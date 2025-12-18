Feiertage unter der Woche nachholen? So machen es andere Länder

Den Feiertag nachholen, weil er auf ein Wochenende fällt? Das fordern Grüne und Linke. In einigen Nachbarländern ist dies schon üblich. Doch ein direkter Vergleich ist irreführend.

Wenn ein Feiertag auf ein Wochenende fällt, soll er unter der Woche nachgeholt werden - das fordern Politiker von Linken und Grünen. Kritik kommt aus der CDU: Der Vorstoß sei "abstrus", generell müsse sogar mehr gearbeitet werden, um den Wohlstand zu erhalten. Wie machen es andere Länder?

Ersatzfeiertage in Belgien, Luxemburg und Großbritannien

In Belgien sind zehn Tage gesetzliche Feiertage. Fallen diese auf ein Wochenende, muss der Arbeitgeber den Feiertag durch einen anderen Tag ersetzen. Wenn es keine anderen Regelungen gibt, gilt als Ersatzfeiertag der auf den Feiertag folgende Werktag, also der Montag. Manche Unternehmen legen als Ersatzfeiertage etwa Brückentage oder die Zeit zwischen den Jahren fest.

In Luxemburg werden bewegliche gesetzliche Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, mit einem zusätzlichen Urlaubstag ausgeglichen. Der Arbeitnehmer kann innerhalb der nächsten drei Monate selbst entscheiden, wann er den Feiertag ausgleicht.

Auch im Vereinigten Königreich werden Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, nachgeholt. Der Ersatzfeiertag ist landesweit der nächste Montag. Ähnlich sind die Regelungen in Irland. Fällt einer der zehn Feiertage auf ein Wochenende oder einen anderen Feiertag, wird der arbeitsfreie Tag verschoben.

Bundesweite Feiertage in Deutschland

Feiertage, die immer auf Arbeitstagen liegen Karfreitag (beweglicher Feiertag)

Ostermontag (beweglicher Feiertag)

Pfingstmontag (beweglicher Feiertag)

Christi Himmelfahrt - immer auf einem Donnerstag (beweglicher Feiertag)

Bewegliche Feiertage liegen immer auf einem anderen Datum. Bewegliche Feiertage liegen immer auf einem anderen Datum. Feiertage, die auf unterschiedliche Tage fallen 1. Januar, Neujahr

1. Mai, Tag der Arbeit

3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit

25. Dezember, 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember, 2. Weihnachtsfeiertag

Spanien gleicht Sonntage aus, Polen Samstage

In Spanien gibt es festgeschrieben maximal 14 Feiertage. Wenn einer der landesweiten Feiertage auf einen Sonntag fällt, können die spanischen Regionen oder Kommunen einen Alternativtag festlegen. Feiertage an einem Samstag werden nicht verlegt.

In Polen ist es umgekehrt. Dort steht Arbeitnehmern bei einem Feiertag, der auf einen Samstag fällt, ein bezahlter Ausgleichstag zu. Feiertage an Sonntagen werden nicht ersetzt.

Italien verfügt über 13 gesetzliche Feiertage, davon stammen zehn aus kirchlichen und drei aus staatlichen Anlässen. Zusätzlich gibt es lokale Feiertage. Fällt einer der staatlichen Feiertage auf ein Wochenende, bekommen Beschäftigte einen Lohnausgleich. Wochenend-Feiertage werden dort nicht nachgeholt.

Einige Nachbarländer verzichten auf Ausgleichstage

Deutschlands Nachbarn Österreich und die Schweiz kennen keine Ausgleichsfeiertage. Österreich zählt insgesamt 13 landesweite Feiertage. Schweizerinnen und Schweizer haben lediglich an vier Tagen im Jahr gleichzeitig frei. Die restlichen Feiertage unterscheiden sich stark je nach Kanton.

In den Niederlanden gibt es elf Feiertage. Arbeitnehmer haben aber keinen gesetzlichen Anspruch darauf, an diesen Tagen frei zu haben. Dies ist lediglich in Tarif- oder Arbeitsverträgen geregelt. Frankreich zählt 12 landesweite Feiertage. Generell ist es in dem Land nicht vorgesehen, Feiertage nachzuholen.

Feiertage: Vorsicht beim internationalen Vergleich

Beim Vergleich der Anzahl von Feiertagen in verschiedenen Ländern ist Vorsicht geboten. Manche zählen nur Werktags-Feiertage. Sie benennen also Feste, die dauerhaft auf einen Sonntag fallen, nicht als gesetzliche Feiertage.

Ähnlich wie in Deutschland kennen viele Länder regionale Unterschiede bei der Anzahl und Ausgestaltung von Feiertagen. Auch die Regelungen zum Verschieben und Ausgleichen von Feiertagen unterscheiden sich. Ebenso europaweit nicht einheitlich: Wie viele bezahlte Urlaubstage den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern je nach Land zustehen.

Unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern Neun Feiertage sind in allen 16 Bundesländern einheitlich geregelt: Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, 1. Mai, Tag der Deutschen Einheit, erster und zweiter Weihnachtsfeiertag. Zusätzlich gibt es Tage, die nur in einigen Bundesländern per Gesetz freigestellt sind.



Quelle: dpa

Quelle: KNA