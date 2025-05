Tag der Arbeit: Welche Bedeutung der 1. Mai heute noch hat

Viele nutzen den Tag für eine Wanderung, einige stellen einen Maibaum auf, andere demonstrieren: Am 1. Mai haben die meisten Menschen in Deutschland frei. Im Gegensatz zu vielen anderen gesetzlichen Feiertagen hat dieser keinen religiösen Hintergrund - sondern einen politischen. Fragen und Antworten rund um den Tag der Arbeit

Welchen Ursprung hat der Tag der Arbeit?

Seinen Ursprung hat der Tag der Arbeit in den USA : Der 1. Mai war dort im 19. Jahrhundert der Stichtag, an dem viele Arbeitsverträge endeten oder neu abgeschlossen wurden. Am "Moving Day" mussten deshalb viele ihre Arbeitsstelle oder ihren Wohnort wechseln.

Am 1. Mai 1886 gingen schließlich 400.000 Arbeiter auf die Straße und forderten, den Acht-Stunden-Tag in ihre Verträge aufzunehmen. Die Demonstrationen eskalierten in den folgenden Tagen: In Chicago starben mehrere Menschen durch eine Explosion und Schüsse.