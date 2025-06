Ein zusätzlicher Arbeitstag würde das Bruttoinlandsprodukt um bis zu 8,6 Milliarden Euro erhöhen. Hüther erinnerte daran, dass schon einmal ein gesetzlicher Feiertag abgeschafft wurde: der Buß- und Bettag in allen Bundesländern außer Sachsen im Jahr 1995; zur Finanzierung der Pflegeversicherung. "Mehr Arbeit ist also möglich, wenn man es will", so der Ökonom.