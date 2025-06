Wetter an Pfingsten: Wochenende bringt Regen und Gewitter

Das Wetter wird an Pfingsten in Deutschland wechselhaft und unbeständig - das könnte auch die Jubiläen der Festivals Rock im Park und Rock am Ring am Wochenende trüben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen immer wieder mit Schauern und vereinzelt auch mit Gewittern. Rock am Ring feiert dieses Jahr 40-jähriges Bestehen, Rock im Park das 30-jährige.