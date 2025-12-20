Ob Bahn, Flugzeug oder Auto: In der Weihnachtszeit wird Mobilität zur Herausforderung. Doch Bahn und Flugverkehr sehen sich gewappnet. Auf der Straße heißt es: Geduld.

Vor Weihnachten müssen alle noch ganz schnell irgendwo hin. Ob Urlaub, Last-Minute-Geschenke besorgen oder zurück zur Familie - die Straßen, Schienen und Flughäfen sind voll.

Woran das liegt? In der Weihnachtszeit hätten die Menschen den gleichen Rhythmus, sagt Mobilitätsforscher Martin Lanzendorf von der Universität Frankfurt. Berufstätige, Studenten, Schüler - alle hörten mehr oder weniger gleichzeitig auf, so der Experte.

Die Infrastrukturen sind hoffnungslos überfordert mit diesem Moment. „ Martin Lanzendorf, Mobilitätsforscher

Mobilität ermöglicht, da hin zu kommen, "wo das Zuhause ist"

Staus, überfüllte Bahnen und schließlich der Logistikverkehr sorgten für Hektik, so Lanzendorf. Es herrsche "ganz viel Anspannung, ganz viele Dinge, die man noch erledigen musste", fährt er fort. In Anbetracht dessen sei es in vielen Fällen schwierig von einem "Fest der Ruhe oder Erholung" zu sprechen.

Trotzdem: Mobilität sei mehr als nur lästige Fahrerei, so Lanzendorf. Sie sei die Notwendigkeit, um am sozialen Leben teilzunehmen. Mobil sein sei die Voraussetzung für Urlaub - oder den Besuch der Liebsten.

"Wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen weit weg von ihrer Familie leben, von ihren Eltern, vielleicht auch von ihren Kindern, vielleicht aber auch von Freunden oder von Partnern", erklärt Lanzendorf. Mobilität ermögliche, da hin zu kommen, "wo das Zuhause ist, die Familie, wo die Schulfreunde sind. All das, was einem wichtig ist".

Reisende sind Herausforderung für die Verkehrsbetreiber

Der schnelle Anstieg an Reisenden ist für die Verkehrsbetreiber ein Kraftakt. Die Deutsche Bahn hat erst vor kurzem ihren Fahrplan vorgestellt. Mit diesem habe man die Kapazität und das Angebot ausgebaut, vor allem dort, wo viele Reisende unterwegs seien.

Mehr als 21 Verbindungen würden nun im Halbstundentakt angefahren, sagt Anja Bröker, Chefin der Pressestelle der Deutschen Bahn. Außerdem habe man die Sprinter-Verbindungen ausgebaut. Das lässt mit Blick auf den Vorweihnachtstrubel im Bahnverkehr hoffen.

Weihnachtsfeiertage intensive Zeit im Flugverkehr

Auch die Lufthansa bereitet sich vor: "Die Weihnachtsfeiertage sind für Lufthansa eine sehr intensive Zeit und wir werden in den letzten zwei Wochen des Jahres rund 15.000 Flüge durchführen", sagt Francesco Sciortino, Bereichsvorstand von Lufthansa Airlines. Allein in Frankfurt würden 600.000 Fluggäste abfliegen, 400.000 in München, so Sciortino.

Dazu wurden sogar extra Flugzeuge beschafft, hält er fest. Besonders frequentierte Urlaubsziele seien Malta, Teneriffa oder das finnische Weihnachtsdorf Rovaniemi. Sein Rat gegen Stress am Flughafen: vorab online einchecken und auch einen Zeitslot für die Sicherheitskontrolle bereits vorher buchen. Das spare Wartezeiten.

Chaos auf der Straße wohl nicht vermeidbar

"Vor Weihnachten kommen viele Verkehrsteilnehmer zusammen", warnt auch Oliver Reidegeld vom ADAC Hessen. Autofahrer müssten sich auf deutlich mehr Verkehr einstellen.

Gerade jetzt zum Wochenende hin, wenn die letzten Weihnachtseinkäufe in den Innenstädten besorgt werden wollen, dann wird es schon mal voll. „ Oliver Reidegeld, ADAC Hessen

Hinzu kämen Berufspendler, Paketboten, die viele Pakete "last minute" zustellen müssten, und der Lkw-Verkehr, der "vor der Weihnachtspause natürlich auch noch die letzten Fuhren ausliefern muss".

Engpässe auf den Straßen Richtung Winterurlaub erwartet

Aber auch im Fernreiseverkehr Richtung Österreich, Schweiz, aber auch Italien könne es aufgrund von Winterurlaub zu Engpässen kommen. Was es dabei nicht leichter macht: die zahlreichen Baustellen - 700 sind es aktuell, so Reidegeld. Für die sichere Autoreise rät der Experte deshalb: Abstand halten und möglichst versetzt hintereinander fahren.