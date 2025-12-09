Arbeitnehmer müssen 2026 mehr arbeiten - Feiertage am Wochenende

Statistisches Bundesamt Wiesbaden:Arbeitnehmer müssen 2026 mehr arbeiten
Im kommenden Jahr müssen Beschäftigte mehr arbeiten. Weil Feiertage aufs Wochenende fallen, steigt die Zahl der Arbeitstage - Ökonomen erwarten dadurch mehr Wachstum.
Schlechte Nachrichten für Beschäftigte in Deutschland: Sie müssen im kommenden Jahr mehr arbeiten. Bundesweit gibt es 2026 im Schnitt 250,5 Arbeitstage und damit 2,4 Tage mehr als im zu Ende gehenden Jahr, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte.
Weil die Zahl der Feiertage von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, ergeben sich im bundesweiten Durchschnitt für die Zahl der Arbeitstage Werte mit Kommazahlen.
Neun Feiertage sind in allen 16 Bundesländern einheitlich geregelt: Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, 1. Mai, Tag der Deutschen Einheit, erster und zweiter Weihnachtsfeiertag. Zusätzlich gibt es Tage, die nur in einigen Bundesländern per Gesetz freigestellt sind.
Quelle: dpa
Mehr Arbeitstage, mehr Wachstum?
Die Zahl der Arbeitstage hat auch Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung. Für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gilt den Angaben nach folgende Faustregel: Ein Arbeitstag mehr führt im Schnitt dazu, dass das BIP um etwa 0,1 Prozentpunkte höher liegt.
Zwischen Weihnachten und Neujahr etwa ruht die wirtschaftliche Tätigkeit in vielen Branchen ohnehin weitgehend. Ein zusätzlicher Arbeitstag hat dann weniger Einfluss auf das Bruttoinlandsprodukt, als wenn der 1. Mai oder der 3. Oktober auf ein Wochenende fallen, wie das Bundesamt erklärte.
2026 voraussichtlich 0,2 bis 0,3 Prozent mehr Wachstum
ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski bestätigte das und rechnet durch den Arbeitstageeffekt im kommenden Jahr mit einem zusätzlichen Wachstum von 0,2 bis 0,3 Prozentpunkten.
Nach drei Jahren Rezession und Stagnation in Folge erwartet etwa das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) für 2026 ein Plus von 0,9 Prozent, das aber zu einem Drittel auf den Kalendereffekt zurückzuführen sei.
"Für Zweifler ist das immer noch zu wenig und eine Bestätigung, dass der 'organische' Aufschwung schwach bleibt", sagte Brzeski. "Für Optimisten ist es immerhin ein Anfang. Wenn man seit Jahren kein Wirtschaftswachstum mehr gesehen hat, nimmt man alles, was man bekommen kann."
Mehr arbeiten fürs BIP: Einen Feiertag ganz streichen?
Sollte man einen Feiertag ganz streichen, um die seit Jahren schwächelnde deutsche Wirtschaft nach vorn zu bringen? Immer wieder wird darüber diskutiert - auch, weil es zusätzlich gilt, die neuen Milliardenschulden für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz zu finanzieren.
Statt Feiertage abzuschaffen, gab es in Deutschland in den vergangenen Jahren den gegenläufigen Trend: In Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen ist seit 2018 der Reformationstag am 31. Oktober arbeitsfrei. Berlin - das zuvor vier Feiertage weniger hatte als Bayern - führte 2019 als erstes Bundesland den Internationalen Frauentag (8. März) als gesetzlichen Feiertag ein, Mecklenburg-Vorpommern zog 2023 nach. Arbeitnehmer profitieren davon 2026 allerdings nicht: Beide Tage fallen aufs Wochenende.
Höchster Wert seit 2022
Die durchschnittlich 250,5 Arbeitstage im kommenden Jahr sind der höchste Wert seit 2022 (251,4). Im Zeitraum seit der deutschen Wiedervereinigung gab es die meisten Arbeitstage im Jahr 2004 mit damals durchschnittlich 252,8 Tagen. Die wenigsten Arbeitstage entfielen auf das Jahr 1991 mit 246,9 Tagen.
