferien, Staus und überfüllte Züge.
Pfingstkirchen sind eine neue christliche Konfessionsbezeichnung für Freikirchen, die besonders das Wirken des Heiligen Geistes betonen (Pfingsten). Seit 1906 entstanden klassische Pfingstkirchen. Davon zu unterscheiden ist die Charismatische Bewegung, die sich für eine Erneuerung der bestehenden Kirchen und Freikirchen aus dem Heiligen Geist einsetzt.