Volle Straßen zu Pfingsten: ADAC erwartet langes Stau-Wochenende

Wegen des langen Pfingstwochenendes und Ferienbeginns in Bayern und Baden-Württemberg warnt der ADAC vor "extremer Staugefahr". Vor allem am Freitagnachmittag und Pfingstmontag dürfte es demnach voll werden auf deutschen Autobahnen und Bundesstraßen - doch auch in der Schweiz und in Österreich ist auf klassischen Urlaubsstrecken wie Gotthardtunnel, Brenner und Tauernautobahn mit Wartezeiten zu rechnen.