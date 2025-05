Ölpreise fallen: Kommt der günstige Tank-Sommer?

Experten wie Frank Schallenberger von der Landesbank Baden-Württemberg sehen handfeste Gründe dafür, dass die Fahrt in den Urlaub im Sommer diesmal nicht so teuer wird wie sonst: "Das Angebot am Ölmarkt ist momentan höher als die Nachfrage und auch der US-Dollar wird demnächst wohl nicht stärker zulegen (und den Ölpreis damit aus europäischer Sicht verteuern)."