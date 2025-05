Feiertag streichen? Kirchenvertreter sind dagegen

Vertreter der beiden großen Kirchen in Deutschland stellen sich gegen eine mögliche Abschaffung eines Feiertags aus wirtschaftlichen Gründen. "Es ist gut, in Zukunft zu investieren - finanziell wie kulturell. Feiertage dafür zu streichen, ist der falsche Weg", sagte der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, der "Rheinischen Post".

Sie dienen der Erholung, der Gemeinschaft und der geistlichen Orientierung. Alles Dinge, an denen es unserer Gesellschaft gerade massiv mangelt.

Der leitende Geistliche betonte: "Digitalisierung, Bürokratie und Infrastruktur werden nicht besser, wenn wir zusätzlich woanders Lücken reißen". Ruhe und Feiern gehörten als "Gaben Gottes" ebenso zum Leben wie das Arbeiten. Dies sei schon in den Zehn Geboten zu lesen.

Kopp: "Religiöser und kultureller Verlust"

Auch Vertreter der Katholischen Kirche wandten sich gegen die Streichung eines Feiertags. "Christliche Feiertage prägen die Kultur und Tradition unseres Landes und ermöglichen die gemeinschaftliche Religionsausübung zu zentralen religiösen Ereignissen", sagte der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp, der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Bonn.

Union und SPD kündigten ein 500-Milliarden-Euro-Infrastruktur-Sondervermögen an und wollen Verteidigungsausgaben über 1 % des BIP von den Schuldenregeln ausnehmen.

Kopp fügte hinzu, es sei fraglich, ob eine solche Maßnahme in dem gewünschten Ausmaß und vor allem nachhaltig zur Stabilisierung der Staatsfinanzen beitrage. "Der religiöse und kulturelle Verlust wäre aber dauerhaft. Dies hat auch die Abschaffung des Buß- und Bettags gezeigt." Der Sprecher verwies darauf, dass die Union sich in ihrem Wahlprogramm zum Schutz der christlichen Feiertage bekannt habe.

Kontroverse um Feiertage

Auf die Frage, was er von der Idee halte, einen Feiertag zu streichen, hatte Handwerkspräsident Jörg Dittrich am Wochenende in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" erklärt: "Ohne Zumutungen kommen wir nicht aus der Talsohle." Welche das seien, habe allerdings die Politik zu entscheiden.