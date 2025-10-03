Tag der Deutschen Einheit: Was wird am 3. Oktober gefeiert?

Wie kam die Bundesrepublik vor 35 Jahren zu ihrem Nationalfeiertag - und wie feiert sie ihn heute? ZDFheute beantwortet die wichtigsten Fragen zum Tag der Deutschen Einheit.

In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990 wurde aus zwei deutschen Staaten offiziell das wiedervereinigte Deutschland. Quelle: dpa

Was wird am 3. Oktober gefeiert?

"Der 3. Oktober ist als Tag der Deutschen Einheit gesetzlicher Feiertag", legte der Einigungsvertrag 1990 fest - an diesem Tag feiert Deutschland seinen Nationalfeiertag. Damit erinnert das Land an die deutsche Wiedervereinigung: In der Nacht auf den 3. Oktober 1990 trat die DDR offiziell dem Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik bei.

"327 Tage nach der Euphorie über den Fall der Berliner Mauer begann der Start in eine neue Nation eher ruhig und besinnlich, obwohl im Gedränge der Schaulustigen Einzelne zu Fall kamen", beschreiben zwei Reporterinnen der Deutschen Presseagentur die Feierlichkeiten an dem Mittwoch im Herbst 1990. Sie schildern die Stimmung an dem historischen Datum "als eher getragen, nicht wirklich überschwenglich" - trotz großen Feuerwerks, "pausenlos knallender Sektkorken und Böllerschüssen".

Rund eine Million Menschen sollen auf Berlins Straßen gewesen sein, als Null Uhr die Freiheitsglocke läutete und vor dem Reichtagsgebäude die Bundesflagge gehisst wurde. Berlin wurde die Bundeshauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands.

Die Einheit Deutschlands ist vollendet. „ Bundespräsident Richard von Weizsäcker am 3.10.1990

Wie wird der Tag gefeiert?

Traditionell finden die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in dem Bundesland statt, das am 3. Oktober die jährlich wechselnde Bundesratspräsidentschaft innehat. 2025 richtet deshalb das Saarland den offiziellen Festakt und ein begleitendes Bürgerfest aus, im nächsten Jahr ist Bremen an der Reihe.

Erwartet wird in Saarbrücken am Freitag neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Erstmals seit mehr als 20 Jahren soll damit ein ausländischer Staatschef beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit sprechen. Das ZDF überträgt die Veranstaltung live ab 12 Uhr.

Geschäfte, Schulen und Ämter bleiben am Tag der Deutschen Einheit wie an anderen gesetzlichen Feiertagen auch geschlossen.

Wie sah der Weg zur Deutschen Einheit aus?

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 wurde Deutschland unter den Siegermächten USA, Frankreich, Großbritannien und der Sowjetunion in vier Besatzungszonen aufgeteilt. 1949 resultierten daraus zwei Staaten: In den von westlichen Staaten besetzten Zonen entstand die Bundesrepublik, im von der Sowjetunion kontrollierten Gebiet die Deutsche Demokratische Republik.

40 Jahre nach Gründung beider Staaten bereitete im Herbst 1989 die "Friedliche Revolution" in der DDR den Weg zur Wiedervereinigung. Während in der Sowjetunion und vielen anderen Staaten des Warschauer Pakts Reformen eingeleitet wurden, blieben diese in der DDR aus. Der Unmut in der DDR-Bevölkerung wuchs, verstärkt durch massiven Wahlbetrug des Regimes bei Kommunalwahlen am 7. Mai 1989.

Immer mehr Menschen nutzten bundesdeutsche Botschaften in Prag und Warschau und Fluchtwege über Ungarn und Österreich, um die DDR zu verlassen. Und immer mehr Menschen trugen bei den Montagsdemonstrationen ihren Protest gegen die SED-Führung und die Forderung nach Reformen auf die Straßen. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer, die Ost und West 28 Jahre lang getrennt hatte.

Welche Feiertage löste der 3. Oktober ab? Vor der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten feierte die Bundesrepublik bereits seit 1954 einen "Tag der deutschen Einheit“: Dieser erinnerte an die gewaltsame Niederschlagung des Volkaufstandes vom 17. Juni 1953 in der DDR und wurde im Juli 1953 vom Bundestag als "Symbol der deutschen Einheit in Freiheit" bestimmt und als Nationalfeiertag begangen.



In der DDR wurde jährlich am 7. Oktober mit dem "Tag der Republik" der Staatsgründung 1949 gedacht.



Beschlossen wurde der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik am 23. August 1990 durch die erste frei gewählte Volkskammer der DDR. Das ermöglichte die damalige Fassung des Artikels 23 im Grundgesetz, der Verfassung der Bundesrepublik.

Mit der Unterzeichnung des Zwei-plus-Vier-Vertrags gaben wenige Wochen später schließlich die früheren Besatzungsmächte ihre verbliebenen Rechte in Deutschland ab.

